Mozilla, dünya çapındaki tüm Android Firefox tarayıcı kullanıcıları için önemli bir değişiklik yapıyor. Android için tarayıcının 15 Kasım 2022’de yayınlanacak olan yeni sürümü (sürüm 107), varsayılan olarak Total Cookie Protection özelliğini etkinleştirecek.

Gelişmiş İzleme Koruması ayarının bir parçası olacağı için Android için Firefox’ta Toplam Çerez Korumasını etkinleştirmek için ayrı bir seçenek olmayacak. Sadece Standart koruma modundan Özel veya Sıkı ayarına geçmeniz gerekecek. Bu özellik, izleme şirketlerinin tarama tercihlerinizi izlemek için çerezleri kullanmasını engellemek için tasarlanmıştır.

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2015 yılında şirket, insanların Özel Tarama moduna geçerek korumayı açmasına izin veren bir özellik olan İzleme Koruması adlı önemli bir izleme karşıtı önlemi kullanıma sundu. Daha sonra 2019’da, kullanıcıların kendilerini korumalarını beklemek yerine onları aktif olarak korumak için Gelişmiş İzleme Koruması’nı ekledi.

Aynı yönde ilerleyen şirket şimdi de Android kullanıcıları için bu özelliği etkinleştirdi. Bu özellik temel olarak ziyaret ettiğiniz her web sitesi için ayrı bir ‘çerez kavanozu’ oluşturarak çalışıyor. Böylece, izleyicilerin birden fazla sitedeki davranışlarınızı birbirine bağlamasına izin vermek yerine, yalnızca tek tek sitelerdeki davranışları görebiliyorlar.

Bu şekilde, başka hiçbir web sitesi kendisine atanmamış çerezlere erişemez ve diğer web sitelerinin çerezlerin sizin hakkınızda hangi bilgilere sahip olduğunu öğrenemez.

Kaynak: Mozilla Support, Ghacks