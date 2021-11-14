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KİM MSI MİNİ PC KULLANMAK İSTER? | MSI Pro DP21 Mini PC incelemesi
MSI Pro DP21 B0A4 Mini PC incelemesiyle karşınızdayız. Aynı zamanda 3 farklı kişinin de kullanabileceği bilgisayarın detayları videomuzda!
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KİM MSI MİNİ PC KULLANMAK İSTER? | MSI Pro DP21 Mini PC incelemesi
Not: Ürünü satın aldığınızda kutudan sadece Mini PC çıkmaktadır. Monitör ve klavye-fare seti cihaza dahil değildir, video için ayrıca kullanılmıştır.
“Kim MSI Pro DP21 kullanmak ister?” katılım formu: https://forms.gle/1txxMZuYVwZNKG3e6
MSI Pro DP21 özellikleri
Boyutlar: 204 x 208 x 54,8 mm
Ağırlık: 1,27 kg
Hacim: 2,3 litre
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
İşlemci: Intel Core i5-11400
Grafik Birimi: Intel UHD Graphics 730
Depolama: WD 256 GB M.2 SSD
Bellek: 8 GB DDR4 3200MHz
Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1
Güç: 120 Watt
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