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Hem laptop hem devasa tablet! | MSI Summit E16 Flip Evo incelemesi

MSI Summit E16 Flip Evo, daha önce incelediğimiz Summit E13 Flip Evo modelinin daha büyük ekranlı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Hem laptop hem devasa tablet! | MSI Summit E16 Flip Evo incelemesi

MSI Summit E16 Flip Evo özellikleri

Boyutlar: 358,2 x 258,5 x 16,59 mm
Ağırlık: 2 kg
Ekran: 16” QHD+ (2560 x 1600), 120Hz, IPS, 16:10
İşlemci: Intel Core i7-1195G7
Ekran Kartı: Intel Iris Xe
Bellek: 16 GB LPDDR4
Depolama: 1 TB M.2 Gen 4 SSD
Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluettoth 5.1
Aksesuar: MSI Pen
Batarya: 82 Whr, 62 Watt Şarj
Portlar: 1x Micro SD, 2x Type-A USB 3.2 Gen2, 1x 3,5 mm kombo jak, 1x HDMI, 2x Type-C (Thunderbolt)

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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