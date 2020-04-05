Akıllı Telefonlar
Lenovo ve Motorola garanti sürelerini uzattı!
Lenovo ve Motorola, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle müşterilerini desteklemek amacıyla garanti sürelerini uzattı. Firmalar, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar global çapta tüm ürünlerinde garanti sürelerinin uzatıldığını duyurdular.
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Lenovo ve Motorola hangi tarihler arasında süresi dolan garanti sürelerini uzattı?
Şirketin bahsettiği bu uzatma, garantileri 15 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 arasında garanti süresi dolan ürünler için geçerli olacak. Şirketlerin bu tür garanti sürelerini uzatma ve uluslararası sağlık kuruluşlarına destek vermeleri, kullanıcıların firmalara olan güveni açısından oldukça önemli.
Lenovo ve Motorola, ürünlerine ilişkin garanti sürelerini uzatan tek akıllı telefon markası değil. Realme, OnePlus, Vivo ve Samsung‘ta geçtiğimiz günlerde ürünleri için 31 Mayıs 2020’ye kadar garanti sürelerinde uzatma yapacaklarını açıklamışlardı.
Garanti sürelerinin haricinde Vivo, OnePlus ve Xiaomi, COVID-19‘un yayılmasını önlemek ve salgını kontrol altına alabilmek için önemli yardımlarda bulundular. Bu yardımların başında, bizler için gece gündüz demeden çalışan doktorlara ve sağlık çalışanlarına maske ve kişisel koruyucu ekipman bağışı gibi destekler bulunuyor. Ayrıca bu bahsettiğimiz markaların birçoğu COVID-19 ile savaşmak için Hindistan‘daki yardım fonlarına büyük miktarlarda bağışta bulundular. Büyük firmaların ve markaların yaptıkları bu tarz yardımlar ve kullanıcıya verdikleri çeşitli destekler, bu salgının durdurulması ve atlatılmasında büyük ölçüde önem taşıyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T ve 7T Pro, Mart ayı güncellemesini alıyor!
Bu haftanın başlarında OnePlus, OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro için Hindistan‘da OxygenOS 10.3.2 ve diğer küresel pazarlarda 10.0.5‘i yayınlamıştı. Şimdi ise OnePlus 7T ve 7T Pro için bir güncelleme yayınlanacak.
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OnePlus 7T ve 7T Pro için güncelleme notları neler?
OnePlus, OnePlus 7T ve 7T Pro için küresel birimlerde sırasıyla 10.0.9 ve 10.0.8 sürümlerine, Hindistan‘da ise 10.3.2 sürümüne yükseltilecek. Yeni sürümler, Mart 2020 Android güvenlik güncellemesini, her iki telefon için de optimize edilmiş RAM yönetimini ve cihazların slow-motion video çekimleri için daha gelişmiş bir kararlılık sağlamasını içeriyor. Ancak, iki hafta önce açık beta sürümüyle kullanıma sunulan “Anında Çeviri” özelliği bu son güncellemeye dahil değil.
OnePlus 7 ve 7 Pro‘nun yeni güncelleme ile gelen yeniliklerini ve değişen özelliklerini aşağıdaki güncelleme notlarında bulabilirsiniz.
Sistem
- Cihazların RAM yönetimi optimize edildi
- Daha gelişmiş sistem kararlılığı ve bilinen sorunların fixlenmesi
- Android güvenlik güncellemesi sürümü Mart 2020‘ye güncellendi
Galeri
- Ağır çekimde video kaydederken daha gelişmiş bir kararlılık
- Galeri‘deki ekran görüntülerinin rastgele kaybolması hatası düzeltildi
- Artık videolar gecikme olmadan oynatılacak.
OnePlus yine kullanıcıların yakındığı hataları düzeltebilmiş gibi gözüküyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu yeni güncellemeler, şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya rastgele dağıtılacak. Eğer büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içerisinde daha geniş bir kitlenin kullanımına sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon fiyatlarının ucuzlaması bekleniyor!
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada elektronik ürünlere olan talep, dramatik bir düşüş trendine girdi. Analistlerin tahminine göre, 4G desteğine sahip olan akıllı telefon modelleri önümüzdeki aylarda önemli ölçüde ucuzlayacak!
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Akıllı telefon piyasasındaki daralma, fiyatlarda indirimi getirebilir!
