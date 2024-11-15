MSI, ülkemizde faaliyet gösteren en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi. Birçok farklı segmentte ürünleri bulunan marka, tüketicilerin tercihlerine göre ürün yelpazesini genişletiyor. Sunduğu bileşenler başta olmak üzere teknik özellikler konusunda dolu dolu seçenekleri olan MSI, Kasım ayı için de özel indirimleri müşterileriyle buluşturuyor. Peki Kasım ayı indirimlerine hangi ürünler dahil? Gelin yakından bakalım.

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Herkesin belki de en çok ilgi gösterdiği kategori oyun dersek yanlış olmaz. Oyun kategorisinde kendinize göre ve bütçeniz uygun olan MSI bilgisayarı bulmak hiç de zor değil. MSI Thin, Cyborg, Katana ve Vector modellerinde 22.999 TL’den başlayan fiyatlarda dilediğiniz bilgisayara sahip olabilme şansınız var.

MSI Thin 15



MSI’ın Thin 15 serisi performanstan ödün vermeden taşınabilirliği ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Farklı Intel ve AMD işlemci seçenekleri, NVIDIA RTX ekran kartlarıyla donatılan bu model, hafif ve kompakt bir tasarım arayanlar ve uygun bütçeli oyun bilgisayarı arayan kullanıcılar için kesinlikle bakılması gereken bir model.

Cyborg 14/15



Eşsiz Cyberpunk temasına sahip bu model sahip olduğu tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Kasasında kullanılan şeffaf plastikler, şeffaf WASD tuşları ve mavi arkadan aydınlatmalı klavyesi ile sıradan tasarımlara meydan okuyor ve rakiplerinden ayrışıyor. Üstelik 2 kilogramdan daha hafif oluşuyla da yolculuklarınızda da yük olmadan size eşlik etmeyi başarıyor.

Katana 15/17



MSI’ın orta segment oyun bilgisayarları arasında yer alan Katana serisi Uzak Doğu esintileri taşıyor. 15 ve 17 olmak üzere iki farklı ekran boyutu ile gelen bu model ihtiyaçlarınıza göre tercih edebileceğiniz farklı konfigürasyon seçeneklerine de sahip. Güçlü işlemci seçenekleri, NVIDIA RTX 4070’e kadar ekran kartı seçenekleri ile 17 inç ekranda oyun oynama keyfi bir başka!

Vector 16/17



İster oyun oynayın, ister yüksek performans gerektiren hesaplama araçlarını kullanın isterseniz de bilimsel araştırmalar yapın MSI Vector serisi tüm ihtiyaçlarınıza karşılık vermeye hazır! Yüksek renk doğruluğuna sahip ekranı, güçlü donanımları ve üstün soğutma sistemi sayesinde uzun saatler boyunca başından kalkmak istemeyeceğiniz bir yol arkadaşı.

Sadece oyuncularla kalmayan MSI, iş ve üretkenlik kategorisinde de indirimlerle geliyor. MSI Modern ve MSI Prestige modellerinde yaptığı indirimle özellikle mobilite konusuna önem verenler bu ürünlere dikkatle göz atması gerekiyor. 14.499 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilen modeller şimdiden birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda. En güncel ve en güçlü Intel işlemcilerle donatılan bu bilgisayarlarda modellere göre değişiklik gösteren Iris Xe, RTX 4060 ve Iris Arc grafik birimleriyle tercih edilebiliyor.

MSI, içerik üreticilerin de sıklıkla kullandığı markalardan birisi. Öyle ki güç altında yüksek performansı verebilmesi adına kullanılan donanım kombinasyonlarını en iyi şekilde sunan marka Creator serisiyle başarısını taçlandırıyor. Creator serisinin en özel noktası Intel i9-14900HX ve Core Ultra 9 185H gibi en güncel ve en güçlü mobil işlemciler ile tercih edilebilmeleri. Bunun yanında RTX 4070, RTX 4080 ve RTX 4090 ekran kartı seçenekleriyle yüksek performans gerektiren işlerde en büyük yardımcınız oluyor.

Ek olarak bir de seçili notebook modellerinden satın alanlara Diablo IV ve yeni çıkan Vessel Of Hatred DLC hediyesi de bulunuyor. Eğer bu oyunları seviyor ve MSI bilgisayarlarda nasıl performans gösterdiğini merak ediyorsanız güzel bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.