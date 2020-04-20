Akıllı Telefonlar
Motorola One Fusion ve Fusion+ hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Motorola ile ilgili yeni sızıntılara göre, önümüzdeki 3 ay içinde Motorola One Fusion ve Fusion+ modellerini göreceğiz. Sızıntılara göre, bazı teknik özellikler de şimdiden ortaya çıkmış durumda.
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Motorola One Fusion ve Fusion+ modelleri ile ilgili neler biliyoruz
Ortaya çıkan ilk sızıntılara göre, Motorola One Fusion+ modeli Qualcomm’un Snapdragon 675 işlemcisi ile gelecek. Buna ek olarak Fusion+, 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB dahili depolama ve 128 GB dahili depolama seçeneklerine de sahip olacak. Kamera ile ilgili sızıntılara gelir isek cihaz 12 MP çözünürlükte ana kameraya sahip olacak fakat ek lensler ve sensörler ile ilgili henüz herhangi bir bilgi yok. 2 adet SIM kart girişine sahip olacak olan cihazın, açık mavi ve açık kahverengi olmak üzere 2 farklı renk seçeneği mevcut olacak. Fakat cihazların tasarımına dair herhangi bir bilgi veya görsel henüz için mevcut değil.
2 model de Temmuz ayından önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’da satışa sunulacak. Cihazlar, muhtemelen Avrupa ve Latin Amerika’da da satışa sunulacak; fakat bu pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı ise henüz belli değil. Ayrıca cihazların Android 10 işletim sistemi ile beraber gelmesi bekleniyor.
Siz One Fusion ve Fusion Plus modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Oppo A12, tüm özellikleriyle birlikte tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılardan sonra Oppo, en yeni giriş seviye telefonu olan Oppo A12 modelini teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Cihazın tasarımsal ve teknik açıdan özellikleri giriş seviyesi bir telefona göre oldukça iyi gözüküyor. Temel özelliklerine bakacak olursak cihaz, su damlası çentikli ön kamera, Helio P35 yonga seti ve arka tarafta çift kamera kurulumu ile gelecek.
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Oppo A12, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo A12, HD+(720×1520) çözünürlüklü 6.22 inçlik LCD bir ekran ile geliyor olacak. Cihazın ön tarafında su damlası çentikli 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunacak. Ayrıca ekran 19:9 en boy oranına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Arka tarafa geldiğimizde ise ikili bir arka kamera dizilimi görüyoruz. 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Ayrıca arka tarafta birde LED flaş bulunuyor. Oppo A12‘nin parmak izi okuycusu ise kameraların altında ve ortada yer alıyor.
Oppo A12‘nin diğer teknik özelliklerine bakacak olursak, cihazda 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Depolama alanını microSD kart yuvası ile genişletebilmek mümkün. Telefonun microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.230 mAh bataryası bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 bulunuyor.
Oppo A12, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Fiyatlandırma olarak ise 4/64 GB‘lık sürümü 2.499.000 IDR’den(160$) satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Lite, resmi olarak tanıtıldı!
Geçtiğimiz ay Oppo Reno3 Youth‘un farklı bir takma ad ile çıkacağı sızdırılmıştı. Bugün ise o sızıntılar doğrulandı ve Oppo Find X2 Lite tanıtıldı. Telefon Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak. Ayrıca bu cihazın 5G bağlantısı da bulunacak. Find X2 Lite, ilk olarak Portekiz‘de piyasaya sürülecek.
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Oppo Find X2 Lite, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Find X2 Lite, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca 5G modem entegre Snapdragon 765G yonga seti ile gelecek. Ekran tarafında 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranı bulunuyor. Telefonun ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram aralığına sahip su damlası çentik tasarımlı olarak geliyor. Ayrıca cihazda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Oppo Find X2 Lite, arka tarafta dörtlü bir kamera kurulumu bulunduruyor. Cihaz, 48 MP çözünürlüğünde 1/2 inçlik bir ana kameraya sahip. 8 MP değerinde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüklü monokromatik renk sensörü ve 2 MP çözünürlüklü portre modunda kullanabileceğiniz bir derinlik algılayıcı sensör de kamera kurulumunda bulunuyor. Telefonun 4.025 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Bu batarya 30W‘a kadar VOOC 4.0 ile şarj edilebiliyor. Yazılım tarafında ise Find X2 Lite, Android 10 tabanlı ColorOS 7 ile birlikte geliyor.
Find X2 Lite, Ayışığı Siyahı ve İnci Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyatlandırma tarafında ise 499€ fiyat etiketi ile karşımıza çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Honor 10X Pro modelinin görseli ortaya çıktı!
Akıllı telefon sektöründe adını sıkça bahsettiren Honor, yeni modeli olan 10X Pro modelini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Basına sızan görsele göre yeni modelin tasarımı bir hayli dikkat çekiyor.
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Honor’un yakın zamanda çıkarmayı planladığı 10X Pro hakkında yeni bilgiler basına sızdı. Tasarım anlamında ekran tarafında selfie kamerası için sol üst köşede bir deliğe ve oldukça ince bir alt çerçeveye sahip. Honor 10X Pro’nun arka kısımda ise bizleri üç arka kamera ve bir LED flaş içeren ince bir dikdörtgen kamera kurulumu karşılamakta. Bu kamera kurulumun yanında dikey olarak konumlandırılmış yazıya bakacak olursak telefon 64 MP’lik bir çözünürlüğü kullanıcılarına sunması bekleniyor. Diğer iki kameranın da geniş açı ve derinlik algılayıcısı olduğu düşünülüyor.
Gücünü 5G desteği olan Kirin 820 yongasından alması beklenen Honor 10X Pro, ekran teknolojisi tarafında pazarın güçlü panel üreticilerinden biri olan BOE‘den faydalanacak. 20W SuperCharge desteği ile gelmesi beklenen telefonun pil kapasitesi hakkında net bir bilgiye henüz ulaşılmadı.
Söz konusu cihaz hakkında ekran kalitesi, RAM ve depolama kapasitesi gibi özelliklerinin yakın zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor. Şirket, Honor 9X serisi ile ilgili özellikle Çin pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Hal böyle olunca yeni akıllı telefonundan da baya ümitli olduklarını söylemek yanlış olmaz.
Honor 10X Pro modelinin fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 10X Pro için yakın zamanda resmi raporların ortaya çıkması bekleniyor.