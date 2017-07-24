Motorola Moto Z2 Force, Tanıtılmasına 1 Gün Kala Görsel Sızdırdı

Motorola Moto Z2 Force, Tanıtılmasına 1 Gün Kala Görsel Sızdırdı

24 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar, Donanım, HABER, Mobil, Tasarım 0 yorumlar

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Lenovo’nun sıradaki telefonu Motorola Moto Z2 Force için yeni görüntüler.

Çinli Lenovo’nun Google’dan satın aldığı akıllı telefon üreticisi Motorola’nın 25 Temmuz’da tanıtması beklenen Moto Z2 Force, resimlere bakıldığında halefinden çok da farklı gözüküyoruz.

En azından tasarım olarak birbirine yakın olan Z2 Force’Un arka kısmında arka tarafında gümüş renkli bir çerçeve mevcut. Moto Mod eklentileri için 16-pin’li bağlantı yuvası ve çift kamerası da gözden kaçmıyor. Bunun yanında cihazda daha ince şase ve 2730 mAh’lık bir batarya mevcut.

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