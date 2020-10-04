Dizüstü Bilgisayar
MSI GL75 Leopard incelemesi | Full HD oyun canavarı!
MSI GL75 Leopard incelemesi ile karşınızdayız. MSI tarfından önemli artıları ile beraber dikkat çeken modeli GL75 Leopard, önemli artıları ile diğer marka ve modellerden sıyrılmayı başarıyor.
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MSI GL75 Leopard incelemesi
398.5 x 272 x 28 mm boyutlarında ve 2,6 kg ağırlığında olan GL75 Leopard, 17.3 inç boyotunda FHD (1920×1080) ve 120Hz tazeleme hızı sunan IPS ekrana sahip. Gücünü Intel Core i7-10750H’tan alan laptopta aynı zamanda Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı da yer alıyor.
32 GB DDR4 bellek, 250 GB M.2 NVMe SSD ve 1 TB HDD gibi geniş depolama alanı vadeden cihazda bir MSI klasiği olarak Steel Series üretimi klavyeler mevcut. Hem rahat hem de dayanıklı olan klavyelerde tek renk kırmızı aydınlatma var. RGB’ye bu versiyonda yer verilmemiş.
Yeni nesil bağlantı desteği
Bağlantı kanadında 802.11 ax olarak bilinen Wi-Fi 6 ve beraberinde Bluetooth v5.1 tercih edilmiş. Bu sayede en yeni kablosuz bağlantı teknolojileri cihazda yer alıyor. RJ45 LAN bağlantısı, HDMI ve Mini DisplayPort ve SD kart okuyucu gibi önemli detayları da yer alan cihazda 3 ekran ile Matrix display özelliğini kullanabilirsiniz.
Ses kanadında da diğer modellerden 5 kat daha büyük bir hoparlör kurulumu sunan MSI GL75 Leopard, doygun ve oldukca canlı bir müzik deneyimi vadediyor. Bunu Nahimic 3 ile de kontrol edebilirsiniz.
MSI uygulamaları ile özel
MSI bir laptop aldığınızda sadece güçlü değil, aynı zamanda yazılımlar bakımından da önemli artılara sahip oluyorsunuz. Dragon Center üzerinden cihazın tüm performans detaylarına bakabilir, App Player ile Android sistemini cihazda kullanabilirsiniz. Bir diğer yandan MSI Companion ile sistem parformans deteaylarını oyun oynarken de dikkatle izleyebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Acer Nitro 5 (AN515-55) İnceleme | Intel i7, GTX 1660 Ti ve dahası!
Bugün Acer Nitro 5 serisi, su götürmez bir gerçek olarak; ülkemizde çok popüler bir oyun bilgisayarı serisi. Biliyorsunuz Nitro 5 serisi ülkemizde birçok farklı konfigürasyonla sunuluyor. Bu sayede birçok farklı kullanıcının bütçesine ve beklentilerine hitap edebiliyor. Biz de bugün, Acer Nitro 5’in AN515-55 isimli konfigürasyonuyla beraberiz. AN515-55, işlemci, ekran kartı gibi bazı detaylarla bu serinin üst seviye konfigürasyonlarından birine sahip.
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Acer Nitro 5 AN515-55 neler sunuyor
Acer Nitro 5 AN515-55 modelinin kalbinde, Intel’in i7-10750H işlemcisi bulunuyor. Buradaki 10, işlemcinin 10. nesil olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu işlemcinin 6 çekirdekli olduğunu da belirteyim. Ekran kartı olarak da bu konfigürasyonda Nvidia GTX 1660 Ti bizlere sunulmuş. 6 GB’lık, gayet performanslı bir ekran kartı. Özellikle 1080p oyunculuk için biçilmiş kaftan. Ram tarafında DDR 4, 32 GB Ram’imiz var. Depolama tarafında da Western Digital’in 1 TB’lık M2 SSD’leri mevcut.
