Motosiklet üreticileri, Euro 5 regülasyonları için ek zaman istedi

Belirli periyotlar ile değişen ve katılaşan regülasyonlar, motosiklet üreticilerini de daha çok ar-ge yapmaya yöneltiyor. Motosikletler için ülkemizde de halihazırda devam eden Euro 4 normları ve regülasyonları, 1 Ocak 2021’de Euro 5’e güncellenecek. Fakat Covid-19 salgını dolayısıyla sıkıntılı günler yaşayan üreticiler, otoritelerden ek zaman talebinde bulundu.

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Euro 5 normları neden ertelenmeli

Covid-19 salgınının etkileri hala devam ediyor. Salgından darbe yiyen sektörlerden birisi de motosiklet sektörü. Yaptıkları araştırma, geliştirme ve güncellemelerin yanı sıra önümüzdeki yıl için Euro 5 normlarına geçişe de hazırlanan motosiklet üreticileri, zor zamanlar geçiriyor. Yeni regülasyonlara uyabilmek için hala pek çok modelin güncellemeye ve geliştirmeye ihtiyacı var; fakat salgın dolayısıyla yaşanan zaman kaybı birçok işin yetiştirilmesini zora sokuyor. Bir markanın herhangi bir modelinin Euro 5 normlarına uyum sağlayamaması demek; o modelin 2021’de satışa sunulamayacağı anlamına geliyor. Bu durum markalar için ciddi bir pazar kaybı ve buna ek olarak da motosiklet sektöründe küçülmeye yol açabilir. Bunun önüne geçilmesi için ise şimdilik en mantıklı çözüm Euro 5 normlarının daha ileri bir tarihe ertelenmesi gibi gözüküyor. Normalde 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek bu regülasyonlar, bakalım ertelenecek mi? Ertelenirse de ne zamana ertelenecek? Bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlere bildiriyor olacağız.

Yeni regülasyonlar ve markaların aldığı aksiyonlara dair

2020 yılında piyasaya sunulan bazı modeller, ileriki bir güncelleme masrafından kaçınmak için en baştan itibaren Euro 5 normlarına uygun tasarlanarak satışa sunuldu. Bu modellere örnek olarak Honda Africa Twin 1100, Yamaha R1M, Suzuki V-Strom 1050 XT, ve BMW F 900 XR modellerini verebiliriz. Fakat bu modeller dışında birçok markanın birçok modeli hala Euro 5 uyumluluğu için hazırlanmaya devam ediyor. Euro normlarına aşina olmayanlar için ise şu bilgileri not düşelim: Euro 4’ten Euro 5’e geçiş için motosikletlerin karbon monoksit salınımları belirli seviyelere düşmek zorunda. Bu değerler, 1140mg/km’den 1000mg/km’ye, hidrokarbon için 170mg/km’den 100mg/km’ye ve nitrojen oksit için 90mg/km’den 60mg/km’ye düşürülmek zorunda. Bunların yanı sıra Euro 5 içinde ek normlar da mevcut ve bu normlar ise çevrecilikten çok trafik güvenliği ile alakalı. Bariz bir değişiklik örneği olarak ise; hatırlarsanız Euro 3’ten Euro 4’e geçişte de 125 cc üzeri motosikletler için ABS zorunluluğu getirilmişti.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!