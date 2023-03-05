Motorola birkaç gündür -özellikle Mobil Dünya Kongresinden beri- oldukça gündemde. Marka tabiri caiz ise sarılabilir formdaki akıllı telefonunu tanıtmıştı. Oldukça ilgi çeken bu cihazdan sonra Motorola yeni bir akıllı telefonunu daha tanıtmaya hazırlanıyor. Bu akıllı telefon Moto G Power 2022’nin yeni nesli olan Moto G Power 2023 olacak. Akıllı telefonun render görüntüleri ve bazı teknik özellikleri şimdiden sızdırıldı.

Sızıntılara göre akıllı telefon 6.5 inç büyüklükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın çözünürlüğü ve ekran yenileme hızı gibi detaylar henüz bilinmiyor. Ekrana bakacak olduğumuzda bizleri delikli bir ekran tasarımı karşılıyor. Günümüzde oldukça yaygın olan bu tasarımdan Motorola da yararlanmış. Ekrana biraz daha bakıldığı zaman çene kısmında oldukça kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Yanlardaki ve üstteki çerçeveler ise ne çok kalın ne çok ince ortalama bir kalınlığa sahip.

Arka tarafa baktığımızda ise bizleri sol üst köşeye konumlandırılmış bir kamera adası karşılıyor. Bu kamera adasında iki adet lens bulunuyor. Bu lenslerin yanında ise bir adet LED flaş konumlandırılmış. Arka kapağın ortasında bulunan Motorola logosu da gözlerden kaçmıyor.

Görsellere dikkatli bakıldığında alt çerçevede USB Type – C tipi bir şarj girişi bizleri karşılıyor. Bazı markaların aksine Motorola, bu şarj girişinin yanında 3.5 mm jak girişi konumlandırmış. Sağ çerçevede ise güç tuşu ve ses açma kısma tuşları bulunuyor.

Şimdilik Motorola’nın yeni akıllı telefonu Moto G Power 2023 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.