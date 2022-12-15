OPPO, şirketin en yeni bütçe 5G akıllı telefonu ve bir ay önce piyasaya sürülen A58’in yükseltilmiş bir versiyonu olan A58x’i tanıttı. 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ ekrana sahip olan cihaz, 8GB’a kadar RAM ve 5GB’a kadar sanal RAM ile MediaTek Dimensity 700 işlemci ile beraber geliyor.

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Telefon, 2MP portre sensörü ile birlikte 13MP arka kameraya ve çentik içinde 8MP ön kameraya sahip. Yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucucsu ve USB Type-C üzerinden 33W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil kapasitesine sahip.

OPPO A58x özellikleri

6,5 inç (1612 × 720 piksel) HD+ LCD ekran, 90 Hz Yenileme hızı, %96 NTSC/%100 DCI-P3 renk gamı

Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 700 7nm işlemci (Çift 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU)

128GB UFS 2.2 depolama alanına sahip 6GB / 8GB LPDDR4X RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 12.1 ile Android 12

Çift SIM

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP portre kamerası, LED Flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Yana monte parmak izi tarayıcı

Boyutlar: 163,8×75,1×7,99mm; Ağırlık: 186g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

33W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil

Fiyat

Siyah, mor ve mavi renklerinde gelen OPPO A58x, 6GB + 256GB versiyonu için 1200 yuan (172 ABD Doları ) olarak fiyatlandırılmıştır.