Basın Bülteni
Muud’un Kasım Zirvesi Bilal Sonses ve Adele
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Kasım ayı içinde en çok dinlenen sanatçılar listesi yayınlandı. Uzi’nin ‘Kan’ albümü yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korurken, Edis’in ‘Arıyorum’ adlı parçası en çok dinlenen yerli single oldu. Bilal Sonses, en çok dinlenen yerli sanatçı olurken; yabancılar arasında Adele ilk sırada yer aldı.
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Muud’da en çok dinlenen yabancı albüm Adele’in ‘30’u oldu
Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da geçtiğimiz ayın en çok dinlenen isimleri ve albümleri belli oldu. Platformda; yerli albümler listesinin ilk sırasında Uzi’nin ‘Kan’ adlı albümü yer aldı. Rap müziğin sevilen ismi Uzi, geçtiğimiz mart ayında yayınladığı albümüyle birinciliğini sürdürdü. Uzi’nin albümünü, Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ adlı albümleri takip etti.
Kasım ayında en çok dinlenen yerli sanatçı Bilal Sonses olurken, ikinci ve üçüncü sıralarda Edis ile genç şarkıcı Emir Can İğrek yer aldı. Muud’da en çok dinlenen yerli single ise Edis’in ‘Arıyorum’ parçası oldu. Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut’un ‘Baba Yak’ adlı single’ı da arkasından gelerek zirve takibini sürdürmeye devam etti. Emir Can İğrek’in ‘Kor’ single’ı da listede üçüncü oldu.
Yabancı şarkı kategorisine baktığımızda da; geçen ay Muud’un yabancı albümler listesinin zirvesinde Adele’in tüm dünyada ses getiren ‘30’ adlı albümü yer aldı. İngiliz yıldız Adele, aynı zamanda Kasım ayının en çok dinlenen yabancı sanatçısı oldu. Onu INNA ve Doja Cat izledi. Muud’da en çok dinlenen yabancı single’lar arasında Lil Nas X & Jack Harlow’un ‘Industry Baby’si birinci olurken, ikinci sırada Olivia Rodrigo’dan ‘Good 4 U’, üçüncü sırada ise Adele’den ‘My Little Love’ yer aldı.
Muud’un kasım ayında en çok dinlenen 10’ar sanatçı listeleri şöyle:
|Muud en çok dinlenen yerli albümler
Uzi – Kan
Ziynet Sali – Yaşam Çiçeği
Ajda Pekkan – Ajda
Zeynep Bastık – Zeynodisco
Ebru Yaşar – Gel De Sevme
Merve Özbey – Devran
Gazapizm – HİZA
Yuzyuzeyken Konusuruz – Akustik Travma
Buray – Başka Hikayeler
Sibel Can – Hayat
|Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Edis – Arıyorum
Kurtuluş Kuş, Burak Bulut – Baba Yak
Emir Can İğrek – Kor
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş – Nabız
Bilal Sonses – Söz Verdim
Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş – Leyla Mecnun
Ece Mumay – Peri
Mustafa Ceceli – Tut Elimden
Bilal Hancı, Mustafa Ceceli – Rüzgar
Uzi – Krvn
|Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Bilal Sonses
Edis
Emir Can İğrek
Kurtuluş Kuş
Burak Bulut
Mustafa Ceceli
Uzi
Merve Özbey
Ece Mumay
Irmak Arıcı
|Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Adele – 30
Little Mix – Between Us [The Experience]
Alan Walker – World Of Walker
Olivia Rodrigo – SOUR
Måneskin – Chosen
Mero – UNIKAT
INNA – Nirvana
Lil Nas X – MONTERO
French Montana – They Got Amnesia
J. Balvin – JOS
|Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY
Olivia Rodrigo – good 4 u
Adele – My Little Love
Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)
J. Balvin & Skrillex – In Da Getto
The Weeknd – Take My Breath
Post Malone & The Weeknd – One Right Now
The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Adele – Oh My God
Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE
|Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Adele
INNA
Doja Cat
Måneskin
The Weeknd
Little Mix
Rihanna
Olivia Rodrigo
Lana Del Rey
Metallica
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