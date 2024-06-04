COMPUTEX 2024’ün bugün başlaması ile katılımcılar en son teknolojik harikalarını tanıtmak için heyecan içinde bekliyorlar. AI PC, oyun, içerik tasarımı, İş ve Üretkenlik ve AIoT çözümlerinde dünya markası olan MSI, ilham verici YZ (yapay zeka) destekli ürünleri ve ödüllü serisi ile göz kamaştırırken, özel MSI AI Artist yazılımının demosu ve etkileyici Akıllı Şehir sunumu aracılığıyla YZ’nın çeşitli alanlardaki dönüştürücü gücünü sergilemeye hazırlanıyor.

MSI Yapay Zeka Destekli Ürünleri ile Yapay Zeka Çağına Öncülük Ediyor

MSI Pazarlama Başkan Yardımcısı Sam Chern, “Yapay zekanın teknolojideki rolü hem etkileyici hem de dönüştürücüdür, endüstrilerin evrimleşmesini ve dijital dünyayla etkileşim kurma yöntemlerini şekillendiriyor… COMPUTEX 2024’te, MSI kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle tasarlanmış çeşitli YZ destekli çözümlerle cesurca geleceğe ilerliyor. YZ’nın başarabileceklerine dair sınırları zorlamak için YZ teknoloji devleriyle yakın çalışıyoruz, sektör ve bireyleri daha akıllı, daha bağlantılı bir gelecek için YZ’nın tam potansiyelini kullanmaya teşvik ediyoruz” dedi.

TaiNEX 1 Stand No: M0806’da , ziyaretçiler, MSI’nın çeşitli ürün kategorilerine yayılan devrim niteliğindeki yenilikleri ile büyülenecekler. Bu yılki standımız, MSI’ın teknolojik ilerlemeye olan sarsılmaz bağlılığını vurgulamayı vaat ediyor. Büyüleyici MSI AI Artist gösteriminden ve ödüllü serisinden son teknoloji dizüstü bilgisayarlar, ekran kartları ve masaüstü bilgisayarlara kadar MSI, YZ destekli bilişimin zirvesini temsil ediyor.

Ayrıca şirket Akıllı Şehir sergisi, gelişmiş EV şarj çözümleri, güçlü YZ sunucuları ve NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platformu tarafından desteklenen son teknoloji Otonom Mobil Robot (AMR) çözümleri de dahil olmak üzere çeşitli AIoT uygulamalarıyla katılımcıları büyüleyecek. MSI’ın kapsamlı YZ destekli serisi, çok yönlü ve ileri görüşlü ürünler sunmada sektör lideri olarak konumunu pekiştiriyor.

MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport Laptop

Geçen yıl gerçekleşen işbirliğinin başarısı üzerine inşa edilen MSI- Mercedes-AMG ortaklığı, lüks oyun deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu yıl MSI, her iki markanın da son teknoloji ve lüks tasarımın muhteşem bir birleşimi olan yepyeni Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport modelini gururla sunuyor.

En yeni Intel® Core™ Ultra 9 işlemciler (kod adı “Meteor Lake”) ve NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi desktop GPU’larla donatılmış bu sınırlı üretim laptop, benzersiz bir görsel deneyim için 4K OLED panele de sahip. Özel ortak marka logosu ve AMG desenleri gibi benzersiz tasarım unsurları onu lüks oyun deneyimi için gerçek bir sembol haline getiriyor. Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, MSI ve Mercedes-AMG’nin ortak lüks ve performans anlayışını yansıtarak ortak markalı bir laptop çantası, mouse ve mousepad gibi birinci sınıf aksesuarlarla birlikte geliyor.

Ayrıca, sevilen Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport sınırlı üretim modeli de en yeni Intel® Core™ 9 işlemcilerle güncellendi ve bu sayede zor beğenen kullanıcılar için hem lüks hem de üst düzey performans sunuyor. Mercedes-AMG işbirliği ile MSI’ın en son lüks oyun çözümlerini deneyimlemek için bize katılın.

MSI Prestige ve Summit Serisi AI-driven Laptoplar

MSI, yeni YZ destekli İş ve Üretkenlik laptoplarını Prestige ve Summit serileri ile tanıtmaktan heyecan duyuyor. Bu son teknoloji laptoplar, en yeni Intel® Core™ Ultra işlemciler (kod adı “Lunar Lake”) ile donatıldı ve önceki neslin yeteneklerini üç kattan fazla artırarak 100 TOPS’un üzerinde YZ performansı sunuyor. Lunar Lake işlemciler en yeni YZ deneyimlerini üstün güç verimliliği, daha soğuk ve sessiz bir performansla sunmak için tasarlandı.

