Acer Swift serisinin hafif dizüstü bilgisayarı olan Acer Swift Edge’i piyasaya sürdü. “Dünyanın En Hafif 16 inç OLED Dizüstü Bilgisayarı” olduğu iddia edilen Swift Edge, 500 nit pik parlaklığa sahip 16 inç 4K OLED ekranın yanı sıra VESA DisplayHD True Black 500 ve TUV Rheinland Eyesafe sertifikalarına sahip.

Swift Edge, standart alüminyuma göre yüzde 20 daha hafif ve iki kat daha güçlü bir alaşımdan yapılmış ve sadece 1,17 kg ağırlığında. AMD Ryzen 7 6800U Sekiz çekirdekli işlemci, 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD ve 16GB LPDDR5 RAM ile güçlendirilmiştir.

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Görüntülü görüşmeler için dizüstü bilgisayarda Acer’ın TNR (geçici gürültü azaltma) teknolojisine sahip Full HD ön kamera ve AI Gürültü Azaltma özellikli Acer PurifiedVoice bulunuyor.

İçindekiler Acer Swift Edge özellikleri

Acer Swift Edge özellikleri

OLED’li 16″ WQUXGA (3840 x 2400 piksel) ekran, 500 nit en yüksek parlaklık, VESA DisplayHD True Black 500, TUV Rheinland Eyesafe sertifikalı

AMD Ryzen 7 6800U sekiz çekirdekli işlemci

AMD Radeon 680M grafik

16GB LPDDR5 RAM, 1TB PCIe Gen4 NVMe SSD

Windows 11 Home

Stereo hoparlörler

Tam tıklanabilir dokunmatik yüzeye sahip Acer arka aydınlatmalı klavye

1x USB Type-C Bağlantı Noktası, 1x USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası, Kapatma şarjlı, 1x USB 3.2 Bağlantı Noktası

60 fps’de 1080p HD video kayıt desteğine sahip FHD ön kamera

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Boyutlar: 1,29 x 35,67 x 24,23 cm; Ağırlık: 1,17 kg

USB Type-C 65 W PD şarj destekli 54 Wh pil