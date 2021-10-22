MSI ARTYMIS 1000R Kavisli Monitör Neler Sunuyor?

Bilindiği üzere MSI sadece bilgisayar üretimi yapan bir marka değil. Bunun yanında monitörleri de aynı oranda seviliyor ve bir çok kullanıcı tarafında da kullanılıyor. MSI ARTYMIS 1000R neler sunuyor, farkları neler?

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İlk önce monitörlerin isimlerinden bahsedelim ve bu isimlendirmenin neye göre yapıldığına bir açıklık getirelim. Piyasada iki farklı monitörler bulunuyor. Bunlar kavis olmayan düz monitörler ve kavisli yani belirli bir açıya sahip olan monitörler. Monitörün açı kavisini belirler ve bu açı milimetre cinsinden yazılır ve “R ile ifade edilir. Kavisli monitörlerin paneli yay gibidir. Bu yay tamamlandığında oluşan dairenin çapı ne kadar küçükse kavis de o kadar artıyor.

Ek olarak bahsetmemiz gerekiyor ki insan gözünün görme alanı da kavislidir. Dolayısıyla kavisli monitörlerde görüntünün en dış alanı geniş ekranlarda bile görme açımızın içinde kalır. Ayrıca bu sayede boyun ve gözlerimiz üzerindeki baskı da azaltılmış oluyor. Bir diğer etmen ise eğer günlü hayatta düz bir ekrana bakıyorsanız görüntünün kenarda kalan kısımları için daha keskin bir açıdan bakmanız gerekiyor. Hal böyle olunca da karşınıza iki farklı problem ortaya çıkıyor. Birincisi; erkanın dış kısmında kalan görüntülerde fark edilir derecede bozulmalar meydana geliyor. İkinci problem ise dış kenarlara bakmak için görme alanınızı değiştirerek, göz yorgunluğunu arttırıyor.

Farklı monitör kavis oranları: 1000R, 1500R ve 1800R ne anlam taşıyor?

Monitörlerdeki R harfinin ne olduğundan zaten bahsetmiştik ancak R harfinin önündeki sayı ne anlam ifade ediyor? Paneli oluşturan kavisin 1000mm ya da 1 metre yarıçapında bir dairenin yay kavisine sahip olduğu anlamına geliyor. Ek olarak da 1000R kavisli monitörler insan görme alanına en uyumlu kavise sahip olduğu anlamına gelir. Bu sayede kavisli monitörler arasında en konforlu izleme deneyimini sunar. Ayrıca 1500R kavisli monitörlerin paneli 1500mm (1,5 metre) yarıçapa 1800R kavisli monitörün paneli ise 1800mm (1.8 metre) yarıçapa sahiptir.

Oyuncular neden 1500R ve 1800R yerine neden 1000R monitör tercih etmeli?

Oyuncuların bir monitörde en çok dikkat ettikleri nokta görüş alanlarının mümkün olduğunca geniş olmaları gerektiğidir. Böylece uzun soluklu oyunlarda bile göz sağlığınızı da korumuş oluyorsunuz. 1000R kavisli oyuncu monitörü ile oynamanın bazı avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

1000R kavisli oyuncu monitörü ile geniş ekranda bile sahneyi görebilir ve olaya odaklanabilirsiniz.

Daha iyi bir derinlik algısı sayesinde kendinizi oyun dünyasının daha da içinde hissedersiniz.

İnsan gözünün doğal kavisine uyum sağladığı için 1000R kavis hem gözlerinize daha az yorgunluk verir, hem de gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki keskin sınırı yumuşatır.

1000R kavisin alanı doğal görme alanınıza mükemmel uyum sağladığı için hızlı, rekabetçi oyunlarda ve daha çabuk tepki verebilirsiniz.

Yanlardaki görüntüyü görmek için başınızı çevirmek zorunda kalmayacağınız için gözleriniz kadar boynunuz üzerindeki baskıyı da azaltır; hatta kenarlardaki görüntülere, ekranın ortasındaymış gibi odaklanabilmenizi sağlar.

Kavisli oyuncu monitörleri günlük kullanım ve eğlence için de uygun mu?

Oyun oynarken veya herhangi bir iş üstünde çalışırken dik konumda oturup monitöre bakmak istersiniz. Ancak işin biraz eğlence tarafına kaydığınızda ve üzerinize bir rahatlık geldiği zaman durumlar biraz farklılaşıyor. Düz bir oyun monitöründe, özellikle VA veya TN panellerde bu mesafeden kenarlarda renk ve görüntü bozulmaları meydana gelecektir. Ayrıca IPS paneller görüntüleme açısı sorununu belli bir seviyeye kadar ortadan kaldırmış olsa da, karanlık sahnelerde kontrast oranı açısından çok daha iyi olan VA paneller kadar iyi değiller. Karanlık detayları kaybetmek ise o anda sahnede neler olduğunu anlayamamanız nedeniyle keyfinizi kaçırabilir. Bu iki problemi de MSI’ın ARTYMIS 1000R serisi gibi sinematik kavisli VA paneller sayesinde ortadan kaldırılabiliyor. İnsan görüşünün yaklaşık 210 derece olduğunu düşünürsek görüş açısının ne kadar geniş olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla görme alanınızın kavisine uygun geniş bir ekrana bakmak daha doğal ve kapsayıcı bir his yaratır.

