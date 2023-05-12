Motorola’nın, yakında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir Razr akıllı telefonunun yeni bir yinelemesini geliştirdiği bildiriliyor. Çeşitli sızıntılar ve söylentiler, yakında iki modelin çıkabileceğini öne sürüyor ve cihazın ayrıntılı teknik özellikleri bu ayın başlarında ortaya çıkmıştı. Yeni bir sızıntı Motorola Razr 40 Ultra’yı her açıdan üç renkte (siyah, mavi ve macenta/kırmızı) sergiliyor. Yaygın olarak @evleaks olarak bilinen Ivan Blass, katlanabilir cihazın yüksek kaliteli görüntülerini paylaştı.

Görüntüler özellikle yeni bir şey göstermese de, katlanabilir cihaza şimdiye kadarki en ayrıntılı görünümü sağlıyor. Önceki sızıntılarda olduğu gibi Razr 40 Ultra, kapağın hakim olduğu harici bir ekranı ortaya çıkarmak için eksiksiz bir katlanır ekrana sahip. Bu harici ekran, iki ana kamerayı ve bir LED flaşı çevreleyerek fütüristik ve çarpıcı bir tasarım sağlar ve bu da onu “flip” form faktörü için bugüne kadarki en heyecan verici tasarım haline getiriyor.

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Telefon, HDR ve 2640×1080 piksel ile hızlı bir AMOLED ekrana sahip olabilir. Ayrıca arkada özelleştirilebilir bir ikincil ekrana sahiptir. Cihaz, iki harici kamera, 12MP birincil sensör, 13MP geniş açılı kamera ve 32MP selfie kamerası ile donatılmıştır.

Çift SIM desteği, eSIM, ultra geniş bant desteği, NFC ve parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. 33W şarj desteğine sahip 3640mAh batarya ile çalışan cihazın Android 13 üzerinde çalışması bekleniyor. Haziran ayında piyasaya çıkması beklenen Razr 40 Ultra, Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından destekleniyor.