Bir süredir dünya genelindeki mağazalarını kapatan Apple, geçtiğimiz günlerde Çin’deki Apple Store mağazalarını yeniden açtı. Açılış kapsamında iPhone 11 serisinde 250 dolara varan indirim gerçekleştiren markanın bu hamlesi, çeşitli soruları da beraberinde getirdi. Analist Pan Jiutang’a göre, önemli bir düşüş yaşayan akıllı telefon pazarında Apple’ın hamlesi kan kaybını durdurmaya yönelik görünüyor. Ayrıca önümüzdeki aylarda duyurulacak olan iPhone 12 serisi öncesinde markanın elinde bol miktarda iPhone 11 stoku olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Android işletim sistemi kullanan diğer telefon üreticileri de yakın zamanda benzer bir çaba içerisine girebilir. Jiutang, pazarda yaşanan durgunluğun üreticilere önemli bir maddi zarar verdiğini belirterek bunu durdurmanın tek yolunun fiyat indirimi olduğunu ifade ediyor.
Akıllı telefon fiyatlarının düşmesine sebep bir diğer olay ise 5G uyumlu modellerin sayısının hızla artması olarak gösteriliyor. Günümüzde artık orta seviye cihazlara kadar inen 5G teknolojisi, kısa süre içerisinde pazardan önemli bir pay kapmayı başardı. Buna karşın 4G uyumlu telefonlar ise satış rakamları bazında etkisini yavaş yavaş yitiriyor. Yapılacak olan olası bir fiyat indirimi, üreticilerin ellerinde bulundurdukları 4G destekli cihazların stoklarının eritilmesine yardımcı olabilir. Son olarak telefon piyasasının yılın ilk çeyreğinde %20 küçülmesinin beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Infinix Note 7 ve Note 7 Lite duyuruldu!
Infinix firmasının yeni cihazları Note 7 ve Note 7 Lite tanıtıldı. Firmanın internet sitesinde listelenen cihazların teknik özellikleri ve tasarımları da belli oldu.
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Tenik özellikler ve tasarım detayları ortaya çıktı.
Hong Kong merkezli Infinix Mobility firması, yeni çıkaracağı Infınix Note 7 ve Note 7 Lite cihazlarını duyurdu. Fiyat performans odaklı telefonlar üreten firmanın Infinix Note serisine getirdiği yeni iki cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları da belli oldu. Infinix Note 7, gücünü MediaTek The Helio G70 işlemcisi üzerinden alıyor. Yaklaşık 6.95 inç gibi yüksek bir ekran boyutuna sahip telefon, her hangi bir çentiğe yer vermezken, günümüz telefonlarında görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile kullanıcıları karşılıyor. IPS panel kullanılan ekran kalite olarak HD+ çözünürlüğüne ayarlanmış. Ayrıca 6 GB RAM ile gelen cihaz 128 GB‘lık hafızaya sahip. Arka tarafta Huawei Mate 30 serisinde gördüğümüz yuvarlak kamera kurulumunu bu cihaz üzerinde görmek mümkün. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 2MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü ve düşük ışık kamerası olarak belirlenmiş. Ön kamera ise 18 MP olarak karşımıza çıkıyor.
Note 7 Lite ise, serinin daha düşük seviye telefonu olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek The Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile bizleri karşılıyor. Daha küçük bir ekranla gelen Note 7 Lite, 6.6 inç IPS ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü de Note 7 ile tamamen aynı. Ön tarafta Note 7 gibi delikli ekrana ver yerilen Note 7 Lite, 8 MP‘lik bir ön kameraya sahip. Arka kamera kurulumu, Redmi Note 9 Pro‘ya benzeyen cihazın kameraları nitelik olarak Note 7 ile birebir aynı değerlerde.
Android 10 ile gelecek cihazların 5000 mAh değerinde bataryaları olacak. Infinix, bu batarya sayesinde telefonun tam dört gün kapanmadan çalışabileceği yönünde bir iddiada da bulunuyor. Ülkemizde resmi distribütör aracılığıyla satışı gerçekleşen cihazların buraya gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Hali hazırda kendi internet sitesinde de telefonlara ait fiyat bilgisi vermeyen Infinix‘in, mart sonunda normalde cihazları çıkarması gerekiyordu. Ancak Corona virüsü sebebiyle yaşanan ertelemenin ardından kesin bir çıkış tarihi hala yer almamakta. Tahminler cihazın nisan ayı içerisinde çıkacağı yönünde.