Ek olarak MSI, en yeni AMD Ryzen™ AI 300 Serisi işlemci içeren Stealth A16 AI+ modelini de tanıtıyor. NPU’daki XDNA 2 mimarisi, YZ yeteneklerini üç katına kadar artırarak, üretken YZ ve büyük dil modellerinin doğrudan laptop üzerinde desteklenmesini sağlıyor.

MSI ayrıca, aynı AMD Ryzen™ AI 300 Serisi İşlemci ile donatılmış Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ ve Creator A16 AI+ modellerini duyuruyor. Bu modeller, güçlü performansı şık ve hafif bir tasarımla birleştirerek hem güç hem de taşınabilirlik arayan profesyonellere hitap ediyor.

MSI Claw 8 AI+ Gaming Handheld Mobil Oyun Konsolu

MSI, dünyanın ilk Intel® Core™ Ultra işlemciler (kod adı “Lunar Lake”) ile donatılan mobil oyun konsolu Claw 8 AI+ modelini gururla tanıtıyor. Bu devrim niteliğindeki cihaz, 8 inç FHD ekran, Thunderbolt 4 destekli USB-C portu, geliştirilmiş LB/RB düğme geri bildirimi, artırılmış batarya kapasitesi ve daha hafif bir şarj cihazı ile piyasadaki en güçlü 8 inç oyun el cihazı olma özelliğini taşıyor.

Heyecanı daha da artırmak için MSI, Bethesda ile işbirliği yaparak Claw x Fallout ortak markalı Limited Edition versiyonunu tanıtıyor. Bu benzersiz model, 7 inç FHD ekran ve Fallout serisinin Vaults, Pip-Boys ve robotlarından ilham alan benzersiz bir tasarıma sahip ve hayranlara oyunun nükleer savaş sonrası kıyamet atmosferinde sürükleyici bir deneyim sunmkta.

MSI, All-In-One Hibrit Sıvı Soğutmalı Ekran Kartlarını Tanıtıyor – SUPRIM FUZION ve EXPERT FUZION.

MSI, kullanıcıların yüksek performans, verimli ısı dağılımı, kolay kurulum ve gelişen YZ uygulamalarını çalıştırmak için yenilikçi çözümler sunan en yeni All-in-One hibrit sıvı soğutmalı ekran kartlarını tanıttı: SUPRIM FUZION ve EXPERT FUZION.

SUPRIM FUZION, COMPUTEX 2024 En İyi Seçim ödülü ile onurlandırıldı. Bu ekran kartı, NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU ile donatıldı ve içinde yer alan MSI’ın patentli sıvı soğutma sistemiyle soğutulmaktadır. MSI ayrıca, NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 SUPER GPU’ya sahip, dünyanın ilk hibrit sıvı push-pull hava akışı elemanları içeren AIO soğutuculu ekran kartı olan EXPERT FUZION modelini de tanıtıyor. Bu iki yenilikçi ekran kartı, gelişmiş soğutma olanaklarını üst seviyeye taşıyarak oyun deneyimlerini geliştirmek ve YZ odaklı görevlerde verimlilik ve performans sağlamak için tasarlandı.

MSI ayrıca Microsoft’un Dynamic Lighting ekosistemine katılan ilk ekran kartı markası. Kullanıcılar, desteklenen cihazların RGB renk ve efektlerini ek bir üçüncü taraf kontrol yazılımı olmadan kontrol edebilirler. MSI, gelecekte Microsoft Dynamic Lighting özellikli RGB ekran kartı ürünlerini piyasaya sürmeye devam etmeyi planlıyor.

MSI’dan Yeni ve Şık PRO MP 120Hz Serisi Ev Eğlence Monitörleri

MSI, PRO MP 120Hz Serisi PerfectEdging monitörleri olan PRO MP252 E2 ve PRO MP271A E2 Serisini piyasaya sürüyor. Yüksek performansı şık tasarımla birleştiren bu monitörler, ilk kez kullanacak olanlar için en iyi seçenek. 120Hz yüksek tazeleme oranı ve 1ms MPRT tepki süresi ile hem üretken YZ ile iş için içerik oluştururken, hem de hafif oyun oynarken akıcı görseller sunar.

Geleneksel üç tarafta çerçevesiz tasarımların aksine, yeni PRO MP 120Hz Serisi alt çerçeveyi %37 oranında azaltarak daha geniş bir ekran alanı sağlar. Tek monitör olarak veya çoklu monitör kurulumlarında kullanıldığında, ultra ince çerçeveler şık, basit ve zarif bir görünüm sunuyor. Arka kapağın düz çizgileri, çeşitli ofis ve ev eğlence ortamlarına uygun şık bir dokunuş katmakta. İnce çerçeveler ve sağlam stand, monitöre modern ve dayanıklı bir görünüm kazandırıyor.

