Dev teknoloji şirketi Motorola yakında yeni bir E serisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz Moto E13 olarak adlandırılıyor. Bütçe dostu akıllı telefon birkaç hafta önce Geekbench’te göründü ve render görüntüleri de sızdırıldı. Şimdi ise yeni ürün NBTC ve Bureau of Indian Standards sertifika sitelerinde görünerek ilk olarak Tayland ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Gelin hep beraber ayrıntılara ve telefonun muhtemel özelliklerine göz atalım.

İçindekiler Motorola Moto E13 Cihazının Muhtemel Özellikleri

Motorola Moto E13 Cihazının Muhtemel Özellikleri



Yeni cihazın teknik özellikleri hakkında pek fazla bilgi vermeyen NBTC listesi Moto E13’ün XT2345-4 model numarasına sahip olduğunu doğruluyor. Öte yandan telefonun Hindistan varyantı XT2345-3 model numarasını taşıyor. Sertifikaların yanı sıra, akıllı telefonun yakın zamanda sızdırılan bir görüntüsü, Koyu Yeşil renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koydu. Ekran bir su damlası çentiğine sahip ve mdern görünümlü bir kasa tasarımıyla çevrili. Arka panelde kare şeklinde bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz tek bir kamera sensörü ile beraber bir de LED flaş ünitesine sahip. Yeni Motorola telefonunun sol tarafında bir SIM yuvası bulunurken, sağ kenarda bir ses düğmesi ve güç düğmeleri yer alıyor. Güç düğmesinin parmak izi tarayıcısı olarak işlev görmesi bekleniyor.

Bunun dışında, daha önceki Geekbench listelemesi, akıllı telefonun 1.61GHz hızında çalışan bir Unisoc T606 işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Cihaz 2GB RAM’e sahip olacak ve Android 13 işletim sistemiyle birlikte çalışacak. RAM 3GB’tan az olduğu için bunun bir Android Go telefonu olacağını varsayıyoruz. Geekbench akıllı telefona tek çekirdek performansı için 318 puan ve çok çekirdek performansı için 995 puan veriyor. İlerleyen günlerde gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkında daha çok bilgi edinmeyi öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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