Dilerseniz hafızayı artırmak da mümkün. Bu noktada ihtiyaçlarınıza göre 2 SSD + 1 HDD takılabilmesi adına gerekli yuvalar sizin kullanımınıza bırakılmış. Bu noktada donanım fark etmeksizin yani RAM, SSD, HDD. Eklemek istediğiniz donanımı isterseniz Acer’dan satın alabiliyorsunuz. Eğer ürünü başka bir tedarikçide daha ucuza bulursanız; bu durumda ürünü oradan satın alıp herhangi bir Acer yetkili servisinde montajını gerçekleştirebilmeniz de mümkün. Acer bu noktada bir kısıtlamaya gitmiyor. Hem de bu noktada cihazınız yine garanti dışında kalmamış oluyor.
144 Hz ekran yenileme hızı!
Burada kullanılan ekranımız 144 Hz yenileme hızına sahip; bu sayede oyunlarınızda 144 FPS gibi değerleri tecrübe edebiliyorsunuz. 15.6 inçlik bu IPS LCD ekranın performansından biz memnun kaldık. Kalitesinin de gayet yeterli olduğunu söylememiz lazım. Kullanımınız sırasında genelde bu ekranın nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak ve 144 Hz ekran tazeleme hızlarını kullanarak 144 FPS’yi görebilmek istiyorsunuz. Haliyle güçlü işlemcimiz ve GeForce GTX 1660 Ti ekran kartımızla bunu sağlayabiliyoruz. Biz Just Cause 4’te 80 FPS, Watch Dogs 2’de 100-120 FPS ile oynayabildik. Bir de merak edenler için; League of Legends’ta en yüksek ayarlarda 144 FPS’le stabil bir şekilde oynayabilmeniz mümkün.
Gördüğünüz gibi Nitro 5, oyuncu bilgisayarı karakteristiğinin yanında sadelikçi tasarım çizgilerine de sahip. Ayrıca bu laptop, 2.3 kg olduğu için taşıması da kolay. Böylesine performanslı bir cihazın, yanınızda bu kadar kolay taşınabiliyor olması da ayrı bir avantaj. Üstelik ciddi bir ortama girdiğinizde tasarım da pek sivrilmiyor.
Tuşların ergonomisi ve basış hissiyatı güzel. Hem de burada artık her oyuncunun olmazsa olmazı RGB klavyemiz var. Burada; RGB aydınlatma ile ilgili bütün ayarları NitroSense arayüzüne ulaşarak kontrol edebiliyoruz. NitroSense arayüzü demişken bilmeyenler için değinmem lazım; bu arayüzde RGB aydınlatmanızdan fan hızınıza ve Geforce Experience ayarlarınıza kadar her şeyi kontrol edebilmeniz mümkün.
Nitro 5, bağlantı noktasında neler sunuyor
Toplamda 3 adet USB 3.1 girişimiz var, ayrıca sağ tarafta HDMI girişimiz ve USB Type-C girişimiz olduğunu da belirtelim. Şarj girişimiz de cihazın arka tarafında bulunuyor. Sol tarafta da 3.5 mm jak girişimiz ve Ethernet girişimiz var. Bu Ethernet girişinin “Killer Ethernet E2600” olduğunu da söyleyeyim. Bu sayede kablolu internet kullanımlarında ağın önceliğini alarak düşük gecikme sürelerini de garantilemiş oluyorsunuz. Yani ağa bağlı diğer cihazlar sizi yavaşlatamıyor. Bu da gecikme sürelerinin çok büyük önem arz ettiği örneğin League Of Legends, Counter Strike Global Offensive gibi oyunlarda eğer kablolu bir bağlantı sağlarsanız avantajlı konuma geçebileceğiniz anlamına geliyor. Fakat Nitro 5’in Wi-Fi 6 desteğiyle kablosuz bağlantı konusunda da iddialı olduğunu söylememiz lazım. Bildiğiniz gibi artık Wi-Fi 6 adım adım hayatımıza giriyor ve Wi-Fi 6 desteğine sahip bir laptop satın almak gelecek adına akılcı bir hamle olabilir. Bu noktada da Acer’a artı puan veriyoruz. Ayrıca kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6’ya ek olarak Bluetooth 5.0 desteği de bu cihazda bize sunulmuş.
