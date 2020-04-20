Motorola One Fusion ve Fusion+ hakkında sızıntılar ortaya çıktı

Motorola ile ilgili yeni sızıntılara göre, önümüzdeki 3 ay içinde Motorola One Fusion ve Fusion+ modellerini göreceğiz. Sızıntılara göre, bazı teknik özellikler de şimdiden ortaya çıkmış durumda.

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Motorola One Fusion ve Fusion+ modelleri ile ilgili neler biliyoruz

Ortaya çıkan ilk sızıntılara göre, Motorola One Fusion+ modeli Qualcomm’un Snapdragon 675 işlemcisi ile gelecek. Buna ek olarak Fusion+, 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB dahili depolama ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip olacak. Kamera ile ilgili sızıntılara gelir isek cihaz 12 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak fakat ek lensler ve sensörler ile ilgili henüz herhangi bir bilgi yok. 2 adet SIM kart girişine sahip olacak olan cihazın, açık mavi ve açık kahverengi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut olacak. Fakat cihazların tasarımına dair herhangi bir bilgi veya görsel henüz için mevcut değil.

2 model de Temmuz ayından önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’da satışa sunulacak. Cihazlar, muhtemelen Avrupa ve Latin Amerika’da da satışa sunulacak; fakat bu pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Ayrıca cihazların Android 10 işletim sistemi ile beraber gelmesi bekleniyor.

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