Motorola 22 Nisan’da amiral gemisi telefonunu tanıtacak!

Samsung, Galaxy S21 serisi için ekran altı bir selfie kamerası planladığını söylemişti. Şimdi ise şirketin yeni ön kamera planları ortaya çıktı. Söylentilere göre, şirket daha çok gelişmiş görüntü kalitesine odaklanan bir yaklaşım planlıyor. Daha büyük sensörler ve daha iyi optik görüntü sabitleme (OIS) bu planlardan bazıları olacak gibi görünüyor.

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Samsung Galaxy S21 hangi kamera geliştirmeleri ile gelecek?

Söylentilere göre iki farklı seçenek bulunuyor. Birincisi, OIS destekli büyük bir 1/2 inçlik sensör. Bu, Galaxy S20 ve S20+’tan(1/3.2 inç) çok daha büyük bir sensör anlamına geliyor. Hatta S20 Ultra‘da bulunan 1/2,65 inçlik sensör bile daha küçük boyutlarda. Diğer seçeneğe gelecek olursak, yine OIS desteği içerecek fakat daha küçük boyutlarda olan 1/2,55 inçlik bir sensör düşünülüyor. Tabii ki daha küçük desek bile Galaxy S10 ve iPhone 11 Pro Max‘te arka tarafta bulunan sensörlerin boyutlarının da 1/2,55 inç olduğunu unutmamak gerek.

Her iki seçenekte de düşük ışıklı fotoğrafçılık anlamında çok büyük gelişmeler olacağı kesin. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık yakalarken OIS desteği ile birlikte daha uzun deklanşör sürelerine imkan tanıyabilecek. Eğer bu kamera sistemi ekran altı kamera ile birleşirse ortaya kaba bir görüntüde çıkmayacaktır. Bu kamera sensörlerinin, Samsung‘un Galaxy A serisine de eklenebilir olacağı tahmin ediliyor.

Geçmişte HTC 10 gibi amiral gemileri ve Sony Xperia XA Ultra gibi telefonlarda optik görüntü sabitleyiciye sahip ön kamera bulunuyordu. Şimdi ise çok az cihazda bunu görebiliyoruz. Bu teknolojinin tekrardan günümüzde görülmeye başlanması ise sevindirici bir haber.