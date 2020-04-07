Otomotiv
Motosiklet üreticileri, Euro 5 regülasyonları için ek zaman istedi
Belirli periyotlar ile değişen ve katılaşan regülasyonlar, motosiklet üreticilerini de daha çok ar-ge yapmaya yöneltiyor. Motosikletler için ülkemizde de halihazırda devam eden Euro 4 normları ve regülasyonları, 1 Ocak 2021’de Euro 5’e güncellenecek. Fakat Covid-19 salgını dolayısıyla sıkıntılı günler yaşayan üreticiler, otoritelerden ek zaman talebinde bulundu.
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Euro 5 normları neden ertelenmeli
Covid-19 salgınının etkileri hala devam ediyor. Salgından darbe yiyen sektörlerden birisi de motosiklet sektörü. Yaptıkları araştırma, geliştirme ve güncellemelerin yanı sıra önümüzdeki yıl için Euro 5 normlarına geçişe de hazırlanan motosiklet üreticileri, zor zamanlar geçiriyor. Yeni regülasyonlara uyabilmek için hala pek çok modelin güncellemeye ve geliştirmeye ihtiyacı var; fakat salgın dolayısıyla yaşanan zaman kaybı birçok işin yetiştirilmesini zora sokuyor. Bir markanın herhangi bir modelinin Euro 5 normlarına uyum sağlayamaması demek; o modelin 2021’de satışa sunulamayacağı anlamına geliyor. Bu durum markalar için ciddi bir pazar kaybı ve buna ek olarak da motosiklet sektöründe küçülmeye yol açabilir. Bunun önüne geçilmesi için ise şimdilik en mantıklı çözüm Euro 5 normlarının daha ileri bir tarihe ertelenmesi gibi gözüküyor. Normalde 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek bu regülasyonlar, bakalım ertelenecek mi? Ertelenirse de ne zamana ertelenecek? Bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlere bildiriyor olacağız.
Yeni regülasyonlar ve markaların aldığı aksiyonlara dair
2020 yılında piyasaya sunulan bazı modeller, ileriki bir güncelleme masrafından kaçınmak için en baştan itibaren Euro 5 normlarına uygun tasarlanarak satışa sunuldu. Bu modellere örnek olarak Honda Africa Twin 1100, Yamaha R1M, Suzuki V-Strom 1050 XT, ve BMW F 900 XR modellerini verebiliriz. Fakat bu modeller dışında birçok markanın birçok modeli hala Euro 5 uyumluluğu için hazırlanmaya devam ediyor. Euro normlarına aşina olmayanlar için ise şu bilgileri not düşelim: Euro 4’ten Euro 5’e geçiş için motosikletlerin karbon monoksit salınımları belirli seviyelere düşmek zorunda. Bu değerler, 1140mg/km’den 1000mg/km’ye, hidrokarbon için 170mg/km’den 100mg/km’ye ve nitrojen oksit için 90mg/km’den 60mg/km’ye düşürülmek zorunda. Bunların yanı sıra Euro 5 içinde ek normlar da mevcut ve bu normlar ise çevrecilikten çok trafik güvenliği ile alakalı. Bariz bir değişiklik örneği olarak ise; hatırlarsanız Euro 3’ten Euro 4’e geçişte de 125 cc üzeri motosikletler için ABS zorunluluğu getirilmişti.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Otomotiv
Shark, Skwal 2 modelinde LED aydınlatma teknolojisi kullandı
En popüler kask üreticilerinden biri olan Fransız üretici Shark, LED aydınlatmalara sahip yeni kaskı olan Skwal 2 modelini satışa sundu. Shark, LED aydınlatmalara sahip olan bu modelde, özellikle gece sürüşlerinde diğer sürücüler tarafından fark edilirliğinizi arttırarak daha güvenli sürüş yapabilmeyi vadediyor.
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Shark Skwal 2 modeli neler sunuyor
Daha önce Skwal modeliyle aynı denemeyi yapan Shark markası bu modelde istediği başarıyı yakalayamamıştı. Skwal’ın gerek pahalı oluşu, gerekse LED aydınlatmaların yeterli parlaklık sunamamasından dolayı satışlar iyi gitmemiş; Skwal 2 modeline dair çalışmalar da bir süre de olsa rafa kaldırılmıştı. Şimdi Skwal’dan çıkardığı dersler ile daha iyi bir kask ürettiği iddiasında olan Shark, yeni eklediği daha büyük ve daha parlak LED modülleri ile Skwal 2’yi satışa sundu. Skwal 2 modelinde LED’lerin tam şarjda 8 saatlik bir kullanım ömrü var. Öte yandan LED’lerin belirli aralıklarla yanıp sönmesini sağlayan bir mod da mevcut. Kaskı bu modda kullanırsanız ise 12 saatlik bir batarya ömrü sunabiliyor. Yani bu demek oluyor ki Skwal 2 modeli, tam gecelik bir gece yolculuğunu çıkartabilmeniz için yeterli batarya kapasitesine sahip. Şarjınız bittiğinde ise bir USB kablosu yardımıyla, kaskınızı kolayca şarj edebilirsiniz. LED’lerin yerleşimi ise; çene, alın, ve kafa arkası olmak üzere üç ayrı bölge olmak üzere yapılmış.
D.O.T. güvenlik sertifikasına sahip olan bu kask dış kabuk yapısı olarak termoplastik bir malzeme kullanıyor. Gerekli güvenlik standartlarını karşılasa bile; biz termoplastik kabuklu bir kask kullanmanızı çok da tavsiye etmiyoruz. Bunun sebeplerini ise termoplastik, polikarbon, fiber, kompozit, karbon kask yapıları konusunda yazacağımız ayrı bir rehberde anlatacağız. Konuya geri dönecek olursak, Skwal 2’de kabuğun alt tarafında EPS ve açılıp kapanabilir dahili güneş vizörü mevcut. Ön ve arkadaki açılıp kapanabilir hava girişleri ile makul bir hava sirkülasyonu sunan kask, interkom kurulumu için gerekli yapıya da sahip.
