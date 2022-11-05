Mozilla önümüzdeki yıl “interneti daha iyi hale getirecek teknolojiler üzerinde çalışan” start-up’lar için bir yatırım fonu kurmak istiyor. Bununla, diğer şeylerin yanı sıra, “gizlilik dostu, şeffaf ve kapsayıcı” teknolojiye atıfta bulunuyor.

Mozilla Ventures olarak adlandırılan fonla ilgili duyuru mesajında Mozilla yönetici direktörü Mark Surman, birçok start-up ve küçük geliştiricinin “insanları ilk sıraya koyan ürünler yaratmak istediklerinde yatırımcı bulmak gibi engellerle karşılaştıklarını” iddia ediyor. Fon, ürünleri veya teknolojileri “Mozilla Manifestosu’nda yer alan gizlilik, kapsayıcılık, şeffaflık, erişilebilirlik ve insan onuru gibi değerlerden bir veya daha fazlasını destekleyen” erken aşama girişimlere yöneliktir.

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Yatırım fonu henüz kurulmamıştır. Bu gelecek yıl olacak. Yine de Mozilla şimdiden üç start-up’a yatırım yaptı: şifre yöneticisi HeyLogin, Twitter kullanıcıları için engelleme araçları içeren bir uygulama olan Block Party ve hastaneler için yazılım geliştiren Secure AI Labs. Surman’a göre bu üç şirket “dijital dünyanın özel, güvenli ve saygılı olabileceği fikrini destekliyor”. Fon için gerekli şartları karşıladığını düşünen ilgililer veya fona katılmak isteyen yatırımcılar Mozilla ile iletişime geçecek.