Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, teknoloji sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Google salgına önlem olarak çalışanlarına 2021 yazına kadar evden çalışma imkanı sundu.
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Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde Google hızlı bir şekilde ABD’deki tüm ofislerini kapatmış ve çalışanlarının Nisan ayına kadar evden çalışmalarını istemişti. Teknoloji devi daha sonra bu kararını önce Temmuz’a kadar ve sonrasında 2020’nin sonuna kadar olacak şekilde uzatmıştı. Google, şimdi salgın nedeni ile çalışanlarının 2021 yazına kadar evde kalmalarını planlıyor.
Şirketin aldığı bu kararın Google’ın 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanını etkilemesi bekleniyor. Karar geçtiğimiz hafta Google yöneticileri ile yapılan bir görüşme sonrasında Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından alındı. Yayınlanan raporda özellikle gelecek yıl eğitim sisteminin ne olacağı belirsizliğine rağmen plan yapmak zorunda kalmayan ailelerin bu kararı sempati ile karşıladığına vurgu yapıldı. Sundar Pichai yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kolay olmadığını biliyorum. Umarım önümüzdeki 12 ay boyunca kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak ve işi dengelemek konusunda ihtiyacınız olan esnekliğe sahip olacaksınız.”
Şirketin aldığı bu karar sadece ABD’deki Google çalışanları için değil; İngiltere, Hindistan, Brezilya gibi dünya genelindeki diğer şirket ofisleri için de geçerli. Google 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışması kararını alan ilk şirket oldu. Twitter’ın ise çalışanlarına sürekli olarak böyle bir imkan tanıdığını zaten biliyoruz. Facebook gibi diğer teknoloji devi şirketleri ise çalışanlarının 2020 sonundan itibaren ofislere dönmesini planlıyor. Fakat salgının tüm dünyada yarattığı beklenmedik etkileri teknoloji dünyasında da görmeye devam edeceğiz.
Google, Android 11 Beta 2 sürümünü yayınladı!
Geçtiğimiz gün Google, Android 11 Beta 2 güncellemesini bir dizi hata düzeltme ve yenilik ile birlikte geliştiricilerin kullanımına sundu. Yeni Beta sürümünün kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Beta güncellemesinin ardından şirket, Android 11’i 8 Eylül’de resmi olarak yayınlayacağını açıkladı.
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Google, Android 11 Beta 2 ile neler sunacak?
Google, Android 11 Beta 2 sürüm notlarını Android Geliştiricileri‘nin kullandığı web sitesi üzerinden paylaştı. Yeni sürümde pek çok hata düzeltmesi bulunuyor. Bunlardan başlıcaları, hareket kontrolünde oluşan algılama sorunları, klavyenin görünüşünün bozulması olarak sıralanıyor. Özellikle klavye sorunları geliştiricilerin oldukça dikkatini çekmişti. Bunların haricinde hoparlörden müzik dinlerken sesin bozulması da düzeltilmiş olacak. Telefon titreşime alındığında ses denetimiyle ilgili olan sorunlar da çözülecek. Bunlar her telefonda kesin olarak ortaya çıkan sorunlar olmasa da bazı kullanıcılar bu sorunları bildirmişti.
Gelecek beta sürümlerinde çözülmesi beklenen bazı hatalar hala mevcut. Wi-Fi bağlantılarındaki problemler, bildirim çekmecesindeki sorunlar hala devam ediyor. Bazı Pixel 4 kullanıcılarının OTA ile Android 10’a dönememesi de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Google‘ın bu sorunları gelecek Beta’da çözeceği tahmin ediliyor.
Android 11 çıkış tarihi nasıl görüntülendi?
Youtube‘daki “Hey Google” akıllı ev zirvesi sunumu sırasında Android 11’in çıkış tarihi görüntülendi. Android Police tarafından yakalanan görüntüde Michele Turner‘in söyledikleri ve slayt gösterisi durumu açıklıyor. 8 Eylül tarihinde Android 11’in Pixel telefonlara geleceği bu yayın ile kesinleşmiş oldu.
Google Chrome 64-bit, Android cihazlar için sonunda geliyor!
Google Chrome 64-bit sonunda mobil cihazlar için geliyor. Yeni sürümün Android cihazlar için çok yakın bir zamanda geleceği öğrenildi.
