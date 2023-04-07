Motorola, ABD pazarında yeni bir G serisi akıllı telefon piyasaya sürdü. Moto G Power 5G olarak adlandırılan bu akıllı telefon, geçen yılki Moto G Power 2022’nin halefi olarak geliyor. Telefon, selefine göre önemli yükseltmeler içeriyor. İşte tüm detaylar.

Moto G Power 5G, 6,5 inçlik merkeze hizalanmış delikli LCD ekrana sahip. FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi özelliğine sahip. Arka panelde küçük bir dikdörtgen kamera modülü bulunuyor.

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Görüntüleme cephesinde, Moto G Power 5G üçlü arka kameraya sahiptir. Kurulum, 2MP derinlik ve 2MP makro lenslerle eşleştirilmiş 50MP ana sensörden oluşuyor. Öne bakan 16MP‘lik bir selfie kamerasına sahip.

G Power 5G, 6nm mimarisine dayanan bir MediaTek Dimensity 930 işlemci ile beraber geliyor. MicroSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebilen 6GB RAM ve 256GB yerleşik depolama alanına sahiptir. Cihaz gücünü 10W şarj desteğine sahip 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Yazılım açısından G Power 5G, kutudan çıktığı haliyle Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Moto G Power 5G’deki bağlantı seçenekleri arasında 5G, çift 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.