AI PC’ler, oyun ve AIoT çözümlerinde dünya markası MSI, durdurulamaz YZ (yapay zeka) trendine cevap olarak COMPUTEX 2024 etkinliğinde birçok yeni ürünüyle resmen gövde gösterisi yaptı. Bilişimde YZ çağı, YZ tarafından yönlendirilen donanımlardan dönüştürücü yazılım çözümlerine kadar birçok farklı ürünle dolu.

MSI’ın Öne Çıkan YZ Ürünleri:

MSI’ın COMPUTEX 2024 standında yeni YZ destekli bilgisayarlar, özel Çevrimdışı metinden görüntüye Üretken YZ aracı AI ARTIST, çeşitli GPU platform sunucuları G4101 ve G4201, yeni tanıtılan S2301 CXL bellek genişleme sunucusu ve çok daha fazlası yer alacak.

Bunların yanı sıra, ödüllü ürünlerimiz arasında YZ destekli laptop MSI Prestige 16 AI Evo, COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülü Sahibi; MSI Claw, 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü sahibi Modern AM273Q AI PC yer alıyor.

MSI Pazarlama Başkan Yardımcısı Sam Chern, “Yapay zeka çağına girerken, MSI olarak küresel müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya kararlıyız. AI ile zenginleştirilmiş donanım, yazılım ve çözümlerimizin bireyler ve işletmeler için yeni değerler yaratmasına yardımcı olacağına eminiz,” dedi. MSI’ın M0806 no’lu standına adım attığınızda şirketin efsane YZ ürünlerini görebilirsiniz.

MSI Prestige 16 AI Evo: COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülü Sahibi

Bilgisayar ve sistem kategorisinde COMPUTEX En İyi Seçim Altın Ödülünün sahibi olan Prestige 16 AI Evo, ince ama güçlü AI laptoplarda en iyi seçiminizdir. Intel® Core™ Ultra 9 işlemci ve hafif magnezyum alaşımlı kasa ile donatılmıştır ve sadece 1,5 kg ağırlığındadır. Boyutuna rağmen, PD 3.1 140W şarj ile her türlü YZ görevinde uzun süreli verimlilik sağlayan güçlü bir 99.9WHr bataryaya sahiptir.

MSI AI Artist, Çevrimdışı Metinden Görüntüye Üretken YZ Yazılımı: Yeni Bir Seviyede Yaratıcılığa ilham veriyor

Çevrimdışı metinden görüntüye Üretken YZ aracı MSI AI ARTIST, yüksek performanslı laptopları kullanarak Photoshop üzerinde düzenleme olanağı için dosyalarınızı katmanlı PSD dosyası olarak dışa aktarma olanağı sunar. Bu, içerik oluşturucuların verimliliğini artırarak ağ gecikmelerini ve veri sızıntısı risklerini ortadan kaldırır. Görselleri doğrudan MSI ürününüzde oluşturun, zengin görseller yaratın ve metni sorunsuz bir şekilde entegre edin. Yeni bir seviyede yaratın ve ilham alın!

MSI Claw: 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü Sahibi

MSI Claw, Intel® Core™ Ultra işlemcilerle donatılmış dünyanın ilk mobil oyun konsoludur. Ergonomik tasarımı ve akıcı performansı sayesinde 2024 COMPUTEX En İyi Seçim Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülünü kazanmıştır. Intel® Xess teknolojisi ve en yeni ARC™ grafikleri ile donatılan MSI Claw, çeşitli AAA oyunlarda kesintisiz oyun deneyimi sunar.

En son güncellemeler ile MSI Claw performansı yaklaşık %150 arttırıldı ve Steam platformundaki en popüler 100 oyun için akıcı oyun deneyimi sağlandı. MSI Claw, yoğun iş yükleri altında etkileyici iki saatlik pil ömrü sunan 53Whr batarya ile donatılmıştır. Yeni MSI Center M UI arayüzü hızlı oyun başlatıcı ve anında platform erişimi dahil olmak üzere temel işlevlere kolay erişim sağlar. Ayrıca, Hall Effect sensör teknolojisi joystick dayanıklılığını standart modellere göre iki katına çıkarır.

