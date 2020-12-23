MSI Cubi 5 Mini PC | “El kadar PC mi olurmuş?”

Bugün, elimden bile daha küçük bir bilgisayarla, yani MSI Cubi 5 Mini PC incelemesiyle karşınızdayız.

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MSI Cubi 5, kompaktlığı, hafifliği ve sessizliğiyle öne çıkarken; fiyat olarak da avantajlı bir konumda bulunuyor

MSI Cubi 5, gördüğünüz gibi benim elimden daha küçük bir boyuta sahip. Tasarım olarak da, köşeli yapılara sahip ve plastik bir çerçeve içinde bulunuyor ve boyutları itibariyle de hemen hemen minik bir kutu büyüklüğünde. Cihazın üst tarafında da, MSI logosunu görüyoruz. Cubi 5, bir mini PC modeli ve cihazın öne çıktığı yönleri, tabiki teknik özelliklerinden ziyade, kompaktlığı, sessizliği, verimliliği ve en önemlisi de fiyat avantajı. Fakat ben bu noktalara değinmeden önce, sizlere bu cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. MSI Cubi 5, 8GB Ram, 256 GB SSD ve INTEL’in i5-10210U işlemcisine sahip. Net olması açısından işlemcinin kodunu daha ayrıntılı şekilde açıklayayım. 10. Nesil i5 bir işlemci bulunuyor burada ve U serisi yani Intel’in mobil serisindeki işlemcilerinden ve aynı zamanda güç tasarrufu odaklı. Bu işlemciyle birçok uygulamayı, programı vesaire kullanabilirsiniz ve performans konusunda size problem yaşatmayacaktır. 8 GB Ram de, günümüz standartlarında gayet yeterli. Çoklu işlemler yaparken sizi zorlamayacak bir RAM değeri. Hatta dilerseniz RAM değerini artırabilmeniz için MSI burada boş bir slot da bırakmış. Bu sayede ihtiyaç halinde RAM değerini daha yukarı taşıyabilmeniz de mümkün.

Ek olarak; 256 GB SSD bulunuyor olması da hızlı ve akıcı bir depolama deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Burada MSI’ın, 2.5 inçlik bir depolama slotu sunması sayesinde de sıkıştığınız durumlarda depolama kapasitenizi artırarak daha yüksek kapasitelerde bir depolama hacmi elde edebilirsiniz. Hatta bu noktada MSI, kullanıcılara şöyle bir güzellik yapmış. RAM veya depolama artırma amaçlı olarak kasayı açtığınızda; garanti yırtılsa bile, cihazda başka bir oynama yapmadığınız veya cihaza zarar vermediğiniz sürece garantinizi bozmuyor. Tabi riske girmemek adına bu işlemi kendi başınıza yapmak istemezseniz de yine MSI teknik servislerinde bu işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün.

Cubi 5, bol miktarda bağlantı girişine sahip

Biraz da, cihazın üstünde sunulan girişlerden bahsedelim. Ön tarafta bir kulaklık ve mikrofon girişi, 1 adet USB 3.1 girişi ve USB Type-C girişi mevcut. Cihazın çalıştırma butonu da yine ön tarafta bulunuyor. Arka taraftaysa dolu dolu giriş var; 1 adet HDMI girişi 1 adet Display Port’u var. Bu sayede çift monitör kullanım yapabilmeniz mümkün. Ek olarak bir LAN girişi, 2 adet USB 3.1 girişi, 2 adet de USB 2.0 girişi mevcut. Tabi bir de adaptörü takabilmeniz için güç girişi var. Bu sayede örneğin farenizi, klavyenizi USB 2.0 girişlerine takabilirsiniz. Onun dışında veri aktarım hızının önemli olduğu cihazları da 3.0 girişlerinden takabilirsiniz. Burada birçok mini PC’nin aksine, her türlü cihazı takabilecek şekilde bol bol giriş bırakmış MSI. Kablosuz bağlantı tarafında da Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 desteği mevcut. Tabi bu noktada ben Wi-Fi 6 olsun isterdim ama total olarak baktığımızda MSI Cubi 5, herhangi bir upgrade yapmasanız bile temel teknik ihtiyaçları karşılamayı fazlasıyla başarmış.

Şimdi gelelim videonun en başında da değindiğim MSI Cubi 5’in avantajlarına. Cihaz gerçekten çok ufak boyutlara sahip; kompakt bir cihaz. Bir televizyona, bir monitöre bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta MSI monitörlerin arkasına bu cihazı yerleştirip all-in-one gibi kullanabilmeniz de mümkün. Kutunun içinden harici bir açma kapama butonu da çıkıyor. Bu sayede bu mini PC el altında bir yerde durmuyorsa bile bu buton sayesinde bilgisayarınızı yine açıp kapatabilirsiniz. Ses tarafında da evinizde dahil bulunan ses siteminize veya bluetooth hoparlörünüze kablosuz olarak bağlayarak içerik tüketebilirsiniz. Cihazın enerji tüketimi de bir masaüstü PC’ye göre çok düşük seviyede.

Uzaktan eğitim ve çalışma için çok iyi bir fiyat/performans adayı

Benim Mini PC’ler ve özellikle de MSI Cubi 5 özelinde değinmek istediğim bir mevzu var. Biliyorsunuz uzaktan eğitim döneminde laptoplara talep ciddi anlamda arttı ve bu yüzden fiyatlar da kayda değer manada yükseliş gösterdi. Bugün 5.000 TL gibi bütçeler söz konusu olduğunda, bu performanstaki bir laptopa ulaşabilmeniz mümkün değil. MSI Cubi 5 de bu fiyat segmentinde bulunduğu için bence şuan herhangi bir laptoptan çok daha mantıklı durumda. Birçok evde televizyon da bulunduğu için işte HDMI üzerinden televizyona bağlayarak bilgisayarınızı kullanabilmeniz mümkün. Ayrı bir monitör istiyorsanız da giriş segmenti bir monitör satın alarak yine bu cihaza bağlayabilirsiniz. Böylece yine yüksek bütçelere çıkmadan; satın alabileceğiniz en performanslı cihazlardan birini satın almış oluyorsunuz. Hatta şöyle ki EBA gibi uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız haricinde, League of Legends, Counter Strike, Warcraft gibi temel seviyede ve çok yüksek sistem gereksinimi istemeyen oyunları oynayabilmeniz de mümkün. Yani bu bilgisayarla böyle ufak kaçamaklar da yapabilirsiniz.

Windows 10 da bu cihazda hazır kurulu olarak geliyor yani cihaz FreeDos değil. Bu sayede sıfırdan bir işletim sistemi yüklemekle uğraşmanıza da gerek yok. Özetle, MSI Cubi 5, fiyat performans konusunda birçok laptopa göre avantajlı tarafta bulunuyor. Kurumsal amaçlı kullanımların yanı sıra, uzaktan eğitim için de fiyat/performans yönünden çok avantajlı olduğunu düşünüyorum.