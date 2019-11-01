Motorola’nın katlanabilir telefonu sızdırıldı!

Apple ilk olarak ABD’de kullanıcılarına sunduğu Apple Card ile birlikte iPhone’lar artık 24 aya varan taksitlerle satın alınabilecek.

ABD’li teknoloji devi, her yıl piyasaya sürdüğü iPhone modelleri ile piyasanın en çok konuşulan şirketlerinden biri oluyor. Yeni amiral gemileri iPhone 11 modelleri geçtiğimiz günlerde satışa sunulmaya başladı. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri ile adından söz ettiren şirket, ulaşılan satış rakamlarından memnun.

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Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.

Şirket, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone’ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile‘ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu.

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Kart üzerinde üzerinde yalnızca isim yazılı olacak. Klasik kredi katlarının üzerinde bulunan Kart no, CCV gibi bilgiler bulunmayacak. Ayrıca kart ile yapacağınız Apple alışverişlerinde de ciddi indirimler sunacak.

Kartın ülkemizde kullanıma alıp açılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ülkemizde oldukça fazla kullanıcısı olan Apple, kredi kartı da büyük ihtimalle açması bekleniyor. Ancak şuan için şimdilik bu konu tamamıyla belirsiz.