Motorola uzun süredir hayatımızda duymadığımız ancak ilginç teknolojiler üreten markalardan birisi. Şirket Mobil Dünya Kongresinde sarılabilir formdaki akıllı telefonunu duyurmuştu. Geldiğimiz noktada bugün firma, Moto Edge 40 Pro ve daha uygun fiyatlı olan Moto Edge+ üzerinde çalışıyor. Her iki cihaz da bir süredir sertifika sitelerinde görülüyor.

Ünlü muhbir Mukul Sharma, Motorola Edge+ 2023 ve Edge 40 Pro’yu HDR10+ web sitesinde gördüğünü söyledi. Bu da cihazların HDR10+ desteğinin olacağının göstergesi.

Önceki raporlara göre, Moto Edge+ 2023, 2022’nin sonlarında Çin’de piyasaya sürülen, yeniden markalanmış bir Moto X40 olacak.

Hatırlamak gerekirse Moto X40, 6.7 inç büyüklükte bir ekrana sahip. HDR10+ destekli bu ekran 165 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte geliyor. Bu yonga setine eşlik eden üç farklı varyasyon bulunuyor:

128 GB dahili depolama + 8 GB RAM

256 GB dahili depolama + 12 GB RAM

512 GB dahili depolama + 12 GB RAM

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

Moto Edge 40’ın yeniden yapılandırılmış bir Moto X40 Pro olduğu söyleniyor. Moto X40 Pro ise 6.6 inç büyüklükte bir ekrana sahip. HDR10+ destekli bu ekran 165 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılmış.

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Akıllı telefon 125W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

Kamera özellikleri Moto X40 ile aynı. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.