Moto G9 Plus tanıtıldı!

Realme 7 serisi geçtiğimiz perşembe günü tanıtıldı. Realme‘nin yeni serisi, Realme 6 serisine göre önemli yenilikler bulunduruyor. Cihazlarda 65W değerinde hızlı şarj ve dörtlü arka kamera kurulumu mevcut. Realme 7, MediaTek Helio G95 yonga seti kullanan ilk telefon olarak kullanıcılara sunuldu. Birkaç gün önce ise serinin Pro modeli güvenlik güncellemesi almıştı. Şimdi de taban modele önemli bir kamera güncellemesi geldi.

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Realme 7’nin yeni güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?

Realme 7, bugün hem güvenlik hem de kamera özellikleriyle ilgili önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme, Realme 7’nin Android güvenlik versiyonunu Ağustos 2020’ye yükseltiyor. Ayrıca serinin Pro modelinde bulunan 64 MP profesyonel mod, bu güncelleme ile taban modele de gelmiş olacak. Güncellemenin yama notlarında, cihazın yazılım optimizasyonunun iyileştiği belirtiliyor. Bu da kullanıcılara daha stabil ve iyi bir deneyim sunulması anlamına geliyor. Optimizasyonların yanı sıra cihazın güvenliği ve performansı da artış gösterecek.

Yeni güncelleme, cihazda bilinen pek çok ufak hatayı da ortadan kaldırıyor. Bazen gerçekleşen dokunmatiği algılamama sorunu da güncelleme ile gideriliyor. Bunlar haricinde yeni sürümde Alexa desteği de cihazlara ekleniyor. Realme tarafından verilen bu güncelleme bir Beta sürüm olmadığı için kullanıcıların bu sürüme geçmeleri tavsiye ediliyor. Her zaman olduğu gibi yeni güncellemenin tüm cihazlara gelmesi biraz vakit alabilir.