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Google Chrome 64 bit olmaya başladı!
Google, mobil Android uygulamaları 64-bite geçirmeye devam ediyor. Firma bu işe tahmin edebileceğiniz üzere kendi uygulamalarından başladı. Android Police isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Chrome Beta uygulaması bazı cihazlarda 64-bit oldu. Tarayıcıya girilen “chrome://version” kodu üzerinden ortaya çıkan bu durum karşısında kullanıcılar 32-bit ve 64-bit olarak çalışan tarayıcıları Octane 2.0 üzerinden teste soktular. Test sonucunda ise 64-bitlik sürümün daha performanslı çalıştığı ortaya çıktı. Versiyon kısmında yapı numarası 83 ve 84 ile başlayan sürümlerin 32-bit olduğu gözlemlenirken, 85 ve 86 ile başlayan sürümlerin 64-bit olduğu ortaya çıktı.
64-bite geçiş ile birlikte performans ve güvenlik konularında daha sağlam bir tarayıcı olacağı belli olan Google Chrome, ağustos ayı içerisinde Android 10 kullanan neredeyse bütün cihazlara gelecek. Hali hazırda dünya üzerinde yer alan Android cihazların sadece %8′lik bir bölümü Android 10 sürümünü kullanmakta. Bununla birlikte firma yine Ağustos 2021 tarihine kadar diğer Android uygulamalarına da 64-bite geçişi bitirmeleri yönünde talimatta bulundu. Apple iOS tarafının 2017 yılından bu yana 32-bit desteğini sonlandırmasının ardından, Google da Android için böyle bir yol izleyerek performans ve güvenlik konusunda önemli adımlar atmak istiyor. Eğer sizlerde Google Chrome Beta uygulamasına sahipseniz URL kısmına “chrome://version” yazarak kullandığınız tarayıcının sürümünü öğrenebilirsiniz.
Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri durdurdu!
COVID-19 salgını sonrasında Netflix, YouTube ve TikTok gibi uygulamaların bant genişliğinden tasarruf etmek için çeşitli önlemler aldıklarını görmüştük. Google Fotoğraflar uygulaması bant genişliğinden tasarruf etmek için mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak kapatarak salgın sonrası hizmetlerinde değişikliğe giden şirketler arasına katıldı.
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Google Fotoğraflar mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu!
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca tüm dünya COVID-19 salgınına ve hayatımıza getirdiği sonuçlara alışmak zorunda kaldı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığını gördük. Bu uygulamalar ile birlikte daha fazla insanın evde kaldığını ve internet üzerindeki veri akışının oldukça arttığını söyleyebiliriz. Salgın süresince en çok kullanılan uygulamalar listesinde en üstlerde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor. İnsanların mümkün olduğunca evde kalmayı tercih ettiği bu günlerde mesajlaşma uygulamaları yakın çevreniz ile iletişim kurmanın tek yolu olduğu gibi evde çalışan insanlar için de bir numaralı iletişim kaynağı oldu. Google geçtiğimiz aylarda yüksek oranda artan bu veri trafiği karşısında Google Fotoğraflar uygulamasında sadece önemli dosyaların yedeklendiğinden emin olmak istiyor. Bu yüzden Google Fotoğraflar uygulaması mesajlaşma uygulamalarındaki yedeklemeleri geçici olarak durdurdu.
Teknoloji devi kullanım açısından yoğun olan kaynaklarını aldığı bu karar ile rahatlatmak istiyor. Bu şekilde tüm kullanıcılarına kaliteli bir hizmet vermeye devam edebilmeyi hedefliyor. Kullanıcılar güncelleme ile birlikte Google Fotoğraflar uygulamasına bir sonraki girişlerinde yapılan değişiklik hakkında bilgilendirme mesajı alacaklar. Şirketin yaptığı bu güncelleme ile kullanıcıları değişikliğe zorlamadığını belirtmemiz gerekir. İstediğiniz takdirde mesajlaşma uygulamaları için yedekleme ve senkronizasyonu yeniden etkinleştirebilirsiniz. Görünüşe göre Google kullanıcılarına kibar bir istekte bulunuyor diyebiliriz. XDA-Developers’a göre bu değişiklikten etkilenecek uygulamaların listesi şu şekilde:
- Messenger
- Helio
- Line
- Messages
- Snapchat
- Viber