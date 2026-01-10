Yedi yıllık bir sessizliğin ardından LIGHTNING serisi, CES 2026 sahnesinde her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. MSI’ın ekran kartları tarihinde en güçlü, en titizlikle üretilmiş ve teknolojik olarak en gelişmiş amiral gemisi GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z, taviz vermeyen mühendisliğin bir gururu olarak sergilendi.

MSI, CES 2026’da bir efsanenin geri dönüşünü müjdeledi: GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z

Uç noktada hız aşırtma için üretilen ve sıvı soğutma tasarımında yepyeni bir seviyeye ulaşan bu ürün; gelecek nesil yüksek basınçlı pompa, GPU’yu tamamen kapatan soğutma plakası, MSI’ın özel Lightning Fan termal mimarisi, yüksek hassasiyetle kalıplandırılmış karbon-fiber öğeler, derin detaylar ve gelecek nesil kontrol yazılımı ile performansta mükemmeliyetçiliğin sembolü olarak konumlandırılıyor.

NVIDIA Blackwell ile yeni nesil performans ve AI yetenekleri

NVIDIA Blackwell mimarisinin gücünü arkasına alan GeForce RTX 50 serisi GPU’lar, oyuncu ve tasarımcılara oyunun kurallarını değiştiren yetenekler sunuyor. Üstün AI gücüyle öne çıkan RTX 50 serisi, yeni deneyimlere ve üst seviye görsel gerçekliğin üretilmesine olanak tanıyor.

NVIDIA DLSS 4 ile performansın katlandığı, daha önce görülmemiş bir görüntü üretme hızına ulaşıldığı belirtilirken, NVIDIA Studio ile yaratıcılığa odaklanan iş akışlarının desteklendiği vurgulanıyor. Ultra hızlı görüntü ve video üretiminden, popüler uygulama ve altyapılarda RTX AI PC ile AI Agent sistemleri kurmaya kadar birçok oyun, tasarım ve AI tabanlı senaryoda 5090 LIGHTNING Z serisi en üst platform olarak konumlandırılıyor.

Tasarım ve soğutma: Mühendislik sanata dönüşüyor

GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, serinin bugüne kadar gördüğü en çarpıcı tasarım kimliğiyle sunuluyor. MSI’a göre dünyada ilk kez bir ekran kartında kullanılan 8 inç görüntü paneli sayesinde sezgisel yazılım aracılığıyla animasyonlar, grafikler ya da tercih edilen sistem değerleri görüntülenebiliyor.

Karbon fiber öğelerle zenginleştirilen arka plaka (backplate) tasarımı, hassasiyetle kesilmiş detaylar ve teker teker numaralandırılan kimlik plakası ile ürünün koleksiyon değeri vurgulanıyor. Dış iskeletin altında ise tamamen evrimleşmiş bir sıvı soğutma sistemi yer alıyor.

Sıvı soğutma ekosisteminin öne çıkanları

Gelecek nesil yüksek basınçlı pompa ve eşit ısı dağıtımı için GPU, MOSFET’ler ve VRAM’i tamamen kapatan soğutma plakası

Sık ve seyrek kanat bölümlerine sahip hibrit radyatör ile sıcak-soğuk değişim bölgeleri oluşturarak maksimum termal verimlilik

Gelişmiş aerodinamik geometrisiyle özel Lightning Fan tasarımı: güçlü hava üfleme, yüksek statik basınç ve düşük akustik profil

MSI, tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle bir LIGHTNING ekran kartında bugüne kadar kullanılan en gelişmiş soğutma ekosisteminin ortaya çıktığını belirtiyor.

PCB, güç mimarisi ve yazılım: Sınırları yıkmak için üretildi

Profesyonel hız aşırtma odaklı güç mimarisiyle tasarlanan GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, seri için özelleştirilmiş bir PCB ile geliyor. 3 oz bakır katman ile güçlendirilen ve birinci sınıf bileşenlerle donatılan kartın, ekstrem iş yüklerinde iletkenlik, termal kararlılık ve voltaj güvenilirliği hedefiyle geliştirildiği aktarılıyor.

DUAL BIOS desteği sayesinde ileri hız aşırtma için performans profillerine hızlı erişim sunulduğu belirtilirken, yazılım tarafında ise yeni bir ekosistem öne çıkarılıyor.

LIGHTNING yazılım ekosistemi

Lightning Hub : Performans parametrelerini ayarlamak, panel görsellerini belirlemek ve aydınlatmayı özelleştirmek için web tabanlı arayüz

: Performans parametrelerini ayarlamak, panel görsellerini belirlemek ve aydınlatmayı özelleştirmek için web tabanlı arayüz Lightning Overdrive mobil uygulaması: Gerçek zamanlı takip ve hız aşırtma kontrolü ile cihazlar arası erişim

MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z, hız aşırtma listelerinde zirveye yerleşti

MSI’ın paylaştığı bilgilere göre GeForce RTX 5090 LIGHTNING, hız aşırtma odaklı tasarımıyla 17 benchmark testinde üst sıralarda yer aldı ve HWBOT ile 3DMark üzerinde çeşitli rekorlara imza attı.

Paylaşılan benchmark sonuçları