Motorola‘nın kısa süre önce Çin’in 3C otoritesinden onay alan en yeni kapaklı telefonu Motorola Razr+ (2023) üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Razr+’ın Çin versiyonunun 5G’yi desteklemesi ve 3C sertifika veritabanında ortaya çıktığı üzere XT2321-1 model numarasıyla gelmesi bekleniyor. Listeleme ayrıca cihazın, kullanıcıların telefonlarını hızlı ve verimli bir şekilde şarj etmelerini sağlayacak 33W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini gösteriyor.

Ek olarak, cihaz kısa süre önce ABD’deki Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı ve XT2321-1, XT2321-3 ve XT2321-5 dahil olmak üzere farklı ülke varyantları için model numaralarını ortaya çıkardı. FCC sertifikasına göre, Razr+ (2023) ayrıca 3.640mAh kapasiteli çift hücreli bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca, cihazın Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5 ve NFC bağlantı seçenekleriyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Raporlara göre, Razr+ (2023) geçen yılki Razr’ın yükseltilmiş bir versiyonu olacak ve Full HD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç katlanabilir P-OLED panele sahip olacak. Cihazın Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alması ve My UX tabanlı Android 13 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Razr+’ın ayrıca daha fazla güvenlik için yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.

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Razr+ (2023) ile ilgili daha fazla ayrıntı henüz açıklanmamış olsa da son 3C ve FCC sertifikaları bize cihazın özellikleri ve yetenekleri hakkında bir fikir verdi. Motorola en yeni kapaklı telefonu üzerinde çalışmaya devam ederken, Razr+ (2023)’ün bizim için başka ne gibi sürprizleri olduğunu bekleyip göreceğiz.