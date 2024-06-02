Otomobiller günlük hayatımızın bir parçası. Bu bağlamda gerektiği zaman bakımlarını aksatmadan yaptırmamız gerekiyor. Bu bakımlardan birisi de yağ bakımı. Peki size motor yağını azaltarak motor gücünü artırabileceğinizi söyleseydim ne derdiniz? Gelin inceleyelim.

Motor yağını azaltmak motor gücünü artırır mı?

The Motor Oil Geek YouTube kanalından Lake Speed ​​Jr., karterdeki yağ miktarına göre motorun performansının değişip değişmeyeceğini ölçtü. Şaşırtıcı bir şekilde motor yağının daha az olması otomobilin performansını artırıyor.

Speed ​​Jr., motora daha fazla yağ eklendikçe güç ve yağ basıncının nasıl bir kontrast oluşturduğunu öğrenmek için EFI Üniversitesi’nden Ben Strader ile birlikte çalıştı. Çalışmalar V8 motorlu bir Chevy LS ile yapıldı. İlk olarak otomobile 5 litre motor yağı koyuldu. Test esnasında ise otomobil 649 HP güç üretebildi. Ancak yağ basıncı tehlikeli bir şekilde düştü.

Testin devamında ise otomobile 2 litre daha yağ eklendi. Bu işlemden sonra motor gücü 630 HP’ye düştü. Bu düşüş çok yüksek değil. Ancak otomobile iki litre daha yağ eklenip toplam yağ 9 litreye çıkarıldığında otomobilin gücü 589 HP’ye düştü. Yani otomobil 60 beygir güç kaybetti. Ancak en son aşamada yağ basıncı mükemmeldi.

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Buradan çıkarılacak temel sonuç şu: otomobilin yağ seviyesini azaltmak kısa vadede daha fazla güç sağlayabilir. Ancak bu durum uzun vadede motora fazlasıyla zarar verecektir. Bundan mütevellit siz siz olun otomobiliniz yağını eksik etmeyin.