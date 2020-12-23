İnceleme
MSI Cubi 5 Mini PC | “El kadar PC mi olurmuş?”
Bugün, elimden bile daha küçük bir bilgisayarla, yani MSI Cubi 5 Mini PC incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir: 5K DEVASA MONİTÖR! | MSI Prestige PS341WU incelemesi
MSI Cubi 5, kompaktlığı, hafifliği ve sessizliğiyle öne çıkarken; fiyat olarak da avantajlı bir konumda bulunuyor
MSI Cubi 5, gördüğünüz gibi benim elimden daha küçük bir boyuta sahip. Tasarım olarak da, köşeli yapılara sahip ve plastik bir çerçeve içinde bulunuyor ve boyutları itibariyle de hemen hemen minik bir kutu büyüklüğünde. Cihazın üst tarafında da, MSI logosunu görüyoruz. Cubi 5, bir mini PC modeli ve cihazın öne çıktığı yönleri, tabiki teknik özelliklerinden ziyade, kompaktlığı, sessizliği, verimliliği ve en önemlisi de fiyat avantajı. Fakat ben bu noktalara değinmeden önce, sizlere bu cihazın biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. MSI Cubi 5, 8GB Ram, 256 GB SSD ve INTEL’in i5-10210U işlemcisine sahip. Net olması açısından işlemcinin kodunu daha ayrıntılı şekilde açıklayayım. 10. Nesil i5 bir işlemci bulunuyor burada ve U serisi yani Intel’in mobil serisindeki işlemcilerinden ve aynı zamanda güç tasarrufu odaklı. Bu işlemciyle birçok uygulamayı, programı vesaire kullanabilirsiniz ve performans konusunda size problem yaşatmayacaktır. 8 GB Ram de, günümüz standartlarında gayet yeterli. Çoklu işlemler yaparken sizi zorlamayacak bir RAM değeri. Hatta dilerseniz RAM değerini artırabilmeniz için MSI burada boş bir slot da bırakmış. Bu sayede ihtiyaç halinde RAM değerini daha yukarı taşıyabilmeniz de mümkün.
Ek olarak; 256 GB SSD bulunuyor olması da hızlı ve akıcı bir depolama deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Burada MSI’ın, 2.5 inçlik bir depolama slotu sunması sayesinde de sıkıştığınız durumlarda depolama kapasitenizi artırarak daha yüksek kapasitelerde bir depolama hacmi elde edebilirsiniz. Hatta bu noktada MSI, kullanıcılara şöyle bir güzellik yapmış. RAM veya depolama artırma amaçlı olarak kasayı açtığınızda; garanti yırtılsa bile, cihazda başka bir oynama yapmadığınız veya cihaza zarar vermediğiniz sürece garantinizi bozmuyor. Tabi riske girmemek adına bu işlemi kendi başınıza yapmak istemezseniz de yine MSI teknik servislerinde bu işlemi gerçekleştirebilmeniz mümkün.
Cubi 5, bol miktarda bağlantı girişine sahip
Biraz da, cihazın üstünde sunulan girişlerden bahsedelim. Ön tarafta bir kulaklık ve mikrofon girişi, 1 adet USB 3.1 girişi ve USB Type-C girişi mevcut. Cihazın çalıştırma butonu da yine ön tarafta bulunuyor. Arka taraftaysa dolu dolu giriş var; 1 adet HDMI girişi 1 adet Display Port’u var. Bu sayede çift monitör kullanım yapabilmeniz mümkün. Ek olarak bir LAN girişi, 2 adet USB 3.1 girişi, 2 adet de USB 2.0 girişi mevcut. Tabi bir de adaptörü takabilmeniz için güç girişi var. Bu sayede örneğin farenizi, klavyenizi USB 2.0 girişlerine takabilirsiniz. Onun dışında veri aktarım hızının önemli olduğu cihazları da 3.0 girişlerinden takabilirsiniz. Burada birçok mini PC’nin aksine, her türlü cihazı takabilecek şekilde bol bol giriş bırakmış MSI. Kablosuz bağlantı tarafında da Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5 desteği mevcut. Tabi bu noktada ben Wi-Fi 6 olsun isterdim ama total olarak baktığımızda MSI Cubi 5, herhangi bir upgrade yapmasanız bile temel teknik ihtiyaçları karşılamayı fazlasıyla başarmış.
