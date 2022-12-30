MSI, yeni amiral gemisi oyun laptopu olan Titan GT77’yi dünyanın ilk 4K/144Hz MiniLED ekrana sahip laptopu olacağını ve en üst sınıf panel ile geleceğini duyurdu.

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Titan GT77 modelinin 4K/144Hz ekranı, AUO firmasına ait AmLED MiniLED teknolojisi ile süper parlak arka ışık, harika HDR performansı ve geniş renk gamı ile geliyor. Ekranın tepe parlaklık değeri 1000 nit (geleneksel LCD ekranlardan 2.5 kat daha yüksek) olarak kaydedilmiş. 1008 bağımsız bölgesel karartma alanı sayesinde ve daha keskin bir görüntü kalitesi, çok daha düşük gölgelenmeyi garantiliyor. Süper yüksek parlaklık ve AmLED’in Adaptive Control teknolojisi sayesinde görüntüde gerçek zamanlı kesin ve dinamik ayarlamalar gerçekleşirken iyi bir HDR performansı da sağlanmış oluyor.

Titan GT77 modeli VESA DisplayHDR 1000 sertifikalı ve bu özelliği ile oyun ve yayında kapsayıcı bir HDR deneyimi sunuyor. Olabildiğince fazla renk üretebilmek için Titan GT77 ekranında süper geniş %100 DCI-P3 renk gamı mevcut. Böylece oyun ve eğlence için aradığınız renk ihtiyacını rahatça karşılıyor. Son olarak şirketin özel True Color teknolojisi sayesinde üretim sırasında Titan GT77 ekranındaki tüm Mini LED paneller teker teker ve titizlikle incelenerek müşteriye en doğru renk üretiminin ulaşması sağlanacak.

Yeni Titan GT77’nin resmi duyurusu CES 2023 sırasında yapılacak ve diğer önemli özellikleri tanıtılacak. Bunlar arasında oyun sırasında daha fazla çerçeve hızına olanak tanıyan ve dünyanın ilk 4K/144Hz Mini LED ekranında görüntünün mükemmel bir şekilde üretilmesini sağlayan işlemci gücü ve gelecek nesil GeForce laptop GPU performansı da yer alıyor.

Titan GT77 Display Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu 17.3” 16:9

Çözünürlük 4K (3840×2160)

Tazeleme oranı 144Hz

Tepki süresi 3ms (Overdrive ile)

Arka ışıklandırma Mini LED (AmLED Teknolojisi)

Karartma Bölgesi sayısı 1008 (K-Zone)

Tepe Parlaklık Değeri 1000 nits

HDR Özellikleri VESA DisplayHDR 1000

Renk Gamı %100 DCI-P3

Renk Kalibrasyonu True Color (Her ürün için fabrikada kontrol ve kalibrasyon)