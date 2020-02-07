Katlanabilir telefon Motorola Razr modelinin menteşesi test edildi. Cihazda 27 bin katlama döngüsünden sonra problem yaşadığı görülüyor.

Yeni nesil akıllı telefonlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri kuşkusuz katlanabilir ekranlara sahip olması. Sonsuz ekran ve taşınabilirlik için birçok firma farklı yöntemler deniyor. Motorola Razr, dikine katlanması ile kullanım ve taşıma konusunda rakiplerinden ayrılıyor.

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Katlanabilir akıllı telefonları satın almadan önce pek çok kişi ne kadar dayanıklı olduklarını görmek istiyor. Özel bir mekanizmaya yerleştirilen telefon, defalarca katlanıp açıldı. Cihaz, 27.000’den sonra menteşede sorunlar yaşamaya başladı. CNET tarafından yapılan bu test, Samsung Galaxy Fold için de yapılmıştı.

4 saatten uzun süren testte Motorola Razr, 27 bin katlanma sonucunda temel anlamda “katlanamaz” hale geliyor. Ancak cihazın katlanırken rahatsızlık veren plastik gıcırtı ve tıkırtılar yapmaya başladığı ifade ediliyor. Bunun da ileride daha büyük problemlere yol açabileceği de söylenebilir.

Motorola Razr teknik özellikleri