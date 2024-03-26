Motorola, yeni Edge 50 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürme hazırlıklarında. Bununla birlikte, marka aynı zamanda daha düşük orta seviye bir cihaz olan Motorola Edge 50 Fusion üzerinde de çalışıyor. Bu yeni modelle ilgili detaylar, sızıntılar ve Geekbench gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerle gün yüzüne çıkıyor.

Android Headlines’ın paylaştığı bilgilere göre, Motorola’nın Edge 50 Fusion’ı 3 Nisan’da piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor ki bu, Edge 50 Pro’nun lansman tarihiyle aynı. Edge 50 Fusion, Ballad Blue, Peacock Pink ve Tidal Teal olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. Bu renk seçenekleri arasında dokulu bir arka yüzey sunanlar bulunurken, sadece Ballad Blue renginde vegan deri kaplama yer alacak.

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Cihazın tasarımıyla ilgili olarak, sızıntılar büyük kamera kesikleri ve kavisli bir arka yüzeyin varlığını gösteriyor. Kenarlar ve ekran da kavisli bir yapıya sahip. Kamera için ise üst orta kısımda bir delik bulunacağı belirtiliyor.

Raporlar, Motorola Edge 50 Fusion’ın Gorilla Glass 5 korumalı 6,7 inç pOLED ekrana ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemciye sahip olacağını aktarıyor. Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geleceği ifade ediliyor. Dahili bileşenler arasında ayrıca 5.000mAh pil ve 68W hızlı şarj desteği bulunacak.

Kamera özellikleri açısından, Motorola Edge 50 Fusion’ın OIS destekli 50 megapiksel birincil kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera ile geleceği bildiriliyor. Ayrıca, cihazın IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı belirtiliyor. Hindistan’da yaklaşık 300 ABD Doları veya 25.000 Rupi civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. 3 Nisan’a az bir süre kala, cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.