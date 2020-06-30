Motorola Moto G 5G’nin tasarım detayları ortaya çıktı!

Motorola, Moto G serisine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firmanın yeni cihazı ile alakalı bazı tasarım detayları ve görseller ortaya çıktı.

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Moto G 5G tasarım detayları ortaya çıktı!

Motorola yeni akıllı telefonu Moto G 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni orta seviye telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanır iken, cihazın tasarım detayları sızdırıldı. Daha önceden yaptığı sızıntı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Motorola Moto G 5G akıllı telefonunun tasarım detaylarını Patreon hesabı üzerinden paylaştı. Mavi renk ile bizleri karşılayan cihaz, tasarım detayları bakımından günümüz telefonlarından geri kalır bir özelliğe sahip değil.

Delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacağı iddia edilen Moto G 5G‘nin iki adet ön kamerası bulunuyor. Arka tarafta dört adet kamera yer alırken, kamera dizilimi Huawei P40 Lite modelinden alışkın olduğumuz bir görüntüde. Ana kameranın 48 MP değerinde olacağı düşünülürken diğer kameraların özellikleri hakkında bilgi yer almamakta. Parmak izi okuyucusunu da yan panele güç tuşu ile birleştirerek alan firma arka tarafta kamera dışında bir yapıya yer vermemiş. Şu ana kadar bilinen veya tahmin edilen tek özelliğinin işlemci tarafında olması nedeniyle henüz detaylı bir paylaşım yapılamıyor. Cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak ve firmanın en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak gibi gözüküyor.