Şimdi gelelim videonun en başında da değindiğim MSI Cubi 5’in avantajlarına. Cihaz gerçekten çok ufak boyutlara sahip; kompakt bir cihaz. Bir televizyona, bir monitöre bağlayıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hatta MSI monitörlerin arkasına bu cihazı yerleştirip all-in-one gibi kullanabilmeniz de mümkün. Kutunun içinden harici bir açma kapama butonu da çıkıyor. Bu sayede bu mini PC el altında bir yerde durmuyorsa bile bu buton sayesinde bilgisayarınızı yine açıp kapatabilirsiniz. Ses tarafında da evinizde dahil bulunan ses siteminize veya bluetooth hoparlörünüze kablosuz olarak bağlayarak içerik tüketebilirsiniz. Cihazın enerji tüketimi de bir masaüstü PC’ye göre çok düşük seviyede.
Uzaktan eğitim ve çalışma için çok iyi bir fiyat/performans adayı
Benim Mini PC’ler ve özellikle de MSI Cubi 5 özelinde değinmek istediğim bir mevzu var. Biliyorsunuz uzaktan eğitim döneminde laptoplara talep ciddi anlamda arttı ve bu yüzden fiyatlar da kayda değer manada yükseliş gösterdi. Bugün 5.000 TL gibi bütçeler söz konusu olduğunda, bu performanstaki bir laptopa ulaşabilmeniz mümkün değil. MSI Cubi 5 de bu fiyat segmentinde bulunduğu için bence şuan herhangi bir laptoptan çok daha mantıklı durumda. Birçok evde televizyon da bulunduğu için işte HDMI üzerinden televizyona bağlayarak bilgisayarınızı kullanabilmeniz mümkün. Ayrı bir monitör istiyorsanız da giriş segmenti bir monitör satın alarak yine bu cihaza bağlayabilirsiniz. Böylece yine yüksek bütçelere çıkmadan; satın alabileceğiniz en performanslı cihazlardan birini satın almış oluyorsunuz. Hatta şöyle ki EBA gibi uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız haricinde, League of Legends, Counter Strike, Warcraft gibi temel seviyede ve çok yüksek sistem gereksinimi istemeyen oyunları oynayabilmeniz de mümkün. Yani bu bilgisayarla böyle ufak kaçamaklar da yapabilirsiniz.
Windows 10 da bu cihazda hazır kurulu olarak geliyor yani cihaz FreeDos değil. Bu sayede sıfırdan bir işletim sistemi yüklemekle uğraşmanıza da gerek yok. Özetle, MSI Cubi 5, fiyat performans konusunda birçok laptopa göre avantajlı tarafta bulunuyor. Kurumsal amaçlı kullanımların yanı sıra, uzaktan eğitim için de fiyat/performans yönünden çok avantajlı olduğunu düşünüyorum.
İnceleme
BenQ GS2 inceleme | Çok amaçlı projeksiyon cihazı!
BenQ markasının, çok amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarladığı bir projeksiyon cihazı olan GS2 modelini inceliyoruz.
BenQ GS2’yi HepsiBurada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
BenQ GS2’yi Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: BenQ, bilgi güvenliği için önemli bir adım attı!
BenQ GS2, sıçramalara ve düşmelere karşı dayanıklı olarak tasarlanmış
BenQ GS2 için çok amaçlı dedik. Peki neden çok amaçlı? Şöyle ki, GS2 hem ev içi hem de ev dışı kullanımlar için tasarlanmış. Boyutları çok ufak ve çok hafif; sadece 1.6 kg, o yüzden cihazı yanınızda taşımak da çok kolay. Zaten yanında bir adet de taşıma çantası veriliyor. Çanta soft, yani yumuşak bir çanta herhangi sert bir kaplamaya sahip değil. Ayrıca IPX2 sertifikası olduğu için diyelim bahçede veya kampta bir şeyler izliyorsunuz ve hafif hafif yağmur yağmaya başladı. IPX2 sıçramalara karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde cihazım bozulur mu diye endişelenmenize gerek kalmıyor. Bir de, cihaz yarım metrelik mesafelere kadar düşmeye dayanıklı olduğu için yine dış kullanımlarda içinizin bir nebze daha rahat edebilmesini sağlıyor. Fakat ben yine de cihazınızı sıvılarla temas ettirmemenizi veya bir yerlerden düşürmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim.