Düz tasarıma sahip stand, monitörün minimalist stilini tamamlayarak masaüstü alanından tasarruf sağlar, bu da onu her ortam için ideal hale getirmekte. Stand üzerinde yer alan 18.9 x 1.29 cm (G x D) ölçülerindeki telefon tutucu, kılıflı veya kılıfsız tüm akıllı telefon modelleriyle uyumludur.

Yeni MSI PRO MP 120Hz Serisi monitörler, yüksek performans ve şık tasarım için yeni bir standart belirleyerek piyasadaki çerçevesiz trendine öncülük ediyor.

MSI Yeni Nesil Anakartlarını COMPUTEX 2024’te Keşfedin!

MSI, 2024’ün ikinci yarısında Intel® Arrow Lake CPU’larını destekleyecek yeni Intel® yeni nesil anakartlarının piyasaya sürüleceğini heyecanla duyuyor. Bunun yanı sıra MSI, tümü MSI’ın özel DIY dostu özellikleriyle donatılan AMD Socket AM5 X870 Serisi anakartlarını da tanıtıyor. Bu çığır açan tasarım yeniliklerini keşfetmek için COMPUTEX’te MSI standını ziyaret edin.

AMD’nin yükseltilmiş masaüstü işlemcilerini öne çıkaran MSI X870 anakartlar, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için MSI’a özgü en son DIY dostu yeniliklerle dolu. Yükseltilmiş Vidasız M.2 Shield Frozr tasarımı, M.2 soğutucularının zahmetsizce takılmasını sağlarken, EZ PCIe Release, büyük ekran kartlarının tek bir parmakla kolayca çıkarılmasına olanak tanımakta. Ayrıca, EZ Antenna, dönen antenlerin verdiği zahmeti ortadan kaldırarak Wi-Fi konektörlerinin tek elle bağlanmasını ve çıkarılmasını sağlıyor.

MSI MPG CORELIQUID P Serisi: Nihai Sıvı Soğutma

MSI MPG CORELIQUID P Serisi, MSI’ın EZ DIY Tasarımları ile donatıldı ve performanstan hiçbir ödün vermeden kolay bir montaj deneyimi sunmayı vaat ediyor. UNI Bracket, hem Intel® hem de AMD soketlerini destekleyerek montaj sürecini büyük ölçüde basitleştiriyor. Yenilikçi birleştirilmiş kablo tasarımı, su bloğu ile radyatör fanı arasındaki bağlantıyı tek bir kablo haline getirerek kablo karmaşasını da ortadan kaldırıyor.

D Serisindeki 2.4” panel yeni P Serisinde artık 4.3” bir IPS panel olarak geliyor ve içerikler için daha fazla ekran alanı sunuyor. Bu büyük panel, ayarlanabilir döndürme açılarına sahip ve MSI’ın 270 derecelik panoramik kasalarına mükemmel uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu da kullanıcıların optimal bir görüntüleme deneyiminden faydalanabilecekleri anlamına geliyor.

MSI AMR-AI-Cobot Pro: NVIDIA® destekli Otonom Mobil Robot

MSI AMR-AI-Cobot Pro, farklı sektörlerde üretkenliği ve güvenliği artırmak amacıyla tasarlanmış akıllı bir robotik kolla donatılmıştır. NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platformu ile desteklenen bu robot, hassas SLAM tabanlı navigasyon, verimli 3D rota planlama, hızlandırılmış nesne algılama ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyon gibi özelliklere sahip. Bu özellikler yarı iletken, panel imalatı, elektronik, depolama, lojistik, tekstil, biyoteknoloji ve gıda gibi çeşitli sektörlerde ideal bir kullanım sunar.

MSI AMR-AI-Delivery Robot Pro, NVIDIA® destekli Otonom Mobil Robot

Gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatılan MSI AMR-AI-Delivery Robot Pro, güvenli ve doğru teslimatlar için akıllı yüz ve konuşma tanıma özelliklerine sahiptir. NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platformu tarafından desteklenen bu robot, SLAM yeteneklerine, 3D navigasyon rotalarına ve hızlandırılmış nesne algılama ile çeşitli ortamlarda başarılı bir performans sergiler. Üçüncü taraf API’lerini desteklemesi sayesinde diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sağlar ve bu da fabrikalar, depolar, tıbbi tesisler, ofisler, konut alanları ve alışveriş merkezleri gibi çeşitli alanlarda son derece kullanışlı olmasını sağlar.