Nitro 5 modelleri, güzel bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra termal anlamda da çok başarılı. İçerdeki sıcak havanın dışarıya olan sirkülasyonunu gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Hatta Acer’ın da belirttiği üzere yeni Nitro 5 modellerinde %25 daha iyi bir soğutma performansı sağlanmış durumda. NitroSense içinde görebileceğiniz CoolBoost teknolojisi sayesinde de Acer zorlu kullanımlarda fanların en yüksek performansını gösterebilmesini sağlamış. Çok ağır bir işlem gerçekleştirirken CoolBoost devreye girebiliyor ve bu sayede cihazın sıcaklığı daha normal sıcaklıklarda tutularak performans kayıplarının önüne geçilebiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Dizüstü Bilgisayar
Microsoft Surface Laptop Go ve yeni Surface Pro X’i tanıttı!
Microsoft, Surface ailesinin yeni üyeleri olan Surface Laptop Go ve bir adet de yenilenmiş Surface Pro X ürününü resmi olarak tanıttı. Surface Laptop Go, günümüzün laptop trendlerini daha uygun fiyat ve hafif bir kasayla buluşturuyor. Surface Pro X ise aslında Microsoft’un geçen yıl piyasaya sürdüğü aynı addaki ARM tabanlı Windows PC’sinin 2020′ye göre revize edilmiş versiyonu.
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Microsoft’un Surface serisi, sahibini memnun edecek özellikleri birinci sınıf tasarımıyla kullanıcılara sunması yönüyle biliniyor. Öyle ki Microsoft, gerçekten de şu ana kadar birkaç istisna dışında Surface bilgisayarlarda premium özellikleri korumayı başarabildi. Dizüstü bilgisayar piyasasında varlığını hala korumaya devam eden şirket, Surface serisinin yeni üyelerini bu perşembe günü resmi olarak tanıttı.
Peki dizüstü bilgisayar kullanıcılarını yeni Surface’lerde neler bekliyor? Şimdi Surface Laptop Go’dan başlayarak her iki cihaza da yakından bakalım.
Microsoft Surface Laptop Go özellikleri
Surface Laptop Go, temel olarak alışılageldik Surface cihazlardan kendisini büsbütün değil, sadece birkaç farklı konfigürasyonla ayırıyor. Tasarımsal olarak kardeşleriyle neredeyse aynı olan cihazın en büyük artısı, daha küçük ve daha hafif olması. Elbette ki daha düşük bir fiyat noktasına ulaşmak için Microsoft, cihazın bazı özelliklerinden ödün veriyor.
Microsoft’un ince işçilikle geliştirdiği kompakt kasası sayesinde taşınabilirlik noktasında kendisine ekstra bir albeni kazandıran cihaz, sahibine 12,4 inç boyutunda bir ekran sunuyor. 1536 x 1024 piksel çözünürlüğün eşlik ettiği 3:2 en boy oranına sahip bu ekran teknik olarak 720P HD kaliteden daha fazla; fakat Full HD değil.
Microsoft Surface Laptop Go’yu kardeşlerinden birisi olan Surface Laptop 3′le karşılaştırdığımızda, ekranının 1,1 inç küçüldüğünü; çözünürlüğün ise 2256 x 1504′ten 1536 x 1024′e düştüğünü görüyoruz. Ek olarak Surface Laptop Go’nun küçük kasası ve ince çerçeveleri, kendisine aynı zamanda 2,45 pound (yaklaşık 1,1 kg) ağırlıkla ‘bugüne kadarki en hafif Surface dizüstü bilgisayarı’ olma şerefini kazandırıyor.