Cihazın dış kullanımlara uyumlu olma sebepleri sadece bunlarla da kısıtlı değil. BenQ GS2, full şarjda 3 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu da dışarıda, herhangi bir elektrik kaynağından uzakta film izleyecekseniz şarj problemi yüzünden filminiz yarım kalmayacak anlamına geliyor. Yani bildiğiniz gibi günümüz standartlarında en uzun filmler bile 3 saati geçmiyor. Ayrıca Bluetooth Speaker modu da cihazda mevcut. Bu sayede GS2’yi speaker moduna alıp sadece müzik dinlemek için de kullanabiliyorsunuz. GS2’de bulunan 2W’lık 2 adet hoparlör yani toplam 4W’lık ses çıkış gücü sayesinde filminizin, müziğinizin vesaire; tükettiğiniz içeriğin sesini de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir de 15 derecelik bir tilt açısı sayesinde cihazın pozisyonunu zorlanmadan yukarı aşağı yönde 15 dereceye kadar değiştirebiliyorsunuz.
İçeriğinizi birçok farklı yoldan oynatabilirsiniz
Kablolu bağlantı için cihazda bir Type-C bir HDMI girişi ve standart USB Type-A girişi var. Buralardan size hangi giriş uygunsa, o giriş üzerinden içerik oynatabilmeniz mümkün. Veya Android cihazlardan projeksiyonunuza kablosuz olarak casting yapabilirsiniz; casting özelliği sadece Android cihazlarla sınırlı değil, MAC veya iOS işletim sistemine sahip herhangi bir cihaz veya Windows işletim sistemi kullanıyor olsanız dahi BenQ GS2’ye kablosuz olarak bağlanıp cast veya mirroring (farklı isimlendirmelere sahip olsa da aynı teknolojiden bahsediyoruz) gibi yöntemlerle içeriğinizi kablosuz olarak oynatabiliyorsunuz.
Ev dışı kullanımlardan bahsettik. Gelelim şimdi ev kullanımlarına. Ev kullanımları için BenQ, GS2’yi tasarlarken, Edutainment yani education ve entertainment (eğitim ve eğlence) teması etrafında tasarlamış. Yani GS2’yi kullanırken çocukların ve gençlerin, öğrenirken eğlenmesi amaçlanıyor. Mesela ön tarafta bulunan sensör sayesinde, çocuğunuz projeksiyon ışığının belli mesafeler dahilinde önüne geçecek olursa cihaz bunu algılayıp; karşıdaki kişinin göz sağlığını koruyabilmek adına hemen LEDleri kapatıyor ve ışığı kesiyor.
Ayrıca çocuğunuzun projeksiyon cihazıyla harcadığı zamanı kontrol altında tutabilmek isterseniz de ebeveyn zamanlayıcısı üzerinden kısıtlama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yeri gelmişken BenQ’nun LumiExpert teknolojisinden de bahsedeyim. Burada yine GS2, sahip olduğu sensörler yardımıyla ortam ışığını algılayarak; LumiExpert teknolojisi sayesinde parlaklık seviyesini kendisi belirleyebiliyor. Ek olarak GS2’nin otomatik odaklama fonksiyonu, sizin hiçbir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan görüntünün odağını optimum şekilde tasarlayabilmesini sağlıyor. Herhangi bir değişiklikten dolayı odaıa kaybederseniz ise; otomatik odaklama komutunu tekrar vererek cihazın odağını sağlayabilirsiniz. LumiExpert ve otomatik odaklama teknolojileri sayesinde; siz hiçbir şeye dokunmadan BenQ GS2, her şeyi sizin için otomatik olarak ayarlıyor.
Aptoid Market sayesinde birçok uygulamaya erişiminiz var
Aktif kullandığınız uygulamalara Aptoid market üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Bu market içinde Amazon Prime Video, Dailymotion, Twitch, Vimeo, YouTube ve Netflix gibi birçok farklı uygulama ve platform var. Buradan hangilerini sıklıkla kullanacaksanız kendi seçiminizi yapabiliyorsunuz ve 720p çözünürlükle dilediğiniz platformdan içerik tüketebiliyorsunuz. Bir de, akıllı telefonlarınızla cihazı uzaktan kontrol etmek için kullanabileceğiniz BenQ Smart Control mobil uygulaması mevcut. Bu uygulama üzerinden de bu cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Hatta telefon ekranınızı bir touchpad olarak kullanarak; arayüzdeki birçok işlemi yapabilmeniz mümkün.
Özetle BenQ GS2, çocuklarının uzaktan eğitim sürecine destek olabilecek bir projeksiyon cihazı arayan, aynı zamanda aile içi eğlence amaçlı bir projeksiyon isteyen ve bu projeksiyon cihazını bahçe veya kamp gibi yerlerde kullanabilmek isteyenler için; hem hafifliği, hem kolay kullanılabilirliği hem de dayanıklılığıyla iyi bir cihaz. Bu noktada eğer BenQ GS2’nin sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğini düşünüyorsanız; bir göz atmanızı tavsiye ederim.
