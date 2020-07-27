2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, teknoloji sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Google salgına önlem olarak çalışanlarına 2021 yazına kadar evden çalışma imkanı sundu.

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Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!

Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde Google hızlı bir şekilde ABD’deki tüm ofislerini kapatmış ve çalışanlarının Nisan ayına kadar evden çalışmalarını istemişti. Teknoloji devi daha sonra bu kararını önce Temmuz’a kadar ve sonrasında 2020’nin sonuna kadar olacak şekilde uzatmıştı. Google, şimdi salgın nedeni ile çalışanlarının 2021 yazına kadar evde kalmalarını planlıyor.

Şirketin aldığı bu kararın Google’ın 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanını etkilemesi bekleniyor. Karar geçtiğimiz hafta Google yöneticileri ile yapılan bir görüşme sonrasında Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından alındı. Yayınlanan raporda özellikle gelecek yıl eğitim sisteminin ne olacağı belirsizliğine rağmen plan yapmak zorunda kalmayan ailelerin bu kararı sempati ile karşıladığına vurgu yapıldı. Sundar Pichai yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kolay olmadığını biliyorum. Umarım önümüzdeki 12 ay boyunca kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak ve işi dengelemek konusunda ihtiyacınız olan esnekliğe sahip olacaksınız.”

Şirketin aldığı bu karar sadece ABD’deki Google çalışanları için değil; İngiltere, Hindistan, Brezilya gibi dünya genelindeki diğer şirket ofisleri için de geçerli. Google 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışması kararını alan ilk şirket oldu. Twitter’ın ise çalışanlarına sürekli olarak böyle bir imkan tanıdığını zaten biliyoruz. Facebook gibi diğer teknoloji devi şirketleri ise çalışanlarının 2020 sonundan itibaren ofislere dönmesini planlıyor. Fakat salgının tüm dünyada yarattığı beklenmedik etkileri teknoloji dünyasında da görmeye devam edeceğiz.