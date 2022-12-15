Motorola X40’ın yanı sıra ekonomik bir 5G telefonu olan moto g53’ü de duyurdu. Telefon 6,5 inç HD + 120Hz ekrana sahip, bilinmeyen Snapdragon işlemci ve 3GB’a kadar sanal RAM ile 8GB’a kadar RAM’e sahip.

2MP makro kamera, 8MP ön kamera ile birlikte 50MP arka kameraya sahip ve 18W şarj desteği ile 5000mAh pil kapasitesine sahip.

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moto g53 5G özelli̇kleri̇

6,5 inç (720 x 1600 Piksel) HD+ 20:9 en boy oranlı LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, PWM Karartma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon Mobil Platform

4GB / 8GB LPDDR4X RAM, 128GB depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MyUI 5.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP 4cm makro kamera

8MP ön kamera

3,5 mm ses girişi

Boyutlar: 162,7 x 74,66x 8,19mm; Ağırlık: 183g

Sıçramaya dayanıklı (IP52)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, NFC

18W hızlı şarj ile 5000mAh pil

Fiyat

Siyah ve Beyazırenkleriyle gelen moto g53 5G, 4GB + 128GB modeli için 899 yuan (129 Dolar ) ve 8GB + 128GB modeli için 1099 yuan (157 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.