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
İlginizi çekebilir; MATE 40 PRO ISINIYOR MU? | 60 dk 4K 60 fps video kaydı ile denedik!
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
İnceleme
TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!
Kablosuz internet bağlantımızın, evlerimizdede yeteri kadar ulaşamadığı noktalar mutlaka oluyor. Bu noktalarda bağlantı, ya yavaş oluyor ya da bağlantı stabilizasyonu düşük seviyelerde kalıyor. Bu problemi “ölü bölge sorunu” olarak adlandırıyoruz. TP-Link’in bu gibi problemlere çözüm olarak ürettiği ürünlerden biri olan RE605X menzil genişletici incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir: TP-Link, Wi-Fi 6 destekli yeni menzil genişletici modelini satışa sundu
TP-Link RE605X, ölü bölge sorunu için tercih edilebilecek seçeneklerden biri
RE605X, Wi-Fi 6 destekli bir menzil genişletici. Peki Wi-Fi 6, kullanıcılara ne sağlıyor? Bu teknoloji, daha yüksek hızlara stabil bir şekilde çıkabilmenin yanı sıra, birçok cihazın da kablosuz internet bağlantısından stabil bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor; hatta gecikmeleri de minimum düzeye indiriyor. Ayrıca TP-Link’in sunduğu OneMesh desteği de bu üründe mevcut olduğu için, çok geniş bir alanda, kopmalar yaşanmadan stabil bir şekilde internete erişilebiliyor. Ev içinde bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinizde eğer OneMesh destekli bir cihazın menzilinden çıkarsanız diğer OneMesh destekli cihaza otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve bütün bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.
RE605X’in tasarımıyla başlamak gerekirse, avuç içinden biraz daha büyük bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani fazla yer kaplamayan kompakt bir cihaz. RE605X’i yanınızda taşıyarak; evinizin dışında, yazlık gibi yerlere götürüp ağ menzilinizi oralarda da genişletebilmeniz mümkün. Cihazın malzeme kalitesi de güzel. Yan tarafta 2 adet anten bulunuyor ve mesnetli yapısı sayesinde bu antenleri yukarı aşağı konumlayabilmeniz mümkün. Ürünün sağ tarafında bir Ethernet girişi bulunurken sağ tarafında da LED göstergeler, WPS düğmesi ve Reset, yani sıfırlama düğmesi mevcut. Dilerseniz ethernet girişini kullanarak; televizyon, oyun konsolu gibi cihazlara da internet bağlantınızı ulaştırabilmeniz mümkün.
Tether uygulamasıyla, menzil genişleticinizin bütün ayarlarını yapabilmeniz mümkün
Tether, TP-Link ürünleri için sunulan bir uygulama. Tether üzerinden kurulum ve birçok ayarlama yapılabilmesi ise ayrıca mümkün. RE605X için yapabilecekleriniz ise, OneMesh’i açıp kapatabilme, yüksek hız modu sayesinde cihazın kablosuz bağlantı optimizasyonunu sağlayarak en verimli şekilde bağlantı kurabilme; konum asistanı üzerinden cihazı doğru konuma yerleştirip yerleştiremediğinizi anlayabilme ve fazlası. Tether sayesinde, dilerseniz uykuya geçtiğiniz zamanlarda RE605X’in kapanmasını sağlayabilmeniz de mümkün. Hatta cihazın üstünde yanan LED aydınlatmaları kapatıp açabilme seçeneği de sunulmuş. Fakat en kullanışlı özelliklerden biri, bizce konum asistanı. Konum asistanı sayesinde, kafanızda “acaba cihazı doğru yere mi konumlandırdım?” gibi problemler yaşamıyorsunuz çünkü Tether uygulaması sizi optimum şekilde yönlendiriyor. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, evin her noktasına kablosuz ağı ulaştırabilecek kapasitede değilse; RE605X’i konum asistanı aracılığıyla evin içinde merkezi konumda bulunan bir yere konumlandırıyorsunuz. Ve cihaz, modeminizi görerek bağlantıyı daha uzak noktalara taşımaya başlıyor.
Özetle Wi-Fi 6 destekli RE605X, eğer bir menzil genişleticiye ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz iyi bir seçenek olmuş. Hem ofis hem ev kullanımımızda, RE605X bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayı başardı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa yani evinizin içinde ölü bölge sorunu yaşıyorsanız veya var olan ana modeminiz uzak odalara erişim konusunda yetersiz kalıyorsa; mutlaka TP-Link’in RE605X modeline bir göz atın. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
HWP Teknoloji Sohbetleri Podcast Yayınları
Yazan: levent_orgun, 1 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 5 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 1 hafta önce