Qualcomm nihayet şimdiye kadarki en güçlü mobil yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2’yi duyurdu. Yonga setinin birçok eski kıyaslamayı kırması ve bir mobil işlemci için yeni bir başarı belirlemesi bekleniyor. Resmi açıklamanın ardından OnePlus gibi birçok marka, yakında akıllı telefonlarını yeni duyurulan yonga setiyle piyasaya süreceklerini doğruladı. Motorola da bunlardan biri. Moto X40 yakında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci setiyle güçlendirilecek ilk amiral gemilerinden biri olarak raflarda yerini bulacak. Gelin hep beraber yeni telefonun ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Moto X40 Cihazının İşlemci Puanları Belli Oldu

Moto X40 Cihazının İşlemci Puanları Belli Oldu

Bugün, Lenovo Mobil Bölüm Grup Genel Müdürü Chen Jin, yaklaşmakta olan Moto X40 akıllı telefonun AnTuTu benchmark puanlarını paylaştı. Skorlar bize hem cihazdan hem de yonga setinden bekleyebileceğimiz performanslara ışık tuttu. Görünen o ki Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek Dimensity 9200 işlemci ile rekabet edecek. Her iki yonga setinin AnTuTu benchmark puanlarını karşılaştırdığımızda, ilki testte 1312901 puan almayı başarırken, ikincisi 1266101 puan almayı başarıyor.

Test, AnTuTu Benchmark’ın en son sürümü olan V.9.5.2 üzerinde gerçekleştirildiğini söyleyelim. Sonuçlar Snapdragon’un MediaTek’ten az farkla olsa bile iyi performans gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan, yonga setinin performansına ilişkin tek faktör AnTuTu testleri değil. Yazılım optimizasyonu bu konuda büyük önem arz ettiği için, aynı işlemciyi kullanırken bile farklı cihazlarda farklı skorlar görülebiliyor. Ne olursa olsun, iki yonga setinin puanlarında büyük farklılıklar yok. Cihazlar piyasaya çıktıktan sonra kapsamlı bir inceleme ile sonuçlar daha da belirginleşecektir. Her iki setinde takdire şayan bir performans göstereceğini ve biz teknoloji severleri hayal kırıklığına uğratmayacağını umuyoruz. Bu kez MediaTek ve Snapdragon arasındaki savaş daha kızgın geçecek gibi duruyor. Bakalım hangi yonga seti diğerini tahtından indirebilecek, göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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