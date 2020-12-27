Motorola yöneticisi, amiral gemisini tanıtmış olabilir

Qualcomm tarafından Motorola firmasının Snapdragon 888 işlemci kullanacağı amiral gemisi bir telefon üzerinde çalıştığı söylenmişti. Bir Çin satış sitesi ise bu cihazın çıkışının oldukça yakın olduğunu iddia etti.

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Site tarafından yapılan bu tahmin ise Lenovo yöneticilerinden Chen Jin tarafından Weibo üzerinden yapılan bir paylaşıma dayanıyor. Paylaşımda yöneticinin yeni bir akıllı telefonun gelişini tanıtan bir fotoğraf paylaştığı görülebiliyor.

Nisan ayında amiral gemisi alanına dört yıl aradan sonra Edge Plus ile dönen Motorola; ilk 5G telefonu olan bu cihazında 12GB RAM ve 256GB depolamayla birlikte Snapdragon 865 işlemcisine yer vermişti. Genel anlamda incelemelerden oldukça olumlu notlar almış ve sadece telefonun ekranının kavisli olması ve su geçirmez özelliğinin olmaması biraz göze batmıştı. Yeni geleceği düşünülen bu telefonun da özellikleri hakkında bir şey bilinmese de Edge Plus gibi gelişmiş özelliklerle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Motorola firmasının başka planları da var

Yeni amiral gemisi telefon ise Motorola’nın üzerinde çalıştığı tek cihaz değil. 2021 ilk çeyrekte gelmesi planlanan Moto G Nio olarak bilinen telefonun da yine Snapdragon 865 işlemcinin yanında 8GB RAM ve 128GB depolama sunması bekleniyor. En yüksek ekran yenileme hızı olarak 105Hz sayısı dolaşsa da, Nio çıktığı zaman bu sayının daha stabil bir deneyim için 90Hz’de sabitlenmesi daha olası.

Nio’nun, aynı zamanda 6.7inç ve 2520x1080p çözünürlüklü bir ekranın yanında 5000mAh bataryayla geleceği konuşuluyor. Kamera alanında ise 64MP ana kamera, 16MP ultra genişlik sensörü ve 2MP derinlik sensörü tahmin ediliyor. Ön tarafta ise 16MP ultra geniş açılı kamera ve 8MP’lik bir diğer kamera olmak üzere çift kamera bekleniyor. İşletim sistemi olarak da telefonun Android 11 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Motorola yeni getireceği bu iki cihazla birlikte stratejik bir hamle yapmış olmayı planlıyor gibi. Hakkında az şey bilinen amiral gemisiyle üst segment hedef alınabilecekken, Nio ise biraz daha bütçe dostu bir amiral gemisi arayanlara yönelik bir hamle olarak karşımıza çıkabilir.