Motorola, kapaklı telefonda görülen en büyük katlanabilir ekrana sahip olduğu iddia edilen, yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Motorola Razr+ veya Razr 40 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazın 1 Haziran’da dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve markanın Çin kolu şimdiden cihazın gelişiyle dalga geçmeye başladı. Tanınmış sızıntı yapan Evan Blass, son sızıntısında Motorola Razr 40 Ultra’nın yeni görüntülerini paylaştı. Yeni görüntüler, cihazın çarpıcı katlanabilir ekranına en iyi şekilde bakmayı sağlıyor.

Blass tarafından yayınlanan çoklu görseller, Razr 40 Ultra’nın kapak ekranı için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunacağını da gösteriyor. Kullanıcılar, kapak ekranı düzenini, yazı tipi türlerini, yazı tipi boyutunu, renkleri, simge şeklini, sesleri, ekran boyutunu ve temayı kişiselleştirebilecek.

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Bazı resimlerde kırmızı menteşeli cihaz görülüyor. Görünüşe göre Motorola Razr 40 Ultra, yatay konumlandırılmış çift kamera ve kapak ekranının köşesine yerleştirilmiş LED flaş ile 3,5 inçlik bir kapak ekranına sahip olacak.

Raporlar, Motorola Razr 40 Ultra’nın 144 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inçlik katlanabilir OLED FHD+ paneliyle geleceğini gösteriyor. Cihaz, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile donatılmış gibi görünüyor.

Razr 40 Ultra’nın gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alması bekleniyor. Ayrıca 33W hızlı şarj destekli 3.640mAh bataryaya sahip olabilir. Cihaz, My UX 5 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelebilir. Farklı pazarlarda Samsung Galaxy Z Flip 5, Oppo Find N2 Flip ve Vivo X Flip ile rekabet etmesi bekleniyor.