Alman otomotiv devi BMW, M serisi ile spor otomobil kategorisinde favorilerden birisi. Bu bağlamda marka M çatısı altında birçok spor otomobil üretti. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, BMW M4 GT3 EVO isimli otomobilini tanıttı. Detaylara bakalım.

BMW M4 GT3 EVO neler sunuyor?

Otomobil oldukça agresif bir tasarıma sahip. Ön tarafta BMW M4 CS’den alınmış sarı gündüz farları bulunuyor. Bu farlar otomobilin tasarımını daha da agresif hale getirir nitelikte. Otomobil 197.6 inç büyüklüğü ile 7 serisi E65 ile hemen hemen aynı büyüklükte. Genişlik tarafında ise M4 GT3 EVO, 80.3 inç genişliğinde. Bu bağlamda otomobil Bugatti Chiron ile aynı genişlikte.

Motor tarafında ise M4 GT3 EVO 590 HP güç üretebilen 3 litrelik bir motota sahip. Bu motorda iki adet turbo da bulunuyor. Sıralı 6 silindirli P58 motora sahip olan BMW M4 GT3 EVO, birçok süper spor otomobili bozacak seviyede.

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Fiyat tarafında ise BMW M4 GT3 EVO, 578.000 euroluk bir fiyat etiketine sahip. Bu da 625.000 dolara tekabül ediyor.