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Muud’un Kasım Zirvesi Bilal Sonses ve Adele

türk telekom muud

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Kasım ayı içinde en çok dinlenen sanatçılar listesi yayınlandı. Uzi’nin ‘Kan’ albümü yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korurken, Edis’in ‘Arıyorum’ adlı parçası en çok dinlenen yerli single oldu. Bilal Sonses, en çok dinlenen yerli sanatçı olurken; yabancılar arasında Adele ilk sırada yer aldı.

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Muud’da en çok dinlenen yabancı albüm Adele’in ‘30’u oldu

Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da geçtiğimiz ayın en çok dinlenen isimleri ve albümleri belli oldu. Platformda; yerli albümler listesinin ilk sırasında Uzi’nin ‘Kan’ adlı albümü yer aldı. Rap müziğin sevilen ismi Uzi, geçtiğimiz mart ayında yayınladığı albümüyle birinciliğini sürdürdü. Uzi’nin albümünü, Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ adlı albümleri takip etti.

Adele

Adele

Kasım ayında en çok dinlenen yerli sanatçı Bilal Sonses olurken, ikinci ve üçüncü sıralarda Edis ile genç şarkıcı Emir Can İğrek yer aldı. Muud’da en çok dinlenen yerli single ise Edis’in ‘Arıyorum’ parçası oldu. Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut’un ‘Baba Yak’ adlı single’ı da arkasından gelerek zirve takibini sürdürmeye devam etti. Emir Can İğrek’in ‘Kor’ single’ı da listede üçüncü oldu.

Bilal Sonses

Bilal Sonses

Yabancı şarkı kategorisine baktığımızda da; geçen ay Muud’un yabancı albümler listesinin zirvesinde Adele’in tüm dünyada ses getiren ‘30’ adlı albümü yer aldı. İngiliz yıldız Adele, aynı zamanda Kasım ayının en çok dinlenen yabancı sanatçısı oldu. Onu INNA ve Doja Cat izledi. Muud’da en çok dinlenen yabancı single’lar arasında Lil Nas X & Jack Harlow’un ‘Industry Baby’si birinci olurken, ikinci sırada Olivia Rodrigo’dan ‘Good 4 U’, üçüncü sırada ise Adele’den ‘My Little Love’ yer aldı.

Muud’un kasım ayında en çok dinlenen 10’ar sanatçı listeleri şöyle:

Muud en çok dinlenen yerli albümler 

Uzi – Kan

Ziynet Sali – Yaşam Çiçeği

Ajda Pekkan – Ajda

Zeynep Bastık – Zeynodisco

Ebru Yaşar – Gel De Sevme

Merve Özbey – Devran

Gazapizm – HİZA

Yuzyuzeyken Konusuruz – Akustik Travma

Buray – Başka Hikayeler

Sibel Can – Hayat

 

 Muud en çok dinlenen yerli single’lar 

Edis – Arıyorum

Kurtuluş Kuş, Burak Bulut – Baba Yak

Emir Can İğrek – Kor

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş – Nabız

Bilal Sonses – Söz Verdim

Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş – Leyla Mecnun

Ece Mumay – Peri

Mustafa Ceceli – Tut Elimden

Bilal Hancı, Mustafa Ceceli – Rüzgar

Uzi – Krvn
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar 

Bilal Sonses

Edis

Emir Can İğrek

Kurtuluş Kuş

Burak Bulut

Mustafa Ceceli

Uzi

Merve Özbey

Ece Mumay

Irmak Arıcı

 Muud en çok dinlenen yabancı albümler 

Adele – 30

Little Mix – Between Us [The Experience]

Alan Walker – World Of Walker

Olivia Rodrigo – SOUR

Måneskin – Chosen

Mero – UNIKAT

INNA – Nirvana

Lil Nas X – MONTERO

French Montana – They Got Amnesia

J. Balvin – JOS
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar 

Lil Nas X & Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo – good 4 u

Adele – My Little Love

Doja Cat – Kiss Me More (feat. SZA)

J. Balvin & Skrillex – In Da Getto

The Weeknd – Take My Breath

Post Malone & The Weeknd – One Right Now

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Adele – Oh My God

Måneskin – I WANNA BE YOUR SLAVE

 Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar 

Adele

INNA

Doja Cat

Måneskin

The Weeknd

Little Mix

Rihanna

Olivia Rodrigo

Lana Del Rey

Metallica

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Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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