Geçen ay Motorola, Çin pazarında Moto X40 isimli yeni cihazını tanıtmıştı. Akıllı telefonun Motorola Edge 40 Pro ismiyle yeniden markalanarak global pazara gelmesi bekleniyor.

Appuals tarafından gelen yeni bir rapora göre Moto Edge 40 Pro’nun tasarımı ortaya çıktı. Tasarım detayları Moto Edge 40 Pro’nun yeniden markalanmış bir Moto X40 olduğunu doğruluyor.

Görüntüler Moto Edge 40 Pro’nun iki farklı renk seçeneğini gözler önüne seriyor. Bu renklerden birisi mavi iken diğeri kahverengi.

Moto Edge 40 Pro Neler Sunuyor?

Rapora göre Moto Edge 40 Pro FHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklükte OLED bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 165 hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

Moto Edge 40 Pro kaputun altında Qualcomm’un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini bulunduracak. Bu yonga seti gücünü 125W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4600 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Moto Edge 40 Pro üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bizlere göz kırpıyor. 50 MP çözünürlüğündeki ana kameranın OIS desteği de bulunuyor.

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Bunun yanı sıra bu arka kameraya 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik edecek. Moto Edge 40 Pro ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 60 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.

Şimdilik Moto Edge 40 Pro hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.