1000R kavisli monitörler göz sağlığını korumada ne kadar iyi?

Birçoğumuz günümüzü ekranlar önünde geçiriyoruz ve bu süre zarfında bazen gözlerimizi dinlendirmeyi bile unutuyoruz. Uzun soluklu rekabetçi oyunlar, tadına varamadığımız ve başımdan kalmak istemediğimiz diziler ve başyapıt filmleri izlerken bazen gözlerimizi bile kırpmıyoruz. Bradford Üniversitesi Optometri ve Görme Bilimleri Okulu’nun yaptığı deneye göre insanlar, 1000R kavisli monitörde 1800R monitöre göre çok daha kapsayıcı bir his yakaladıklarını ve daha az göz yorulması hissettiklerini belirtiyorlar. Araştırmacılar aynı zamanda katılımcıların sözlü olarak ifade etmedikleri göz yorgunluğu işaretlerinin 1000R kavisli monitör kullanırken daha az meydana geldiğini de kaydetmişler.

İzleme keyfini arttırmak ve göz yorgunluğunu azaltmak için MSI ARTYMIS 1000R kavisli monitörler TÜV sertifikalı, kırpışmayı önleyen ve daha az mavi ışık yayan panellere sahip. Bu sayede gözleriniz üzerindeki baskıyı, gözle görülmeyen ekran kırpışmasını azaltıyor ve gözünüze ulaşan mavi ışık seviyesini düşürerek oyun, film ve dizi gibi içeriklerinizde daha konforlu bir deneyim sunuyor.

Peki 1000R kavisli monitöre geçmek için 5 önemli sebep nedir?

1000R kavisli montöre geçmek için aslında birçok sebep bulunuyor. Ancak bunlardan beş tanesi bile bu monitöre geçmek için yeterli bir sebep. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak eğer:

Ekranın kapsayıcılık hissi Daha iyi izleme açıları Konforlu bir izleme deneyimi Daha iyi görme alanı Üst seviye üretim kalitesi

MSI, 1000R kavisli monitör ile oyunda yeni bir seviye

Tüm 1000R kavisli monitörler yukarıda saydığımız 5 önemli sebepleri karşılıyor olsa da MSI sunduğu ekran özellikleri ve oyun için birçok ek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Sunmuş oldu VA panelle birlikte MSI ARTYMIS serisi kaliteli gerçekçi renkler, hızlı tepkime süresi ve yüksek kontrast oranı sunabiliyor. Bunlara bir de HDR400 sertifikası ve FreeSync Premium özellikleri eklenince de daha iyi bir oyun deneyimi sizlerle birlikte oluyor.

Ayrıca ARTYMIS serisi, oyun deneyiminizi geliştirerek gerçekliğin sınırlarını zorlayan akıllı oyun özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Optix Scope özelliğiyle birlikte yerleşik nişan dürbünü, uzaktaki hedeflerde bile keskin nişan alabilmenizi sağlayan zoom özelliğine sahip Gözlerinizi kısıp odaklamaya çalışarak zaman harcamak artık yok. Night Vision özelliğiyle karanlık ortamlarda detayların yok olmasını engelleyen yepyeni bir nefes. VA panelin kontrast oranı, Night Vision ile eşleşiyor ve karanlık sahnelerde ekranı tuhaf bir gri renkle boyamak yerine gerçekçi bir görüntü kazandırıyor. Sound Tune ile birlikte geleneksel gürültü engelleme özelliğinden farklı olarak sesleri Derin Sinir Ağı üzerinden geçerek filtrelenen arka plan gürültüsü insan seslerini yok etmeden ulaşıyor. Böylece savaş alanında takım arkadaşlarınızın söylediklerini anlamak için zorlanmayacak, düşmana odaklanabileceksiniz.

MSI ARTYMIS 1000R modeli hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak isteseniz de buradaki linke bakabilirsiniz:

MSI MAG ARTYMIS 242C modeline İTOPYA üzerinde göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ayrıca MPG ARTYMIS 343CQR modeline Hepsiburada üzerinde göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ek olarak MSI halihazırda tüketiciler için daha fazla özel program da sunmakta. Bunlardan bazıları ise şu şekilde:

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