Donanım tarafına baktığımızda Surface Go’nun geçmişte tanıtılan tablet modelinin aksine, Laptop Go’da Microsoft’un son derece eli açık davrandığını görüyoruz. Tablet olan modelde Intel Pentium Gold işlemci bulunurken; Laptop Go’da ise 10. Nesil Intel Core i5 1035G1 yonga seti yer alıyor. Esasında Intel’in yeni 11. Nesil işlemcilerinden biri cihazı daha güçlü yapabilirdi, ancak yine de her halükarda 10. Nesil işlemci fazlasıyla iş görecektir.
Microsoft Surface Laptop Go ile ilgili eleştirebileceğimiz en önemli nokta, baz modelinde depolama olarak sadece 4 GB RAM ve 64 GB eMMC dahili hafızaya sahip olması. Her iki konfigürasyon da 2020 yılı için oldukça yetersiz. 4 GB RAM belki bir şekilde kabul edilebilir, ancak 64 GB dahili hafıza bir süre sonra kullanıcının bilgisayardan soğuma sebebi olacak. Diğer varyantlarında ise nispeten daha kullanışlı diyebileceğimiz 8 GB RAM ve 128 / 256 GB SSD bulunuyor.
Microsoft, Surface Laptop Go’da kulaklık girişi ve Surface Connect şarj bağlantı noktasının yanı sıra USB-C ve normal USB-A bağlantı noktası sunuyor. Önde 720P kalitede bir kamera var, ancak bu kamera Windows Hello aracılığıyla yüz tanımayı desteklemiyor. Bunun yerine parmak izi tarayıcıyla gelen cihaz, normal kullanımda 13 saatlik bir pil ömrü vaat ediyor.
Microsoft Surface Pro X özellikleri
Microsoft, duyurusunda Surface Laptop Go’ya ek olarak bir de Surface Pro X modeli tanıttı. Bu bilgisayar aslında yeni değil. Yeni olmamasına karşın, isminde herhangi bir şekilde ‘Pro X 2020’ veya ‘Pro X 2’ gibi ekler de bulunmuyor. Bunun sebebi ise cihazın donanımsal özelliklerinin, geçen yıl tanıtılan Surface Pro X’e göre değiştirilmiş olması.
Yeni tanıtılan Surface Pro X’teki en büyük değişikliğin, Microsoft’un ARM işlemcisi SQ2 ile desteklenmesi olduğunu belirtmemizde fayda var. Geçen yılki modelde hatırlayacak olursanız Microsoft SQ1 bulunuyordu. Bunun yanında cihaz platin adlı yeni bir renk seçeneğine de sahip.
Konfigürasyon değişikliklerine ek olarak, Surface Pro X serisinin tamamı çeşitli yazılım güncellemeleriyle geliştirilmeye devam ediyor. Örneğin Microsoft’un iddiasına göre, Pro X’in pil kullanım süresi 13 saatten 15 saate çıkmış durumda.
Bu arada dün yayınladığımız bir haberimizde Microsoft’un ARM tabanlı Windows cihazlara x64 desteği getireceğinden bahsetmiştik. Böylelikle kullanıcılar, ARM platformu üzerine kurulu Windows’lardaki en büyük eksikliğin giderilmesiyle beraber Surface Pro X’in tadını çıkarabilecek.
Dizüstü Bilgisayar
EBA ve UZAKTAN EĞİTİM İÇİN LAPTOP: ASUS D509D
Asus D509D Asus kalitesi ve artılarıyla beraber gelen EBA ve uzaktan eğitim sistemi için ideal laptop modellerinden biri konumunda. Şu günlerde bilgisayar fiyatları artarken D509, fiyatına göre artıları ile birçok öğrenci ve öğretmenin dikkatini çekecek.
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EBA ve UZAKTAN EĞİTİM İÇİN LAPTOP: Asus D509D
Asus D509 teknik özellikleri
– 15,6 inç FHD LED ekran
– AMD Ryzen 7 3700U işlemci
– Nvidia GeForce MX230 ekran kartı
– 8 GB RAM
– 256 GB M.2 SSD depolama