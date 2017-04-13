MSI GT73VR 7RF Titan Pro Bilgisayar İncelemesi

Intel’in 7. Nesil Core işlemcilerini taşıyan dizüstü bilgisayarlar ülkemize MSI ile de gelmeye başladı. MSI’ın en kuvvetli modellerinden olan GT73VR 7RF Titan Pro karşınızda.

MSI’ın GT73VR Titan Pro modeli oyuncular için eksiksiz bileşenleriyle sunulan, bol bağlantı seçeneklerine sahip yüksek performanslı bir bilgisayar. Dilerseniz oyun oynayın, dilerseniz de sisteminize yüksek miktarda yük getiren yazılımlarla içerik üretin, bu bilgisayar sizi performansıyla memnun etmeye aday bir ürün.

Intel Core i7-7700HQ işlemciye sahip olan modelde NVIDIA’nın 8 GB GDDR5X bellekli GeForce GTX 1080 grafi k işlemcisi bulunuyor. Bu modelde 32 GB bellek, 256 GB PCIe SSD ve 1 TB mekanik depolama sistemi mevcut. Eksiksiz bağlantıları ve sanal gerçekliğe hazır olması nedeniyle birçok kullanıcının ilgisini cezbedebilecek iyi bir ürün.

Cihazın teknik özelliklerine bir kere daha değinecek olursak:

İŞLEMCİ: 7. nesil Intel Core i7-7700HQ

BELLEK: 32 GB

DEPOLAMA: 256 GB SSD ve 1 TB HDD

EKRAN: 17,3 inç, 1920×1080 piksel IPS LCD

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