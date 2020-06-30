Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G 5G’nin tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola, Moto G serisine yeni bir cihaz eklemeye hazırlanıyor. Firmanın yeni cihazı ile alakalı bazı tasarım detayları ve görseller ortaya çıktı.
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Moto G 5G tasarım detayları ortaya çıktı!
Motorola yeni akıllı telefonu Moto G 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Firma yeni orta seviye telefonu ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanır iken, cihazın tasarım detayları sızdırıldı. Daha önceden yaptığı sızıntı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Motorola Moto G 5G akıllı telefonunun tasarım detaylarını Patreon hesabı üzerinden paylaştı. Mavi renk ile bizleri karşılayan cihaz, tasarım detayları bakımından günümüz telefonlarından geri kalır bir özelliğe sahip değil.
Delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacağı iddia edilen Moto G 5G‘nin iki adet ön kamerası bulunuyor. Arka tarafta dört adet kamera yer alırken, kamera dizilimi Huawei P40 Lite modelinden alışkın olduğumuz bir görüntüde. Ana kameranın 48 MP değerinde olacağı düşünülürken diğer kameraların özellikleri hakkında bilgi yer almamakta. Parmak izi okuyucusunu da yan panele güç tuşu ile birleştirerek alan firma arka tarafta kamera dışında bir yapıya yer vermemiş. Şu ana kadar bilinen veya tahmin edilen tek özelliğinin işlemci tarafında olması nedeniyle henüz detaylı bir paylaşım yapılamıyor. Cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak ve firmanın en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran altı ön kamera ile gelmeyecek!
Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler cihazın ekran ön altı kameraya sahip olmayacağı yönünde.
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Mate 40 için ekran altı ön kamera hayalleri suya düştü!
Huawei firmasının en önemli serilerinden biri olarak bilinen Mate ailesi yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma Mate 40 ile birlikte akıllı telefon dünyasında da yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan serinin donanımsal olarak en üst düzeyde yer alacağı düşünülüyor. Hal böyleyken cihaz hakkında da ilginç iddialar ortaya atılmıyor değil. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ekran altı ön kameraya sahip olacağı ve bu konuda akıllı telefon dünyasında bir ilkin gerçekleşeceği konuşulurken, ne yazık ki bu iddialar resmi olmayan başka kişiler tarafından yalanlandı.
Çinli Digital Chat Station isimli teknoloji yorumcusu, Huawei Mate 40 akıllı telefonunu gördüğünü ve herhangi bir ekran altı ön kamera teknolojisine rastlamadığını belirtti. Hal böyle olunca hayranların girdiği büyük beklenti de suya düşmüş oldu. Cihazın bir örneğini eline aldığını belirten ünlü yorumcu, tasarım detayları hakkında bilgi paylaşmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için yavaş yavaş sorun haline gelen ön kamera dizilimi bakalım ne zaman tam anlamıyla çözüme kavuşabilecek bekleyip göreceğiz. Öte yandan lansman tarihinin ertelenmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinin, 2020 sonlarında tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile gelebilir!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, fiyat/performans tarafındaki önemli akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Markanın üzerinde çalıştığı Redmi K40 ise MediaTek Dimensity 1000+ işlemci sayesinde performansın sınırlarını zorlamak için geliyor!
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Redmi K40, Dimensity 1000+ işlemci ile sınırları zorlayacak!
Weibo’da yayın yapan ve sızıntılarıyla ünlü DigitalChatStation adlı hesap, Redmi’nin yeni amiral gemisi telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Redmi K40 / Mi 10T serisine ait olduğu belirtilen cihazda dikkat çeken bazı detaylar bulunuyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip LCD ekran ile geleceği belirtilen telefonda muhtemelen pop-up ön kamera göreceğiz. Ayrıca 4.500 mAh kapasiteli batarya da 33W hızlı şarj desteği ile güçlendirilecek.
MediaTek’in yeni nesil Dimensity 1000+ 5G işlemcisinin güç vereceği belirtilen cihaz, bu sayede amiral gemisi cihazlarına çok yakın bir performans sergileyecek. 2.6 GHz’e kadar çalışan 8 çekirdekli işlemci, AnTuTu Benchmark uygulamasında 530.000 puanın üzerine çıkmayı başarıyor. Hatırlanacağı üzere AnTuTu, paylaştığı infografik tabloda bu işlemciyi Qualcomm Snapdragon 855+ ile Exynos 990 arasına konumlandırmıştı. Yani Redmi’nin yeni amiral gemisi cihazı fiyat/performans tarafında bir hayli güçlü olacak.
Paylaşılan özellikleri ile şimdiden ilgi toplamayı başaran telefonun Redmi K40 ve Xiaomi Mi 10T olup olmayacağı şuan için belirsiz. Ancak güvenilir kaynaklara göre cihazın sertifikasyon işlemleri kısa süre önce tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Bakalım Redmi ve MediaTek birlikteliğinin yeni modeli istenen başarıya ulaşabilecek mi?
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro ve Pro Max, 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek!
Bugün, Eylül ayında çıkacağı tahmin edilen iPhone 12 serisinin ekranı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar ekran tazeleme hızını içeriyor. Ice Universe tarafından paylaşılan tweette, iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı belirtildi. Yüksek tazeleme hızları cihazların daha akıcı çalışması ve pürüzsüz görüntü deneyimi açısından büyük önem taşıyor.
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iPhone 12 Pro ve Pro Max hakkındaki bu tweet hangi kaynağa dayanıyor?
Apple‘ın WWDC‘de tanıttığı iOS 14 sürümünde, yüksek tazeleme hızına sahip bir iPhone‘un ipuçları gösterildi. iOS 14, geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunuldu. Bunun ardından bazı geliştiriciler iPhone 11 Pro Max‘in ekran tazeleme hızı seçeneklerine sahip olduğunu bildirdi. Ayarlar –> Erişilebilirlik –> Dinamik Efektler seçeneklerini takip ederek ekran tazeleme hızını 60 Hz’e sabitleyebilirsiniz. Bu hareket, Apple‘ın iPhone 12 serisine yüksek ekran tazeleme hızı getirmeyi planladığını gösterebilir. Şu anki mevcut iPhone‘larda bu değer 60 Hz olarak belirlenmiş durumda.
Apple, bu sızıntılardan önce iPad Pro‘da ProMotion değişken yenileme hızı teknolojisini kullanmıştı. Şimdi ise bu ProMotion özelliğini yeni OLED ekranlı iPhone‘larda göreceğiz. Bu teknoloji ile gerektiği yerde yüksek tazeleme hızları kullanılacak ve pilden tasarruf yapılacak. Tabii ki bu özellik yine kullanıcılara bağlı olarak açılıp kapatılabilecek. 120 Hz ekranın Apple Pencil‘in gecikmesini de azaltacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle ileride iPhone‘larda Apple Pencil desteği görebiliriz.