Farklı desen seçeneklerinin yanı sıra, beyaz ve yeşil olmak üzere 2 farklı LED rengi seçeneği de mevcut olan kaskın, Amerika Birleşik Devletleri’nde satış fiyatı 259.99 Dolar olarak açıklandı. Eleştirecek olur isek yine bir Shark klasiği olarak, fiyat performans dengesinden uzak bulduğumuz bu kaskın, termoplastik kabuğa sahip olması yetmiyormuş gibi; Shark tarafından ne kadar, daha büyük ve parlak LED’ler kullanıldığına dair pazarlama yapılsa da, bizce yine yetersiz bir aydınlatmaya sahip; fiyatı ise, olması gerekenin çok çok üstünde.
Siz ne düşünüyorsunuz? Siz Shark’ın Skwal 2 modelini almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
2021 BMW 2 Serisi Active Tourer, kamuflajlı olarak yakalandı!
Şu sıralar BMW‘nin üzerinde çalıştığı bir diğer model ise 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci nesli. Mercedes-Benz B-Sınıfı ile rekabet halindeki model, 2014 yılından beri satılıyordu.
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Şu an satışta olan modelin MPV tarzındaki duruşuna karşın, yeni nesil modelde crossover duruşu olacak gibi görünüyor. Tavanın arkaya doğru eğimli yapısı ve aracın arka camının açılı olarak yer alması, iç hacim adına farklılıklar oluşturması bekleniyor.
Ön ve arkada yer alan ağır kamuflajdan ötürü isabetli bir tasarım tahmininde bulunmak zor. Fakat kamuflajdan anlaşıldığı kadarıyla, yeni 4 Serisi’nde olması beklenen kadar büyük olmasa da, eski nesline göre büyüyen böbrekler görececeğiz gibi. Ayrıca yan aynaların kapı üstlerine monte edildiğini ve kapı kollarının da farklı tasarıma sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Yeni 2 Serisi Active Tourer modelinde geniş ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi ve dijital göstergeler içeren, entegre çift ekran kurulumuna sahip yeni tasarımlı konsol olması bekleniyor. Biraz daha küçük tasarıma sahip vites kolu ve onun etrafındaki sürüş asistanı düğmeleriyle, yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor.
X1, X2 ve 1 Serisi‘nin paylaştığı UKL platformunu kullanacak olan 2 Serisi Active Tourer, biraz daha büyük kardeşi olan 2 Serisi Gran Tourer modelinin aşamalı olarak üretiminin durdurulması planından ötürü, boyutlarını biraz daha büyütecek. Bu da demek oluyor ki 5 kişilik oturma düzeni standart olarak sunulurken, 7 kişilik oturma düzeni muhtemelen opsiyon olarak sunulacak.
Aracın çok yönlü mimarisi, benzinli ve dizel motorların yanı sıra, plug-in hibrit ünitelerin de kullanılmasına imkan verecek. 2 Serisi Active Tourer modelinde, yeni 1 Serisi‘nden tanıdığımız benzinli ve dizel ünitelerden 1.5 litrelik 3 silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli motorların kullanılması bekleniyor. Ayrıca, teknik olarak mümkün olsa da 302 beygir gücündeki M2.35i Active Tourer gibi bir modelin gelmesi ise pek mümkün görünmüyor.
Covid-19 günlerinde kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat 2021 model 2 Serisi Active Tourer’ın, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
“Kırpılmış” Chevrolet Corvette C5 ile tanışın!
Efsane Chevrolet Corvette‘in 5. jenerasyonuna ait bir çok modifiye örneği görüyoruz. Fakat haberimize konu olan aracın sahibi, aracın fabrika çıkışı halinden pek de memnun kalmamış gibi görünüyor.
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Piyasada 5. nesil Corvette için birçok modifiye parçası bulunabiliyor. Fakat bu aracın sahibi için kendi tarzını ortaya koymuş diyebiliriz.
Reddit üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel ile büyük kitlelere ulaşan araç, her gün görebileceğiniz tarzda bir modifiyeli Corvette değil. Görünüşe bakılırsa araç sahibi, kendi bakış açısında göre C5’in “fazlalıklarından” kurtulmak istemiş.
Ön ve arka kısımlarındaki “fazlalıklardan” kurtulurken, araca kendine has tasarım detayları da yerleştirilmiş. Corvette logoları halen durmasına karşın aracın yüzü, gömülü yeni farlarıyla bir hayli değişmiş. “pop-up” olarak tabir edilen katlanan farların faal olup olmadığı bilinmiyor fakat “yeni tasarım” sebebiyle biraz kısalmış gibi görünüyorlar.
Arka kısma baktığımızda ise arka farların sayısı yarı yarıya düşmüş. Normalde arkaya bakan egzozlar yerine, yanlara bakan egzozlar bulunuyor. Bu arada arka tarafın oldukça küçülen boyutlarını düşünürsek, bagaj kapasitesi adına pek de bir şey kalmamış gibi görünüyor.
Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu “kırpma” veya “yeni tasarım” aracın sürüşüne nasıl etki ediyor? Aracın arka tekerlekleri üzerindeki ağırlık büyük ölçüde azalmış olduğu için yol tutuşu da hatırı sayılır seviyede düşmüş olabilir. Fakat böylesine ilginç bir araca sahipken, bu tip “ufak” detayları kim düşünür ki?