MSI, YZ Pazarları için Kapsamlı GPU Platformlarını Tanıttı: G4101, G4201 YZ Sunucu Platformu

YZ pazarını hedefleyen MSI, dört ila sekiz GPU’dan oluşan çeşitli GPU platformları sunuyor. YZ eğitmek için optimize edilen 4U 4-GPU G4101, tek sıvı soğutmalı AMD EPYC™ Serisi işlemci, 12 adet DDR5 RDIMM yuvası ve üç slotlu ekran kartlarını barındırabilen 4 adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Çeşitli YZ uygulamaları için ideal olan, yüksek hızlı depolama sağlayan 12 adet ön 2.5” U.2 NVMe/SATA sürücü yuvası mevcut. G4101, kombine hava akışı boşluğu ve kapalı devre sıvı soğutma ile mükemmel bir termal yönetim sağlıyor ve zorlu görevler altında bile maksimum performansı koruyor.

G4201 ise yüksek performanslı GPU’lar için sekiz çift genişlik ve bir tek genişliğe sahip PCIe 5.0 x16 yuvası bulunan bir 4U süper bilgisayardır. İki adet 5. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemci ile çalışır ve bilimsel hesaplama, üretken YZ ve çıkarım uygulamaları için olağanüstü heterojen hesaplama sağlayan 32 DDR5 DIMM içerir. Ayrıca, genişletilmiş işlevsellik için on iki 3.5” sürücü yuvasına sahiptir.

Yeni CXL Bellek Genişleme Sunucusuyla HPC’nin Zincirlerini Kırıyoruz: S2301 CXL Bellek Genişleme Sunucusu

AMD®, Samsung ve Micron gibi CXL (Compute Express Link) teknolojisinin lider oyuncuları ile işbirliği içinde çalışan MSI ve iş ortakları, geniş YZ eğitme ve HPC (yüksek performanslı bilgi işlem) uygulamaları için CXL çözümleri sunuyor.

Yeni S2301 CXL bellek genişleme sunucusunu tanıtmaya hazırlanan MSI, bu sistemi veri açısından yoğun iş yükleri ve bellek içi veritabanları için tasarladı. Çift soketli 4. Nesil AMD EPYC™ Serisi işlemcilerle çalışan ve seçilmiş yeni nesil AMD EPYC™ işlemciler için hazır olan bu 2U sunucu, 24 DDR5 DIMM slotu ve 2 adet PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip. Sistem, CXL bellek için 8 adet E3.S 2T sürücü yuvası ve NVMe depolama için sekiz adet ES.3 1T yuvası ile genişletilebilir bellek miktarını 8TB’a kadar çıkarıyor!

MSI’ın Yeni Çıkacak AI Gaming Masaüstü Bilgisayarları, Oyunculara Eşsiz Bir Oyun Deneyimi Sunuyor

Gelişmiş AI teknolojisiyle donatılmış MEG VISION X AI, MSI’ın AI ENGINE aracını dokunmatik ekranlı bir YZ destekli insan-makina arayüzüne entegre ediyor. Akıllı algılama kullanarak oyuncunun etkinliğine göre donanım ayarlarını otomatik olarak optimize eden MEG VISION X AI ayrıca bulut ve özel YZ asistanı işlevleri sunmakta. MSI Artist x MSI Chat aracılığıyla, yerel olarak üretken YZ çalıştırarak yüksek kaliteli görüntüler üretebilirsiniz.

Ayrıca, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, yerel klasörlerdeki belgelerden otomatik olarak metin oluşturabilir, Soru-Cevap yapabilir ve özetler oluşturabilir, böylece hassas verilerin güvenliğini sağlar. Microsoft Copilot sesle kontrol işlevi, kullanıcıların sadece “Hey Copilot” diyerek uyandırmasına ve arama komutları vermesine olanak tanır. Copilot, yerleşik hoparlör aracılığıyla doğrudan yanıt verebilir ve yapay zeka ile insanlar arasındaki sınırı daha da bulanıklaştırır. Ayrıca, bu yılki COMPUTEX’in gözdesi olan yeni MAG serisi Gaming Desktop bilgisayarı MAG INFINITE E1, oyunculara üstün bir oyun deneyimi sunacak.

