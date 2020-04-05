Lenovo ve Motorola garanti sürelerini uzattı!

Lenovo ve Motorola, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle müşterilerini desteklemek amacıyla garanti sürelerini uzattı. Firmalar, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar global çapta tüm ürünlerinde garanti sürelerinin uzatıldığını duyurdular.

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Lenovo ve Motorola hangi tarihler arasında süresi dolan garanti sürelerini uzattı?

Şirketin bahsettiği bu uzatma, garantileri 15 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 arasında garanti süresi dolan ürünler için geçerli olacak. Şirketlerin bu tür garanti sürelerini uzatma ve uluslararası sağlık kuruluşlarına destek vermeleri, kullanıcıların firmalara olan güveni açısından oldukça önemli.

Lenovo ve Motorola, ürünlerine ilişkin garanti sürelerini uzatan tek akıllı telefon markası değil. Realme, OnePlus, Vivo ve Samsung‘ta geçtiğimiz günlerde ürünleri için 31 Mayıs 2020’ye kadar garanti sürelerinde uzatma yapacaklarını açıklamışlardı.

Garanti sürelerinin haricinde Vivo, OnePlus ve Xiaomi, COVID-19‘un yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altına alabilmek için önemli yardımlarda bulundular. Bu yardımların başında, bizler için gece gündüz demeden çalışan doktorlara ve sağlık çalışanlarına maske ve kişisel koruyucu ekipman bağışı gibi destekler bulunuyor. Ayrıca bu bahsettiğimiz markaların birçoğu COVID-19 ile savaşmak için Hindistan‘daki yardım fonlarına büyük miktarlarda bağışta bulundular. Büyük firmaların ve markaların yaptıkları bu tarz yardımlar ve kullanıcıya verdikleri çeşitli destekler, bu salgının durdurulması ve atlatılmasında büyük ölçüde önem taşıyor.