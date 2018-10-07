Mürekkep tanklı yazıcı nasıl doldurulur? (Epson L6190)

Malumunuz bu YouTube kanalının da sahibi olan EMY Medya bir yayıncılık şirketi. Türkiye’nin tek aylık teknoloji ve bilgisayar dergisi Hardware Plus’ı yayına hazırlarken yazdırdığımız sayfaların maliyeti uzun bir bir süredir dikkatimizi çekiyordu. Daha doğrusu Ersin, baskı maliyetlerinin çok arttığından şikayet ediyordu.

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Mürekkep tanklı yazıcı nasıl doldurulur?

Görsel yönetmenimiz Volkan birkaç ay önce incelemeye gelen Epson L6190’nin bu soruna çözüm olabileceğini fark edince hemen bir Epson L6190 satın aldık. Volkan Epson L6190’ın kurulumunu yaparken mürekkepli yazıcıların dolum tankı konusunda çok fazla soru alan Ersin işi devralıp dolum işlemi için bir video çekti. 4’ü bir arada (yani tarayıcı, faks, fotokopi ve çıkış ) olarak adlandırılan Epson L6190, 250 sayfalık kağıt tepsisine, çift taraflı basabilme kabiliyetine ve 6,1 cm LCD ekrana sahip. Ersin’in hesabına göre L6190 ile şirketimizin yıllık baskı maliyeti 200 TL’nin altına düşebilir.

Şu anki ortalama baskı maliyetimizin 1.000 TL civarında olduğu düşünülürse ne kadar doğru bir seçim yaptığımız ortaya çıkıyor.