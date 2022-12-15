Ekim ayında Render görüntüleri ortaya çıkan Lenovo ThinkPhone’un 2023’te çıkacağı söyleniyor. TechOutlook, telefonun tasarımı, işlemci ve RAM ile ilgili ayrıntılarını çevrimiçi olarak sızdırdı.

Sızıntıya göre telefon, 32MP gözyaşı damlası çentikli kamera ve yaklaşık 189g ağırlığında alüminyum çerçeve ile 6.6 inç POLED ekrana sahip. Arka yüzünde Aramid Fiber Kakma ile ThinkPhone yazacak. Cihazın sağ üst kısmında 50MP + 13MP + 2MP Derinlik sensörü ve flash içeren Üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Telefon IP68 toza ve suya dayanıklı olacak. Cihaz hızlı kablosuz şarj ve Motorola’nın “Ready For” çoklu ekran işbirliğini içerecek. Ayrıca 5000 mAh bataryaya güç vermesi beklenen 68W Type-C TurboPower şarj cihazı ile beraber gelecek.

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Cihaz 8GB + 12 GB RAM ile 128GB, 256 ve 512GB dahili depolama gibi üç depolama varyantı ile gelecek. Cihazın ayrıca Android 13 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi ve Snapdragon 8+ Gen 1 veya üstü bir işlemci ile beraber gelecek.

Sensörler açısından, bir yakınlık sensörü, bir ortam ışığı sensörü, bir ivmeölçer, bir jiroskop vb. yanı sıra bir ekran içi parmak izi sensörü taşıyor. Ayrıca telefon, Motorola tarafından ThinkPhone markası altında piyasaya sürülecek.