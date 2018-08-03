Motorola Moto Z3 Force modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

Motorola bugün Chicago’da düzenlediği bir etkinlikle 5G destekli yeni Moto Z3 modelini resmi olarak duyurdu. Ancak yine bugün içerisinde şirketin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Z serisinin üçüncü ve kırılmaya dayanıklı “shatterproof” olarak bilinen Motorola Moto Z3 Force modelini satışa sunmayacağını açıkladı, en azından bu yıl.

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Resmi hesaptan yapılan açıklamada “Bu yıl başka Moto Z modeli duyurmayacağız” ifadesine yer verildi. (Bilindiği gibi geçtiğimiz Haziran ayında Moto Z3 Play modeli de satışa sunulmuştu.)

Motorola’nın dayanıklılığıyla ön plana çıkan Force modelini bu yıl tanıtmayacak olmasının ardında yatan birkaç neden var. Öncelikle, Z serisinin diğer modelleriyle kıyaslandığında Force modeli önceki nesillerde daha düşük satış rakamı yakaladı. Bir başka neden olarak da bir pazarlama tekniğinden bahsetmek yanlış olmaz: Neredeyse aynı isimlerle üç farklı modeli birlikte satışa sunmak kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bazı kullanıcılar Motorola’nın serilerini ve isimlendirme şemasını kafa karıştırıcı bulup markadan uzaklaşabiliyor.

Elbette piyasadaki farklı cihaz sayısında azalmaya gitmek bu iki sebep için de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ancak Motorola’nın yine de farklı bir isimle bu yıl ya da önümüzdeki yıl ShatterShield ekran koruma teknolojisine sahip bir Moto Z3 Force modeli duyurması da olası.