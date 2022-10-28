Çok beklenen Moto X40 akıllı telefonun lansman tarihi, bir şirket yöneticisinin yakın zamanda cihazın piyasaya sürüleceğine dair ipucu vermesi nedeniyle çok yakında olabilir. Moto Edge 30, Edge 30 Fusion, Edge 30 Pro ve Edge 30 Ultra kısa süre önce piyasada resmiyet kazandı. İşte bu Edge serisinin Çin gibi bazı pazarlarda X serisi olarak biliniyor. Özellikle Edge serisi telefonlar Çin’de Motorola’nın Moto X serisi altında yer alıyor. Bu doğrultuda, bir sonraki X serisi telefon Moto X40 takma adını taşıyacak. Lenovo Mobil İş Grubu Genel Müdürü Chen Jin, bir Weibo gönderisi aracılığıyla Moto X40’ın yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Moto X40 Yakında Raflarda Olabilir



Chen Jin geçtiğimiz günlerde kullanıcılara Moto X40’tan ne beklediklerini sormuşdu. Ancak üst düzey yönetici, Moto X40 lansman tarihi hakkında ayrıntı vermemişti. Motorola muhtemelen telefonu Moto Edge 40 Pro olarak küresel pazara sunacak. DCS’ye göre, Moto X40 akıllı telefonun Çin lansmanı önümüzdeki ay Snapdragon 8 Gen 2’nin piyasaya çıkışıyla aynı zamana denk gelecek. Yöneticinin son açıklamaları ise bu iddiaları doğrular nitelikte.

Moto X40 Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Telefonun sahip olacağı Qualcomm’un amiral gemisi 3.36GHz’lik hızıyla 4nm sürecini kullanması muhtemel. Daha önceki raporlar Moto X40’ın arkada 50MP ana sensör dahil olmak üzere üç kamera barındıracağını iddia ediyor. Kalan iki kamera 50MP ultra geniş ve 2MP derinlik sensörü olacak. Son raporlar böyle iken yeni canavar, XT2301-5 model numarası ile 3C sertifikasını da aldı. Sertifikaya göre Telefon, Edge 30 Ultra’nın aksine 125W hızlı şarj yerine 68W hızlı şarjı destekleyecek. Bununla birlikte, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili en ucuz telefon olacak. Yeni canavar önümüzdeki yılın başlarında küresel pazarda piyasaya sürülebilir. İlk olarak Çin’de tanıyacağımız cihazın fiyatı hakkında net bir bilgi yok. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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