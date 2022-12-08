San Francisco yetkililerinin olası bir bina kodu ihlali olarak araştırdığı, yatak odalarına dönüştürülen Twitter ofis alanının fotoğrafları ortaya çıktı. Bir resimde, içinde gardırop ve terlik bulunan çift kişilik yataklı bir oda gösterilmekte.

Eski bir çalışan, Elon Musk’ın firmayı satın aldığından beri genel merkezde kaldığını söyledi. Musk geçen ay tüm Twitter çalışanlarına e-posta göndererek başarılı olmak için “son derece sert olmaları gerekeceğini” söyledi.

San Francisco Yapı Denetim Departmanı, bir şikayetin ardından olası ihlalleri araştırdığını doğruladı. Ancak Musk, San Francisco yetkilerinin “yorgun çalışanlara” yatak sağlayan şirketlere saldırdığını söyledi.

Sildiği bir tweet’te Musk, “kuruluş düzelene kadar” ofiste çalışıp uyuyacağını bildirmişti.

Twitter’da yatak olarak kullanılan kanepelerin fotoğrafları da açığa çıktı. Başka bir konferans odasında ise çalar saat ve bir “yatağın” üzerine yerleştirilmiş bir resim var.

Eski bir çalışan, “Bir otel odasına benziyor.” dedi. Musk’ın düzenli olarak San Francisco’daki Twitter merkezinde uyuduğunu söylemeye devam ettiler.

Ekim ayında Twitter devralmasını tamamlayan Musk, şirketteki tüm personele “yüksek yoğunlukta uzun saatler” çalışmaları gerekeceğini belirten bir e-posta gönderdi. CEO, “Yalnızca istisnai bir performans geçme notu teşkil eder.” diye yazdı.

California eyalet senatörü Scott Wiener şunları söyledi: “Artık onları [çalışanları] Twitter’da uyutuyor. İnsanları gerçekten umursamadığı açık. Onun için çalışan insanları umursamıyor.”

Bir Yapı Denetim Departmanı yetkilisi ise şunları söyledi: “Binanın amaçlandığı gibi kullanıldığından emin olmalıyız.”

Twitter’da bir gazeteciye yanıt veren Musk, şehrin, çocukları opioid kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini bildirdi.

“Ofis koltukları”

Forbes, “şirketin yakın zamanda nüfusu azalan genel merkezindeki küçük, hüzünlü konferans odası yatak odaları” hikayesini yayınladı. Bunun bir çalışan tarafından Twitter’da yayınlanan yerdeki rastgele uyku tulumuna göre bariz bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Bloomberg’in bildirdiği yatak odalarının, Twitter’da çalışmak üzere getirilen Tesla ve Musk’a ait diğer işletmelerden personeli barındırdığı söyleniyor. Kaynaklara göre “bazı çalışanlar iş toplantıları için Twitter’a gidiyor”.

Yapı Teftiş Departmanı yetkilisi Patrick Hannan, San Francisco Chronicle’a tüm şikayetleri incelediklerini söyledi. Ayrıca kısa süreli konaklamalar için kullanılanlar da dahil olmak üzere konut binaları için farklı kurallar olduğunu söyledi.

Mayıs 2020’de, Musk’ın devralmasından önce Twitter, çalışanlarına isterlerse “sonsuza kadar” evden çalışabileceklerini söyledi. Çünkü Covid-19 karantinaları sırasında uzaktan çalışma önlemleri başarılı olmuştu. Ancak geçen ay Musk, uzaktan çalışmanın sona ereceğini söyledi.