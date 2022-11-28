Motorola, cep telefonu sektöründe bilinen büyük isimlerden. Aslında şirket, pazardaki en eski markalardan biri. Ancak, firma birkaç yıl önce mevcut trendlerin takibini kaybettikten sonra düşüşe geçti. Şimdi ise şirket geçmişteki ihtişamını geri kazanmak için mücadele ediyor. Bu mücadele Motorola’nın hala cep telefonu pazarında çok fazla yer kaplamasını sağlıyor. Şirket en son amiral gemisi Moto X40 cihazını gelecek ay tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Kullandığı işlemciden anlayacağımız üzere dev firma yeni bir amiral gemisini bizlerle tanıştırmaya hazırlanıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Moto X40, Su Geçirmezliğinde İddialı Olacak

28 Kasım tarihinde Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin IP68 su ve toz geçirmezliği destekleyeceğini doğrulayan bir teaser yayınladı. Olayın hemen ardından, Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu iş departmanının genel müdürü Chen Jin, Motorola Moto X40’ın da IP68 toz ve suya dayanıklılığı destekleyeceğini açıkladı. Ayrıca yaptığı açıklama da Moto X40’ın Aralık ayında geleceğini de doğruladı. Deneyimli yönetici yeni telefon hakkında:

Moto X40 bu kez IP68 su geçirmezlik özelliğini destekliyor. Biz buna cep telefonunda SUV demek istiyoruz. Aralık, heyecana hazır olun!

cümlelerine yer verdi.

Moto X40 Cihazının İşlemci Puanları Belli Oldu

Bugün, Lenovo Mobil Bölüm Grup Genel Müdürü Chen Jin, yaklaşmakta olan Moto X40 akıllı telefonun AnTuTu benchmark puanlarını paylaştı. Skorlar bize hem cihazdan hem de yonga setinden bekleyebileceğimiz performanslara ışık tuttu. Görünen o ki Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek Dimensity 9200 işlemci ile rekabet edecek. Her iki yonga setinin AnTuTu benchmark puanlarını karşılaştırdığımızda, ilki testte 1312901 puan almayı başarırken, ikincisi 1266101 puan almayı başarıyor.

Test, AnTuTu Benchmark’ın en son sürümü olan V.9.5.2 üzerinde gerçekleştirildiğini söyleyelim. Sonuçlar Snapdragon’un MediaTek’ten az farkla olsa bile iyi performans gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Öte yandan, yonga setinin performansına ilişkin tek faktör AnTuTu testleri değil. Yazılım optimizasyonu bu konuda büyük önem arz ettiği için, aynı işlemciyi kullanırken bile farklı cihazlarda farklı skorlar görülebiliyor. Ne olursa olsun, iki yonga setinin puanlarında büyük farklılıklar yok. Cihazlar piyasaya çıktıktan sonra kapsamlı bir inceleme ile sonuçlar daha da belirginleşecektir. Her iki setinde takdire şayan bir performans göstereceğini ve biz teknoloji severleri hayal kırıklığına uğratmayacağını umuyoruz. Bu kez MediaTek ve Snapdragon arasındaki savaş daha kızgın geçecek gibi duruyor. Bakalım hangi yonga seti diğerini tahtından indirebilecek, göreceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Giriş Seviyesi Yeni Motorola Cihaz 3C ve TENAA Sertifikası Aldı!