MSI Modern AM273Q AI, COMPUTEX 2024 En İyi Seçim Ödülünü Aldı

Modern AM273Q AI serisi En İyi Seçim Kategorisi Ödülü’nü kazandı. Ticari AIO PC, PCR geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılmıştır ve kâğıt hamuru ambalajında sunulmaktadır. MSI’ın Power Meter yazılımı ile tek tıklamayla enerji tasarrufu, karbon emisyonu hesaplama ve elektrik maliyeti tahmin etme özelliklerine sahiptir. Intel® AI Boost NPU ve kasanın içine gizlenen web kamerası ile iş kullanıcıları için verimliliği ve gizliliği artırır.

Öncü Anakartlar ve PC’ler Gelecek İçin Hazır

MSI’ın etkileyici standına adım atanlar, genellikle MSI PC toplama ve DIY dostu tasarımları ve yenilikçi çözümleri içeren yepyeni fikirleri arayan DIY meraklıları oluyor. Harika bir estetikten devrim niteliğinde özelliklere kadar, tüm bu tasarımlar DIY camiasının sınırlarını zorlayacak.

Fakat hepsi bu kadar değil!– MSI’ın standında ziyaretçiler en yeni DIY dostu tasarımları ilk elden görme fırsatı bulacak ve ThunderboltTM ekosisteminin devrim yarattığı bağlantı özelliklerinin saf gücünü de deneyimleyecekler. Ayrıca, DigiME’nin yenilikçi uygulaması ile sanal aleme adım atabilir ve bir sanal yayıncı olmanın heyecanını kendiniz keşfedebilirsiniz.

PC Donanımlarında Yenilikler: Oyun Estetiğini Yeniden Tanımlıyor

MSI, PC toplamanın getirdiği entrikaların farkında. Bu nedenle yeni sıvı soğutucularda kurulum sürecini akıcı hale getirdik. Artık uzun kurulum süreçleri veya karmaşık konfigürasyonlar yok. DIY tutkunlarını sadece basit, zahmetsiz bir montaj bekliyor.

MSI standına adım attığınızda hayrete düşmeye hazırlanın çünkü burada yenilikçiliğin sınırları zorlanıyor. Beklenmedik şeyleri görmek sizi şaşırtabilir, zira geleceğin teknolojisini yeniden tanımlamaya aday inanılmaz ürünlere tanık olacak, kendinizi son teknolojinin tam içinde bulacak, diğer tutkunlarla tanışacak ve en yeni ürünlerimizle sonsuz olasılıklarını keşfedeceksiniz.

Ufukları Genişletmek, Her Oyuncunun İhtiyaçlarını Karşılamak için – Yeni QD-OLED Serisi, Etkileyici Oyun Deneyimlerinde Yeni Standartları Belirliyor

MSI MPG 341CQPX QD-OLED oyuncu monitörü, 34” ultra geniş 3440×1440 (UWQHD) ekranı, 240Hz tazeleme oranı ve 1800R kavis ile en üst düzey kapsayıcılık ve netlik sunar. Gelişmiş QD-OLED teknolojisinden faydalanarak 0.03ms tepki süresi ile hassas ve canlı görseller sunar. Üst düzey oyun deneyimi için tasarlanan bu oyuncu monitörü, MSI’ın özel Gaming Intelligence yazılımıyla birlikte gelir. Ayrıca KVM, HDMITM 2.1 bağlantısı ve VESA ClearMRTM 13000 ile üstün teknoloji ve performans sunar.

Bütçe dostu bir 27” QD-OLED flat monitör olan MAG 271QPX QD-OLED E2, 0.03ms tepki süresi, 2560×1440 (WQHD) çözünürlük, 240Hz tazeleme oranı ve HDMITM 2.1 bağlantısı ile gelir. Bu gaming monitör, FPS ve konsol oyuncuları için özel olarak tasarlanmıştır ve özelliklerden ödün vermeden mükemmel bir fiyat/performans dengesi sunar. Her iki monitör de MSI Konsol Modu ve MSI OLED Care 2.0 özelliklerine sahip. Monitörün ömrünü uzatmak için entegre fanlı tasarım ile geliyor. Piksel Kaydırma, Panel Koruma ve Statik Ekran Algılama gibi detaylarla geliştirilmiş ekran koruması sağlar. Çoklu Logo Algılama, Görev Çubuğu Algılama ve Sınır Algılama gibi yanma engelleyici özelliklerine sahip bu monitörler aynı zamanda 3 yıl garanti sunmakta.

