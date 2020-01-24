Motorola Razr 2019 5G üzerinde çalışılıyor!

Motorola Razr 2019 modelinin 5G destekli bir versiyonunun üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun işlemcisinin de yenilenmesi bekleniyor.

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Motorola Razr 2019 5G

Motorola, 2019‘un son çeyreğinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Razr 2019‘la büyük ses getirmişti. Şirketin büyük satış rakamları yakalayan ve efsaneleşen modelinin çağın gereksinimlerine göre yenilenmiş versiyonu olan cihaz, alışılmışın dışındaki katlanabilir ekran tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu konuda Samsung ve Huawei‘nin modellerinden ayrılmıştı.

Gelen son habere göre Motorola‘nın bir yan kuruluşu, telefonun 5G destekli bir versiyonunun üzerinde çalışıyor. Modelin ilk kez Çin‘deki Wuhan Uluslararası Fuar Merkezi‘nde görücüye çıkması bekleniyor. Telefonun da Motorola’nın sahibi Lenovo‘nun Wuhan şehrindeki fabrikasında üretileceği tahmin ediliyor.

Razr 2019 5G şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak gibi gözüküyor. Telefonda 5G modem dışında donanım tarafında da bir güncellemeye gidilecek. Cihaz gücünü, baz modelde kullanılan Snapdragon 710 yerine Snapdragon 765G ya da benzer performanstaki bir Mediatek işlemcisinden alabilir.