MSI Pro DP21 B0A4 Mini PC incelemesiyle karşınızdayız. Aynı zamanda 3 farklı kişinin de kullanabileceği bilgisayarın detayları videomuzda!

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Not: Ürünü satın aldığınızda kutudan sadece Mini PC çıkmaktadır. Monitör ve klavye-fare seti cihaza dahil değildir, video için ayrıca kullanılmıştır.

“Kim MSI Pro DP21 kullanmak ister?” katılım formu: https://forms.gle/1txxMZuYVwZNKG3e6

MSI Pro DP21 özellikleri

Boyutlar: 204 x 208 x 54,8 mm

Ağırlık: 1,27 kg

Hacim: 2,3 litre

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

İşlemci: Intel Core i5-11400

Grafik Birimi: Intel UHD Graphics 730

Depolama: WD 256 GB M.2 SSD

Bellek: 8 GB DDR4 3200MHz

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 AX201 / BT 5.1

Güç: 120 Watt