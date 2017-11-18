Moto Mod Ailesine Yeni Üye: Polaroid Insta-Share Printer

Motorola, akıllı telefon dünyasında yeni bir kategoriye öncülük eden Moto Mod ailesinin son üyesi Polaroid Insta-Share Printer’ı tanıttı.

Motorola, Moto Z ve Moto Z2 ailesi için geliştirdiği Moto Mod’lara bir yenisini ekledi. Polaroid Insta-Share Printer adını alan cihaz, akıllı telefonunuzu bir fotoğraf yazıcısına dönüştürerek anında çıktı almanızı sağlıyor.

Polaroid Insta-Share Printer Mod’u kullanmak oldukça basit gözüküyor. Moto Z ve Z2 serisi akıllı telefonunuzun arkasına modu kolayca takıp, fotoğraf çekimine başlayın ve ardından bu fotoğrafları doğrudan telefonunuzdan basın.

Polaroid Insta-Share Printer ile sadece kamera ile çektiğiniz fotoğraflar değil, daha önce çekilmiş ve Facebook, Instagram ve Google Fotoğraflar’da paylaşılmış olan fotoğraflarınızı anında yazdırabilmeniz de mümkün. Kağıdında yapışkan bir kısım da barındıran bu Moto Mod’da çıkardığınız fotoğrafı dilediğiniz yere yapıştırabilmenize de olanak tanınmış.