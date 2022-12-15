Motorola, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan moto X40’ı duyurdu. SGS çift göz koruma sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucusuna ve 6,67 inç FHD + 165Hz 10 bit OLED ekrana sahip. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelen telefon 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip.

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Telefonda 50MP ana kamera, makro seçenekli 50MP ultra geniş açılı kamera, 12MP 2X portre telefoto lens ve 60MP ön kamera bulunuyor. Toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahiptir.

Telefon ayrıca, Corning Gorilla Glass Victus korumalı mat bir cam arka yüze sahiptir. 7 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edebilen 125W kablolu hızlı şarj desteğine, 4600mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca 15W kablosuz şarj ve 15W ters şarj desteği de mevcut.

Moto X40 özellikleri

6,67 inç (2400×1080 piksel) FHD+ 10-bit OLED ekran, 165Hz yenileme hızı, DC karartma, Corning Gorilla Glass Victus koruma

Adreno yeni nesil GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

128GB / 256GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 8GB LPDDR5 RAM, 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama alanına sahip 12GB LPDDR5 RAM

MYUI 5.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

1/1,55″ sensörlü 50MP ana kamera, OIS 50MP 117° ultra geniş otomatik odaklı kamera, 2,5cm makro seçeneği, IMX663 sensörlü 12MP 2X portre telefoto kamera

60MP ön kamera

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Suya ve toza dayanıklı (IP68)

Boyutlar: 161,3×73,9×8,5mm; Ağırlık: 1979g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

4600mAh pil, 125W TurboPower hızlı şarj, 15W kablosuz şarj, 15W ters şarj

Fiyat

moto X40, 8GB + 128GB için 3399 yuan (487 Dolar ), 8GB + 256GB için 3699 yuan (530 Dolar), 12GB + 256GB için 3999 yuan (573 Dolar) ve en üst seviye 12GB + 512GB modeli 4299 yuan (617 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.