MSI Türkiye, 5 Haziran 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında seçili laptop modellerinde 10.399 TL’ye varan indirimler ile “Karne İndirimi” dönemini başlattı. Gaming, üretkenlik ve içerik üretimi kategorilerine özel seçili MSI modellerinde önemli indirimler tüketicileri bekliyor.

İlginizi çekebilir; FAN SESİ OLMAYAN OYUNCU LAPTOPU! | MSI Pulse 15 İncelemesi

MSI Notebook’tan Karne İndirimi

En önemli teknoloji markalarından biri olan MSI, karne hediyesi olabilecek birbirinden güzel dizüstü bilgisayar modellerinde indirime gitti. 5 Haziran 2023 tarihinde başlayan indirim dönemi, 2 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek.

Detaylı bilgi için; https://msi.gm/S176ABED

İndirimdeki Laptop Modelleri

Kategori bazlı baktığımızda Gaming tarafında 16.399 TL’den, İş ve Üretkenlik tarafında 10.399 TL’den, İçerik Üretimi tarafında ise özel fiyatlar ile karşımıza çıkan indirimlerde 10.399 TL’ye varan indirimler ile tüketicileri sevindirecek.

Liste olarak göz attığımızda GF63 Thin, GF64 Thin, Katana 17, Vector GP77 ve Pulse 17 modellerinde olan indirimler, üretkenlik tarafında ise Modern 15, Prestige 13, Prestige 16 Studio, Summit E14 Flip Evo ve Summit E16 Flip ürün gamını kapsıyor.

İçerik üretimi tarafında ise Creator Z16HX Studio ve Creator Z17HX Studio serilerinde indirimler mevcut. aşağıda ise bir favori ürünümüzden bahsedelim istedik.

MSI THIN GF63 12VE-082XTR

Özellikle gençler ve oyun meraklıları tarafından çok beğenilen bir seri ile öneri vermek istedik. Bu ürün fiyat performans anlamında Türkiye’de en çok satılan MSI notebook modeli olmasıyla sevilen bir model olduğunu da belirtelim.

Sadece 1,86 kg ağırlığa ve sadece 2 cm kalınlığa sahip olan Thin GF63, GeForce RTX 4050 ekran kartı ilegeliyor. Ekran kartmız 45 Watt TDP değerinde çalışıyor.

12.Nesil Intel Core i5-12450H 8 çekirdekli 12 izlekli işlemci eşlik ediyor. İşlemci ve ekran kartı ise MSI patentli bakır ısı borularına sahip cooler boost ile soğutuluyor. Genelde oyunlarda 80 derece civarında ekran kart ise 70 derece civarlarında çaluşuyor. Fan devrini maximuma alarak bu dereceleri düşürmeniz mümkün.

Cihazda 15,6 inç 144 Hz bir panele sahibiz. Çözünürlüğümüz de Full HD. Oyun tarafına baktığımızda Doom Eternal Ultra ayarlarda 170 FPS, God of War gibi muhteşem grafiklere sahip bir oyunu da rahatıkla 70-80 FPS dolaylarnda oynayabiliyorsunuz. Valorant’ta en yüksek grafik ayarlarında 150-230 FPS arasında seyrediyor. CS:GO ‘da 300 FPS görmeniz mümkün. Forza Horizon 5 ‘te yine 90 FPS civarlarında çalışacaktır. DLSS 3 sayesinde en ağır sistem gerektiren oyunlardan birisi olan Cyberpunk’I da 60 FPS üzerinden akcı bir şekilde oynamanız mümkün.

8 GB Samsung üretimi 3200 MHz DDR4 belleğe sahip olan ürün yeterli bir bellek miktarı sunuyor. Ancak tek modül olması neticesinde dilerseniz bir 8 GB bellek daha ekleyerek çift kanal deneyimi imkanı da var. Hatta bu noktada bahsedilmesi gereken önemli bir detay ise MSI fabrika etiketi yırtlsa dahi ürünü garanti dışı bırakmıyor olması. Bu sayede bellekleri hiç servise gerek kalmadan kendiniz ekleyebilirsiniz. Depolama tarafında ise 512 GB PCIe Gen 4 SSD ile gelmesi de bir avantaj.

Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 teknolojisi ve ayrıca Bluetooh 5.2 desteği de bu laptopta yer alıyor. Tip-C ve HDMI çıkışından 2 adet ekstra monitör daha bağlaaybilirsiniz böyleye 3 monitörle kullanım sağlayabilirsiniz.

Ürün işletim sistemi olmadan size geliyor. lisans sebebiyle fiyat artışı olmaması için bu şekilde tercih ediliyor.

Eğer siz de ürünlere göz atmak ve bu fırsatı kullanmak isterseniz buradaki bağlantıdan kampanya detaylarına göz atabilirsiniz.

Not: Bu içerik MSI Türkiye desteğiyle hazırlanmıştır.