Gelecek Nesil MSI Gear Serisi

Önceki adıyla MSI Gaming Gear olan MSI Gear serisi kapsamlı çevre birimleri ile yalnızca oyun tutkunlarına değil, aynı zamanda profesyonellere ve tasarımcılara da hitap ediyor. Yeni ürün ailesi, MSI’ın hafif tasarımlı, ultra düşük gecikmeli ve platformlar arası bağlanılabilirliğe sahip oyuncu ekipmanlarının başarısından esinlendi. Bu sayede oyunculara uzun soluklu oyun seanslarında konforlu bir avantaj sağlayacaklar. STRIKE kablosuz klavye ayrıca değiştirilebilir kapak tasarımı ve özel MSI SONIC anahtarlar ile benzersiz bir yazma deneyimi sunuyor.

VERSA kablosuz fare serisi ek düğmeler veya simetrik tasarım ile 26,000 DPI seviyesine kadar geniş kapsamlı ve hatasız denetim vaadediyor. FORCE kablosuz oyun denetleyiciler ise Hall Effect sensörleri, otomatik kalibrasyona sahip titreşimli joystickler ve özelleştirilebilir arka düğmeleri ile hızlı tepki için hazır. MAESTRO kulaklık ekip çalışması için kristal berraklığında bir iletişim deneyimi yaşatacak. MSI tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü ses sürücüleri, mekansal farkındalığınızı arttıracak. MSI Gear ile akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimine hazır olun!

MSI Depolama Taşınabilirlik ve Verimliliği Genişletiyor: Manyetik Taşınabilir SSD, Bulunabilir SSD Muhafazası, 7nm PCIe 5.0 SSD ve Metal Olmayan VC Termal Çözümü

Snap the DATAMAG 40Gbps/20Gbps Manyetik Taşınabilir SSD’yi yüksek kaliteli video kayıtları için iPhone cihazınıza veya herhangi bir cihaza takaran depolama kapasitesini 40GB/sn’ye varan hızlara ulaştırın. Şık aluminyum alaşımlı bir kasa ve PHISON U21 USB 4.0 denetleyici ile geliyor. DATAVAULT 20Gbps SSD Muhafazası Apple Find My App ile bulunabilme özelliğine sahip. Böylece artık veri ve kayıtlarınızı kaybetme korkusu yaşamayacaksınız.

SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2, 7nm DRAM’siz denetleyici PHISON E31T ile güç verimliliği ve 10GB/sn’ye varan hızlarda ve 1TB ve 2TB kapasitelerde sunuluyor. Soğutma teknolojisinde bir lider olarak SSD’lede dünyanın ilk metal olmayan buhar odalı termal çözümünü sunuyoruz. 2 açamalı gaz ve sıvı geçişi ile ısı giderimi sağlayan bu sistem dolayısıyla sinyalleri de minimum oranda etkileyerek hem hızlı, hem de verimli bir veri transferi olanağını hafif bir tasarımla sunuyor.

MSI Roamii WiFi 7 Mesh Serisi, BE6500 WiFi 7 USB Adaptörü

MSI’ın son WiFi 7 mesh sistemi olan Roamii serisi, 4K/8K yayın, çevrimiçi oyun ve etkileyici AR/VR deneyimleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren etkinlikler için tasarlandı. Öncü WiFi 7 teknolojisine sahip olan sistem, 320MHz frekans bantları, 4K-QAM, Multi-RU ve MLO (Çok bağlantılı İşlem) ile daha yüksek hızlar ve minimum gecikme sunuyor. MLO backhaul (taşıyıcı) iletişimi ve 10Gb/sn’ye varan kablolu bağlantı ile, Roamii serisi 21 Gb/sn’ye varan hızlarda 6,200 metrekareye kadar kapsama alanı sunabilir.

MSI FortiSecu ise tüm bağlı cihazları otomatik olarak algılayarak ve ağ tehditlerini engelleyerek koruma sağlar. MSI’ın BE6500 USB adaptörü ile WiFi 7’nin yeni avantajlarını keşfedin – tak & çalıştır kurulumu ve yerleşik sürücüleri ile PC veya dizüstü bilgisayar bağlantınızı anında yükseltme olanağı sunuyor.